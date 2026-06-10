60～90秒で高速ウォームアップ。印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーターを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、わずか60～90秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる2本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」「LM-A42R1W（A4まで対応）」を6月下旬に発売します。

本製品は、ポスターやPOP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができます。一般的なラミネーターの予熱時間が約5分～8分に対して、本製品は60～90秒でウォームアップできます。準備完了が色でわかるLEDランプや、排出時の落下を防ぐフィルム受けを搭載。さらに、万が一のフィルム詰まりを解消するリリースレバーを備えており、オフィスや店舗の掲示物の作成をサポートします。

【掲載ページ】

品名：ラミネーター（2本ローラー・60秒～90秒ウォームアップ）

品番：LM-A32R1W（A3）/LM-A42R1W（A4）

標準価格：9,570円（税抜き 8,700円）/8,140円（税抜き 7,400円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LM-A32R1W

LM-A32R1W(A3)LM-A42R1W(A4)

60～90秒でウォームアップ

一般的なラミネーターの予熱時間が約5分～8分に対して、本製品は60～90秒でウォームアップできます。※環境によって異なります。

A3またはA4～名刺サイズまで幅広く対応

ポスター・張り紙などの用紙から名刺などの小さい用紙まで対応。

用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできます。

LM-A32R1W(A3)LM-A42R1W(A4)

ラミネート加工で、長くキレイに使える

フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができます。

拭いてお手入れできるので衛生面も安心です。

学校・店舗・オフィスなどで活用できる

店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭POPにも使用できます。

置き場所を選ばない、スリム形状

LM-A32R1W（A3タイプ）はW46.5×D11.5×H7.5cm、LM-A42R1W（A4タイプ）はW35.5×D11.5×H7.5cmで、標準的なデスク上での作業が可能です。デスクの端に置いたりラックや引き出しに収納しても、スペースを圧迫しないスリムな形状です。

2本ローラーでまっすぐラミネート

LM-A32R1W(A3)LM-A42R1W(A4)

手軽にまっすぐラミネートが仕上がる、2本ローラータイプのラミネーターです。

フィルム受け付き

フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。

フィルムが詰まっても安心

ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除けます。

滑りにくいゴム足付き

作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できます。

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【関連ページ】

ラミネーター

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001050008002

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LM-A32R1W

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LM-A42R1W

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