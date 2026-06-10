京都産業大学と共同開発、“考える力を奪わない”事業構想AI「PIVOT AI」公開

株式会社神社仏閣オンライン

株式会社神社仏閣オンライン（京都府・代表 河村英昌）は、京都産業大学 経営学部 森口文博准教授と共同で、事業構想・新規事業・起業アイデアの整理に特化した生成AI「PIVOT AI」を公開しました。

＜サイトリンク＞

https://jinjabukkaku.online/pivot-ai/

PIVOT AIは、一般的な生成AIのように「すぐ答えを出す」ことを目的としたAIではありません。

利用者との対話を通じて、

アイデアを整理する

思考を深掘りする

方向性のブレを抑える

“続けるべきか、変えるべきか”を考える

といった、「壁打ち」に特化したAIとして設計されています。

「AIに考えてもらう」ではなく、「AIと考える」

生成AIの普及によって、誰でも短時間で企画書やアイデアを生成できる時代になりました。

一方で、

AIの回答をそのまま採用してしまう

思考が浅くなる

情報量に埋もれて軸がぶれる

“考える前に答えを見る”状態になる

といった課題も生まれています。

PIVOT AIでは、こうした状況に対し、「人間の思考を支援するAI」という方向性を重視。

AIが一方的に答えを提示するのではなく、利用者自身が考えを整理し、事業構想を深められる設計を目指しました。

主な特徴

■ 対話型で思考を整理

利用者自身が考えを深められる設計。

■ ビジネスアイデアに特化

起業・新規事業・ピッチに強み。

■ 回数制限を気にせず壁打ち可能

継続的なアイデア相談が可能。

■ 方向性をぶらさず深化

アイデアの軸を整理しながら発展。

■ Webアプリ型

インストール不要で利用可能。

＜なぜ「神社仏閣オンライン」が開発したのか＞

弊社では「アイデア供養」という授業をこれまで複数回開催してきました。その中で、アイデアが生まれ変わり（転生）する瞬間をたくさん見てきました。ピボットの可能性を感じたことから、本AIの開発に踏み切りました。

＜関係者の声＞

京都産業大学 経営学部 准教授 森口文博

「生成AIは非常に便利ですが、一方で“自分で考えるプロセス”が弱くなる危険性もあります。PIVOT AIでは、人間の主体性を保ちながら、思考を深める支援を目指しました。」

株式会社神社仏閣オンライン 代表 河村英昌

「AIに答えを丸投げする時代ではなく、“AIと対話しながら考える時代”が来ていると感じています。PIVOT AIを通じて、挑戦する人の背中を押せる存在を目指します。」

＜今後の展開＞

今後は、

・学生向け起業支援

・中小企業の新規事業支援

・ビジネスコンテスト支援

・神社仏閣領域の企画創出

・AI壁打ちイベント

などへの展開を予定しています。

＜参考情報＞

京都産業大学 森口文博准教授は、ベンチャー企業の「ピボット（事業転換）」研究を専門とし、経営戦略・アントレプレナーシップ分野で研究活動を行っています。

＜株式会社神社仏閣オンラインとは＞

創業は2020年。僧侶・神主を対談で紹介するYouTubeチャンネルに始まった弊社は、お寺・神社と企業・個人のご縁をつなぐ、多岐に渡るサービスをご提供いたします。

《会社URL》https://jinjabukkaku.online/

《YouTubeチャンネル》https://www.youtube.com/@jinjabukkakuonline

【 本リリースに関する報道お問い合わせ先 】

株式会社神社仏閣オンライン

代表取締役社長 河村英昌

e-mail：h.kawamura@jinjabukkaku.online