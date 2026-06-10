ライアットゲームズ、基本プレイ無料の2v2格闘ゲーム『2XKO』に新チャンピオン「セナ」と「スレッシュ」が6月10日に同時実装！

合同会社ライアットゲームズ

合同会社ライアットゲームズ（港区、社長/CEO：藤本 恭史）は、基本プレイ無料の2v2チーム形式格闘ゲーム『2XKO（ツーエックスケーオー）』（対象プラットフォーム：PS5(R)、Xbox Series X|S、PC）において、新チャンピオン「救済者、セナ」と「縛鎖の看守、スレッシュ」が6月10日に同時実装しました。

また、新たなPvEモード「The Climb」が登場。このモードでは、段階的に難易度が上がっていく複数のAIを相手に対戦、ゲームプレイを変化させるオーグメントを獲得しながら、分岐するルートを辿って頂点を目指します。

■新チャンピオン：救済者、セナ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=UxT0rJDNwkw ]

光の番人セナは闇に呪われ、敵に向かって名高きレリックキャノンを放ち、黒き霧の亡霊となって攻撃をたたみかける。2つの形態を切り替えながら、堕ちた魂たちを救済する高い能力を発揮できる。この厳しい訓練を積んだ光の番人は、6月10日に2XKOに参戦。

■新チャンピオン：縛鎖の看守、スレッシュ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sOkNKfa_wOQ ]

狡猾で計略に長けたスレッシュは、相手に苦痛を与えることに快感を覚え、その魂をランタンに閉じ込めて永遠に苦しめる邪悪な亡霊である。彼は鎖を使って予測不能な角度から攻撃し、ランタンでテレポートしたり、捕らえた魂を召喚して援護させたりする。彼の邪悪な陰謀は、6月10日に2XKOで幕を開ける。

セナとスレッシュはどちらも1,000 KOポイントかチャンピオントークンx1で直ちに購入可能です。また、4週間にわたる共通の「チャンピオン入手イベント」を通して無料でアンロックすることも可能です。4週間が経過すると、セナとスレッシュは10,000クレジットで購入できます。2体のキャラクターが一度にアンロックされるので、所用時間は通常の入手イベントに比べておよそ50%ほど多くかかります。

すべてのチャンピオンはトレーニングモードとオフラインモードであれば購入しなくても誰でも使用可能なので、アンロックする前に新チャンピオンがどのようなチャンピオンなのかを知ることができます。

■PvEモード：The Climb

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=4u45HDPEnes ]

The Climbは、フレンドと一緒に挑戦できる新たなPVEモードです。ランダムに登場するCPUが操作するキャラクターたちと戦い、彼らに勝利してプレイスタイルを変化させるオーグメントをアンロックしましょう。オーグメントは強力なものもあれば、風変わりなものも存在します。あなたはどんなチャンピオンをビルドしますか？

The Climb専用のミッションを完了して、基本クロマやアバターアイテム、ステッカーなどの特別な報酬を手に入れましょう。

詳細については、こちらの記事(https://2xko.riotgames.com/ja-jp/news/game-updates/the-climb-2xkos-new-pve-mode/)をご覧ください。

その他、アップデート情報については下記URLよりご確認ください。

2XKO パッチノート：1.2.3（2026年6月10日）(https://2xko.riotgames.com/ja-jp/news/game-updates/2xko-patch-notes-1-2-3-june-9-2026/)

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

◆2XKO(TM)について

ライアットゲームズが手がける基本プレイ無料の2v2格闘ゲーム『2XKO(TM)』（旧Project L）は、タッグチームアシスト形式を採用しており、独自的かつ現代的に表現された『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』の世界、ルーンテラを舞台としています。PC、Xbox X|S、PS5でプレイ可能。本作は格闘ゲームの醍醐味ともいえる、習熟度の高さ、プレイヤーによる無限の表現、アドレナリンが溢れ出るような対人戦などをベースにしつつ、“より早く楽しむ”ことができる合理的な操作とゲームプレイメカニクスを導入しています。

『2XKO』は、格闘ゲームコミュニティーと共に常に進化し続ける格闘ゲームです。格闘ゲーム体験をより良いものに押し広げることを目標としつつ、世界中のプレイヤーたちとの長期にわたる関係を情熱と努力によって築き上げていきます。

関連リンク：

2XKO公式サイト：https://2xko.riotgames.com/

2XKO Japan 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/2XKOJP