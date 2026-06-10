Ｓｋｙ株式会社、HPE Private Cloud AI導入により、セキュアなAI開発および社内ワークフローを加速

日本ヒューレット・パッカード合同会社

HPE（日本ヒューレット・パッカード合同会社 本社：東京都江東区、代表執行役員社長：望月 弘一）は本日、Ｓｋｙ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：大浦 淳司）がNVIDIA AI Computing by HPE(https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/artificial-intelligence/nvidia-collaboration.html)の中核を担うターンキーAIファクトリーソリューションであるHPE Private Cloud AI(https://www.hpe.com/jp/ja/private-cloud-ai.html)を導入したことを発表しました。わずか1カ月という短期間で導入されたソリューションは、機密データの安全な活用を実現するとともに、社内ワークフローおよびソフトウェア開発の加速の推進に寄与しています。

Ｓｋｙ株式会社は、自社ソフトウェア製品の開発・販売とシステムインテグレーションを両軸に、業務系および組込み・制御系の開発から評価・検証までを一貫して手掛ける、ソフトウェア開発を中核とする企業です。同社では、顧客の業務データやシステム情報を含む機密性の高いデータを取り扱う開発業務や社内ワークフローにおいて、情報の安全な活用の推進を重要なテーマと位置づけ、AI活用の拡大においても一貫して厳格なデータ管理に注力しています。最大限のセキュリティを確立したうえで、開発者が機密データに対して自由にAIを適用できる、セキュアなオンプレミス型のAI開発環境の構築を目指し、同社はAI基盤の整備を進めてきました。こうした中、取り組みの迅速な展開と最適なコスト運用を両立するため、HPE Private Cloud AIをGreenLake Flex Solutions(https://www.hpe.com/jp/ja/greenlake.html)の月額従量課金モデルで導入しました。

Ｓｋｙ株式会社 代表取締役 大浦 淳司 氏は次のように述べています。

「当社は長年培ってきた技術力と、お客様の課題解決を第一に考える姿勢を基盤に、AIを重要な技術基盤として位置づけ、その活用を推進しています。AI活用においてデータが不可欠ですが、顧客情報や業務データなど機密性の高い情報の安全な取り扱いを最重視しています。セキュリティとAI活用を両立でき、安定して動作するオンプレミスのAI活用環境をスピード感を持って展開できることに期待してHPE Private Cloud AIを選択しました」

このたび、わずか1カ月という短期間での構築および検証を経て導入されたHPE Private Cloud AIは、HPEとNVIDIAの両社が共同開発したソリューションです。NVIDIA AI Computing by HPEポートフォリオの中核を担い、企業のAI実装・活用に特化した先進的なプライベートクラウド基盤を提供します。AIに必要なサーバー、ストレージ、ネットワーク、アクセラレーテッド コンピューティング、サービス、ソフトウェアスタックを統合したオンプレミス型のターンキーAI基盤として、複雑な設計や構築の負荷を軽減し、機密データを外部に出すことなく安全にAIを活用できるプライベートクラウド環境の迅速な導入を実現します。また、GreenLake Flex Solutionsの従量課金モデルにより、初期投資を抑制しながら需要に応じた柔軟な拡張が可能となり、AI基盤の導入から運用までをシームレスに支援します。

日本ヒューレット・パッカード合同会社 代表執行役員社長 望月 弘一は次のように述べています。

「このたびテクノロジー企業である Ｓｋｙ 様にHPE Private Cloud AIをご採用いただいたことを大変嬉しく思うとともに、ソフトウェア開発を中核に先進的な取り組みを推進されている同社にご評価いただいたことを意義深く受け止めています。AIの活用が競争力を左右する時代において、導入のスピードは重要な要素です。そして同時に、セキュリティとデータ活用を両立できてこそ、その効果と意義が確かなものになります。HPE Private Cloud AIは、こうした要件に応えるソリューションとして提供しています。 Ｓｋｙ様のさらなる飛躍に貢献できるよう、支援してまいります」

Ｓｋｙ株式会社では現在、同社が開発するほとんどすべてのシステムにAIを組み込む体制を整えており、今後はAIエージェントによる自律的なタスク実行へと発展させ、受託開発やシステムインテグレーション事業への展開を加速するとともに、組織全体へのAI活用のさらなる浸透を目指しています。

Ｓｋｙ株式会社事例

「AIイノベーションが業界をリードする開発を実現 - Ｓｋｙ株式会社 は機密データを安全に活用することで次世代の進化とイノベーションを推進 」も合わせてご覧ください。

https://www.hpe.com/psnow/doc/a50015422jpn

Ｓｋｙ株式会社について

Ｓｋｙ 株式会社は、自社パッケージ商品の開発・販売とシステムインテグレーションを両軸に、ソフトウェア開発から評価・検証、さらに導入後の運用支援まで一貫して提供する独立系のソフトウェア企業です。業務系および組込み・制御系システムの開発に加え、IT資産管理や教育分野におけるソリューション・サービスを通じて、幅広い業界のDX推進を支援しています。1985年の創業以来培った技術力とノウハウにより、お客様の課題解決から価値創出までを継続的に支えています。

■ HPEについて

HPE(NYSE: HPE)は、AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニーです。新たな可能性を切り拓く先駆者として、HPEは、イノベーションと高度な知識と経験を通じて、人々の生活そして働き方の向上に貢献しています。HPEは、あらゆる業界のお客様が運用効率を最適化し、データから価値ある示唆を導き出し、その効果を最大化できるよう支援しています。Unlock your boldest ambitions with HPE - HPEはお客様と共に、大きな志の実現に寄与します。詳細は www.hpe.com をご覧ください。

■ プレスルーム

https://www.hpe.com/jp/ja/newsroom/press-hub.html

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