業務用オートフィードシュレッダーのサポートを強化　保守メンテナンスサービス開始

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、業務用オートフィードシュレッダーの保守メンテナンスサービスを2026年7月1日より開始します。対象製品は2026年6月10日発売の「A3オートフィードシュレッダー」で、対象エリアは全国主要都市（※1）です。

近年、企業による資料の電子化が進む一方で、個人情報保護やコンプライアンスの観点から、業務用シュレッダーの市場は堅調に推移しています。なかでもオートフィードシュレッダーは、大量の紙をまとめて自動細断できるため、業務の効率化や省人化の観点から高い需要がある一方で、長期的なメンテナンス体制が十分に整備されていないという課題があります。

そこで当社は、今回発売する「A3オートフィードシュレッダー」を対象に、「保守プラン」と「サブスクプラン」の2つから選択できる、保守メンテナンスサービスを開始します。本サービスは、専門スタッフによる定期保守で製品の不具合発生を未然に防ぎ、万が一の場合は修理（※2）対応を行うことで、継続的なサポートを提供します。

「保守プラン」では年に一度、製品の状態確認や細断刃の清掃、消耗部品の点検、交換などの定期保守を実施し、製品に不具合が発生した際は訪問修理を行います。また、引上修理（※3）も有償で利用できます。「サブスクプラン」では年に一度の定期保守に加え、製品の導入から保守、修理を含めた全てのサポートを、初期費用を抑えながら利用でき、機構部を含む修理にも対応しています。どちらも契約期間は5年間で、継続的なサポートを受けながら製品を使用できます。

対象製品となる「A3オートフィードシュレッダー」は最大350枚の自動細断が可能で、容量100Lのダストボックスを備えているため、ゴミ捨ての回数や負担を軽減できます。また、情報漏洩を防ぐ暗証番号ロック機能や、遠くからでも動作状況が確認できるランプを搭載し、オフィス環境での使用に適しています。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■保守メンテナンスサービス概要

サービス開始：2026年7月1日

対象製品：A3オートフィードシュレッダー AF350C-A3（2026年6月10日発売）

対象地域：全国主要都市（※1）

《プラン比較》

■商品仕様（※4）

■特設サイト

https://www.irisohyama.co.jp/shredder-portal/maintenance/

（※1）：東北（宮城、福島、山形）、関東・甲信越（東京、埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木）、関西（京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山）、九州（福岡、大分、佐賀、長崎）。エリアは順次拡大対応中です。

（※2）：作業内容により、一部有償となる場合があります。

（※3）：対象機を当社にて引き上げ、工場で修理を行う対応です。修理期間中は業務継続に支障が出ないよう、当社より代替機を貸与します（代替機は必ずしも同等品とならない場合があります）。故障機については、当社が指定する業者が回収に伺い、梱包・搬出まで対応します。なお、本対応はサブスクプランには含まれますが、保守プランでは対象外（別途有償対応）となります。

（※4）：商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

（※5）：紙質や湿度、電源周波数地域（60Hz）など、ご使用の環境により細断枚数が1、2枚減ることがあります。

（※6）：A4コピー用紙（64g/m²）の場合。