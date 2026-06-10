Smart Order PMS、「Baycomスマートロック」との連携を開始

株式会社スマートオーダー

株式会社スマートオーダー（本社：東京都港区、代表取締役：石川拓也）が提供する宿泊管理システム「Smart Order PMS」（https://www.smartorder.ai/ja_jp/）は、株式会社ベイ・コミュニケーションズ（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：竹間郁夫）が提供する「Baycomスマートロック」（https://baycom.jp/forbiz/smartlock/）とシステム連携を開始いたします。

【宿泊業界で高まる省人化・無人運営ニーズ】

Smart Order PMS、「Baycomスマートロック」との連携

近年、宿泊業界では人材不足の深刻化に加え、訪日外国人旅行者の増加に伴い、効率的な施設運営へのニーズが高まっています。特にホテルや民泊施設では、チェックイン対応や鍵の受け渡し業務が現場負担となるケースが多く、運営体制の最適化が課題となっています。また、多拠点運営を行う宿泊事業者においては、遠隔管理や非対面対応の重要性が高まっており、宿泊施設DXへの取り組みが加速しています。こうした背景を受け、「Smart Order PMS」は「Baycomスマートロック」との連携を実現しました。

【連携により実現できること】

今回のシステム連携により、Smart Order上の予約情報とBaycomスマートロックを連動させることで、宿泊者ごとの暗証番号発行・管理を自動化します。これにより、施設運営者は以下のような業務効率化が可能になります。

Smart Order PMSと連携し、Baycomスマートロックの時限パスワードを自動発行予約情報と連動した暗証番号の自動発行

宿泊予約情報をもとに、Baycomスマートロックの暗証番号を自動生成します。

運営担当者による手動発行作業を削減し、業務負荷の軽減に貢献します。

宿泊者への案内業務を効率化

発行された暗証番号を宿泊者へ案内することで、鍵の受け渡しを不要にし、非対面チェックイン運営を支援します。

複数施設の一元管理

複数の宿泊施設を運営する事業者でも、予約管理と鍵管理を一元化することで、運営負荷を軽減できます。

セキュリティ向上

宿泊者ごとに利用期間を限定した暗証番号管理が可能となり、安全性向上にも寄与します。

Baycomスマートロックは、宿泊施設や民泊施設を中心に全国で導入実績を持ち、クラウド管理システムを通じたスマートロック運用やAPI連携を提供しています。

【今後の展望】

Smart Order PMSとBaycomスマートロックでは今後も宿泊施設の業務効率化を支援するため、外部サービスとの連携を拡充し、より利便性の高い運営環境の構築を目指してまいります。

【SmartOrder PMSの概要】

20万施設350万室以上の導入実績を誇るクラウド型オールインワン宿泊管理システム（PMS）です。

「Smart Order PMS」は施設・客室管理だけでなく、「宿泊名簿のオンライン化」「自動客室割りあて」「清掃管理」「ブッキングエンジン」、「価格・在庫同期」「OTAチャンネルのメッセージ管理」など宿泊施設運営に必要な機能を網羅しており、宿泊施設運営の課題をワンストップで解決いたします。なお、スマートキーなど、セルフチェックイン設備の提供もしており、フロントの無人化・少人化による更なる効率化も実現可能です。



2016年リリース以降「Smart Order PMS」は進化を続けており、2023年には日本でサービス展開を開始し、「Smart Order PMS」を利用した取引が、グローバルで年間7900億円を達成いたしました。これまで様々な課題を解決してきた「実績」とそれを支える「技術力」を活かし、宿泊施設の効率的な運営を実現し、サービスの品質と収益性を向上させるソリューションを提供いたします。

【Baycomスマートロックの概要】

Baycomスマートロックは、阪急阪神東宝グループBaycomが提供する電子錠サービスです。

スマートロックと遠隔管理システム「Connected Portal」で鍵をネットワークで一元管理ができるため、鍵の管理が大幅に改善されます。時限付きPINコードのため、チェックイン、チェックアウトなど決められた有効期間で鍵の開け閉めが可能です。

Baycomスマートロック

スマートロックの設置に対応した錠前であれば、扉の穴あけ不要で設置いただけます。

スマートロック本体はリースのため、お支払いは月々のシステム利用料のみ。

1台あたり税別1,730円～2,420円でご利用いただけます。

Connected Portalは株式会社ベイ・コミュニケーションズを介してイッツ・コミュニケーションズ株式会社が提供するサービスです。

【株式会社スマートオーダーの概要】

会社名：株式会社スマートオーダー（https://smartorder-jp.com/）

代表者：代表取締役 石川拓也

所在地：東京都港区芝浦二丁目17番13号 保坂興産ビル6F

資本金：65,000,000円

主な事業内容：

- クラウド型PMS「Smart Order PMS」の開発・販売・運営- 宿泊施設向けチェックインシステム、設備の開発・販売

【株式会社ベイ・コミュニケーションズの概要】

会社名：株式会社ベイ・コミュニケーションズ（https://baycom.jp/forbiz/smartlock/）

代表者：代表取締役社長 竹間郁夫

所在地：大阪市福島区海老江1丁目1番31号阪神野田センタービルディング4階

資本金：40億円

主な事業内容：登録一般（有線テレビジョン）放送事業、電気通信事業