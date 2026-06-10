ボイット、ザクティの映像活用業務プラットフォーム「XBP」にグループ通話機能を提供

ボイット株式会社

AI搭載インカム「VOYT CONNECT（ボイットコネクト）」を開発・提供するボイット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：永冨 泰高、以下 ボイット）は、株式会社ザクティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：喜久川 政樹、以下 ザクティ）が提供する映像活用業務プラットフォーム「XBP」に対し、ボイットの音声通信の技術提供を行いました。これにより、「XBP」内において新たに「グループ通話機能」の実装・連携が完了し、6月11日よりサービスの提供が開始されることをお知らせいたします。

本連携の背景：建設・製造・物流現場が抱える遠隔支援の課題

建設、製造、物流といった現場では、人手不足や安全管理、品質担保の観点から、ウェアラブルカメラを活用して本部から現場をサポートする遠隔支援ソリューションの導入が進んでいます。ザクティの「XBP」は、本部と現場を映像と音声でつなぎ、映像を見ながらリアルタイムに指示を出したり業務を支援したりすることが可能なツールとして広く活用されています。しかし、従来の「XBP」における通話機能は「本部と現場間」に留まっていました。そのため、「現場の映像を見ながら、本部の管理者、設計の専門家、協力会社の担当者など、複数の関係者が同時に会話して迅速に判断を下したい」「現場同士も複数で会話をしながら作業を進めたい」という、多対多のコミュニケーションニーズが高まっていました。

■ ボイットの技術提供による機能拡張のポイント

こうした課題を解決するため、ボイットが有する「VOYT CONNECT」の音声通信技術を「XBP」へ提供いたしました。

■ 今後の展開について：AI機能の拡張と他システムとの連携強化

- 1対1の通話から「グループ通話」への進化：従来の個別の通話ボタンがグループ通話機能へとアップデートされます。これにより、複数拠点の担当者が一つの通話グループに参加し、同時に状況確認・指示出しを行うことが可能になりました。トラブル発生時などの迅速な意思決定を強力にサポートします。- プラットフォームの裏側を支える音声インフラの提供：本連携は、ザクティの「XBP」プラットフォームに対して、ボイットの音声通信技術を組み込み、実現しています。現場の作業員の方は使い慣れた「XBP」の画面上で、これまで以上に高度で安定したグループ通話をご利用いただけます。

今回の連携を第一歩として、ザクティからは「XBP」の更なる高度化に向け、ボイットが有する音声の自動文字起こしや多言語翻訳といったAI機能の拡張についても期待されています。両社は引き続き連携を深め、映像と音声、そしてAI技術のシームレスな融合による現場業務のアップデートを推進してまいります。

ボイットとしては、今回のザクティ「XBP」へのシステム提供は、外部アプリケーションへの技術インフラ提供という新たな事業の取り組みとなります。今後はあらゆる業界の業務システムやプラットフォームとの連携を積極的に拡げ、「VOYT CONNECT」の音声ソリューションを幅広く提供していくことで、過酷な現場の安全確保や業務効率化、現場DXの実現に貢献してまいります。

会社概要

会社名：ボイット株式会社（Voyt Inc.）

代表者：代表取締役社長CEO 永冨 泰高

所在地：[本社所在地] 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

[浜松支店] 静岡県浜松市中央区鍛冶町100番地の1 ザザシティ浜松中央館B1F

設立：2023年8月

事業内容：音声ソフトウェアおよびコンピュータシステムの企画、開発ならびにその運営

URL：https://voyt.com

「VOYT CONNECT(ボイットコネクト)」は、スマートフォンをインカム・トランシーバーのように活用できるアプリケーションです。インターネット環境があれば場所に捉われず、どこでもつながることができます。従来のインカムとは異なり、AI を活用して会話の自動テキスト化、多言語翻訳、発話内容の自動整理・要約などを実現。現場スタッフはボタン操作一つで簡単に情報共有ができ、業務効率化とチームワーク連携強化により、現場DXを加速できます。

会社名：株式会社ザクティ（Xacti Corporation）

代表者：代表取締役社長 喜久川 政樹

所在地：[東京本社] 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー14階

[大阪本社] 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル タワーイースト30階

設立：2012年4月

事業内容：デジタル映像ソリューションの開発・提供、開発受託サービス

URL：https://xacti-co.com/

デジタル画像処理技術をコアに、業務用ウェアラブルカメラや映像活用業務プラットフォーム「XBP」の開発・提供を行うソリューションカンパニー。現場業務の安全性向上や運用効率化をデジタル技術で支援しています。

・VOYTおよびVOYTのロゴは、ボイット株式会社の登録商標です。

・「XBP」は、株式会社ザクティの商標です。

・その他、本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。