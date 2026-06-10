UltiMaker社と代理店契約を締結、日本国内における3Dプリンティングソリューションの提供を強化【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、このたびオランダに本社を置く3DプリンターメーカーUltiMaker社と代理店契約を締結し、日本国内における同社3Dプリンティングソリューションの提供を開始いたします。

近年、製造業を中心に、サプライチェーンの強靭化や内製化の推進を背景として、3Dプリンティング技術の活用が急速に拡大しています。

試作用途に加え、治具や最終製品部品の製造といった実運用においても導入が進み、安定した品質と再現性、長期的な運用信頼性がより一層求められています。

UltiMakerは、ハードウェア・ソフトウェア・材料を統合したエコシステムにより、プロフェッショナル用途における高い安定性と再現性を実現しており、世界中の製造業・研究開発現場で広く導入されています。

品質保証やトレーサビリティへの対応をはじめ、現場での継続的な運用を前提とした設計思想が高く評価されています。

■UltiMaker コメント

UltiMaker アジア太平洋地域担当バイスプレジデントChevy Kok（チェビー・コック）氏

「この度、Apple Tree株式会社を日本における新たなチャネルパートナーとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。

日本は、製造、防衛、バイオテクノロジーの各分野において、先進的なアディティブ・マニュファクチャリング（積層造形）ソリューションへの需要が加速し続けている重要な市場です。

Apple Tree社が有する高度な技術的専門知識と確立された顧客基盤は、日本のイノベーターの皆様がUltiMakerの3Dプリンティング・ソリューションを最大限に活用し、よりレジリエントなサプライチェーン、ミッションクリティカルな部品、そして次世代の医療技術の革新を実現する上で、理想的なパートナーであることを示しています。」

■APPLE TREE株式会社 コメント

代表取締役社長 朴 秀明

「UltiMakerは、単に高い造形品質を実現するだけでなく、数年にわたり安定した精度と信頼性を維持できる数少ないプロフェッショナル向け3Dプリンターです。

製造業や研究開発の現場では、設備を長期間安心して運用できることが非常に重要であり、その点においてUltiMakerは世界中の企業から高い評価を受けています。

当社はこれまで培ってきた3Dプリンティング技術とサポート体制を活かし、日本国内のお客様に対してUltiMakerの価値を最大限にお届けするとともに、ものづくりの現場におけるデジタル化と生産性向上に貢献してまいります。」

■UltiMakerについて

UltiMakerは、製造業、製品開発、教育分野における3Dプリンティングの活用を推進するグローバルリーダーです。

幅広い3Dプリンティングソリューションと材料ラインアップを有し、ハードウェアとソフトウェアを統合した包括的なエコシステムを構築することで、安定した造形品質と再現性の高い出力を実現しています。

これらのソリューションにより、さまざまな産業におけるイノベーション創出とものづくりの高度化に貢献しています。

■今後の展開について

APPLE TREE株式会社では、今回の代理店契約締結にあわせ、UltiMaker製品をはじめとする3Dプリンティングソリューションの理解促進および導入検討支援に取り組んでまいります。

大阪本社のショールームでは、UltiMaker製品の実機展示を通じて、機能や特長をご確認いただける環境を整備していく予定です。あわせて、用途や課題に応じた導入相談（要予約）にも対応し、具体的な活用イメージの検討支援を進めてまいります。

また、造形サンプルの展示も予定しており、実際の出力物を通じて性能や適用領域をご確認いただける機会の提供を目指してまいります。

見学予約はこちら :https://apple-tree.co.jp/showroom/

今後も大阪本社ショールームを通じて、3Dプリンティング技術の普及および実用化の促進に向けた取り組みを推進してまいります。

会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp