こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
テストステロンブースター*¹サプリ「Testrong Pro」から最上位モデル“SHIELD”＆次世代型ブレインフード*²発想“FLOW”新ラインナップ2種が同時発売！
〜筋トレYouTube ch「筋肉あるある」× 医薬品メーカー共同開発〜
「N1 Number One」シリーズは、主成分の配合量とエビデンスに基づく確かな設計で人気のテストステロンブースター*¹サプリメント「Testrong Pro(テストロングPRO)」から、新たに2製品を2026年6月9日よりオンラインにて発売しました。
筋トレ中・上級者が意識する「アロマターゼ問題」に着目した攻めと守りを兼ね備えた最上位モデル「Testrong Pro SHIELD」12,420円（税込）と、思考を研ぎ澄ませたクリアな毎日をサポートする次世代型ブレインフード*²発想の「Testrong Pro FLOW」7,990円（税込）の2種類です。
*1 「テストステロンブースター」は商品分類上の名称です。特定の効果効能を保証するものではありません
*2 頭を使う仕事が多い方の、不足しがちな栄養補給として。
現代の現役世代男性において、仕事（ハードワーク）とボディメイク（ワークアウト）の両立は、自己管理能力の象徴としてスタンダードになりつつあります。本製品は、登録者数14.9万人の筋トレYouTube ch「筋肉あるある」氏と医薬品メーカーがタッグを組んで共同開発し、現役世代の日々のコンディション維持をサポートします。
▼筋トレ知識YouTube「筋肉あるある」chにて製品や開発秘話についての動画を公開中
【革命の傑作】テストステロン業界を変える"PRO・SHIELD・FLOW 三種の神器"をついにお披露目！
＜製品特長＞
◼️共通：「Testrong Pro」の主要成分に、+αの成分を加える贅沢設計
いずれの製品も、ベースとして「Testrong Pro」の男性のバイタリティ溢れる毎日をサポートする主要成分（テストフェン、バイオドーパ、亜鉛、吸収をサポートするアストラジンなど）を贅沢に配合。その上で、特化成分を「+α」として追加しました。
【「Testrong Pro」とSHIELD&FLOW共通のベース成分】
攻め
テストフェン
SHIELD：700mg/日（21,000mg/本）、FLOW：300mg/日（9,000mg/本） 配合
「攻める」ベースを作るバイタリティ成分の王道。現役世代男性の臨床データも豊富な男性特化型T素材を採用しています。
バイオドーパ
SHIELD：340mg/日（10,250mg/本）、FLOW：70mg/日（2,100mg/本） 配合
やる気と集中力が必要なシーン、そして“前に進む感覚”をサポート。モチベーションの源泉にアプローチし、日々のトレーニングや前に進む感覚を支えます
吸収と整備
アストラジン
SHIELD：50mg/日（1,500mg/本）、FLOW：30mg/日（21,000mg/本） 配合
栄養吸収効率に着目した米国特許素材。アミノ酸やビタミン、植物エキス、同時に摂取した他成分のポテンシャルを引き出します。
亜鉛（栄養機能食品）いずれも6.3mg/日（187mg/本） 配合
厚生労働省が定める基準をクリアした栄養機能食品として、必要な栄養成分をしっかりと補給します。
※画像はイメージです
◼️ アロマターゼ問題に着目した最上位モデル「Testrong Pro SHIELD」
アロマターゼとは、テストステロンを女性ホルモンに変えてしまう酵素のことです。 テストステロンを増やしても、アロマターゼが一緒に増えてしまうと、まるで「穴の空いたバケツに水を注ぐ」ような状態になることで知られています。この酵素の働きやすさには大きな個人差があります。
トレーナーが日々積み重ねてきた努力の成果を無駄にせず、内側からのバランスの乱れをケアすることに着目し、理想的なバランスを内側から“SHIELD（守る）”するための先進的なアプローチです。「Testrong Pro」の主要成分配合量はそのままに、守りの成分を加えた最上位モデルです。
【SHIELD 独自の新規成分】
守りの盾
西洋カボチャ種子エキス末 200mg/日（6,000mg/本） 配合
カボチャ種子油はペポカボチャの楕円形の種子から抽出される天然の植物油です。
菊の花エキス末（ルテオリン）10mg/日 （300mg/本）
＆ セロリ種子エキス末（アピゲニン）20mg/日（600mg/本） 配合
アロマターゼと深い関係を持つ可能性が示唆されている注目成分。
◼️次世代型ブレインフード*発想サプリメント「Testrong Pro FLOW」
常にクリアな思考が求められるクリエイティブな活動やハードワークをサポートするために開発された、新しいコンセプトのサプリメントです。ここぞというビジネスシーンや、スマートな毎日を力強く支える成分を厳選し、贅沢に配合しました。
* 頭を使う仕事が多い方の、不足しがちな栄養補給として。
【FLOW 独自の新規成分】
思考のキレ
α-GPC 100mg/日（3,000mg/本） 配合
思考のキレを支え、スマートな毎日をキープするための成分。スマートワークを支えるFLOWの主役です。
エレウテロ 約100mg/日（3,000mg/本） 配合
仕事もトレーニングも、ハードワークをやり切る毎日のためのコンディションサポート
イチョウ葉エキス&テアニン 各50mg/日（1,500mg/本）配合
クリアな思考と、毎日のスムーズさを支えます。またテアニンがリラックスしたコンディションを整えます。
＜飲みやすさ・品質にも配慮＞
いずれも栄養機能食品として亜鉛を配合し、毎日の栄養設計もサポート。毎日安心して摂っていただけるよう、日本製・GMP認定の国内製造で、継続しやすい品質基準にもこだわりました。
https://digitalpr.jp/table_img/2632/136700/136700_web_1.png
「Testrong Pro（テストロングPRO）」シリーズ 商品ラインナップ
Testrong Pro：現代男性のバイタリティをサポートする、シリーズ王道モデル
NEW：Testrong Pro SHIELD：より高いパフォーマンスの維持を目指す、シリーズ最上位モデル
NEW：Testrong Pro FLOW：コンディションを整え思考のキレを引き出すブレインフード発想
新商品『Testrong Pro SHIELD』概要
商品名：Testrong Pro SHIELD
名称：フェヌグリーク種子エキス末含有加工食品
内容量：81.0g（450mg×180粒）1日6粒目安約1ヶ月分
価格：12,420円（税込）
発売日：2026年6月9日（火）より順次発売開始
販売：オンライン
公式EC「男DAYS」：https://dan-days.jp/shop/products/h-trs001
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3TL2YQ7
楽天：https://item.rakuten.co.jp/levante/h-trs001/
お召し上がり方：1日6粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。
原材料名：フェヌグリーク種子エキス末（インド製造）、還元麦芽糖水あめ、ムクナエキス末（ムクナエキス、デキストリン）、ペポカボチャ種子エキス末（ペポカボチャ種子エキス、マルトデキストリン）、菊の花エキス末、植物混合抽出物（キバナオウギ茎葉エキス、デンシチニンジンエキス、マルトデキストリン）、セロリ種子エキス末、精製シラジットエキス末／セルロース、HPC、ステアリン酸Ca、グルコン酸亜鉛、微粒酸化ケイ素、CMC、V.D
新商品『Testrong Pro FLOW』概要
商品名：Testrong Pro FLOW（テストロングプロ フロー）
名称：アミノ酸・植物エキス含有加工食品（亜鉛栄養機能食品）
内容量：57.6g（480mg×120粒）1日4粒目安約1ヶ月分
価格：7,990円（税込）
発売日：2026年6月9日（火）より順次発売開始
販売：オンライン
公式EC「男DAYS」：https://dan-days.jp/shop/products/h-trf001
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SQVMMQ
楽天：https://item.rakuten.co.jp/levante/h-trf001/
お召し上がり方：1日4粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。
原材料名：還元パラチノース（国内製造）、フェヌグリーク種子抽出物、α-GPC加工食品（α-GPC（グリセロホスホコリン）（大豆を含む）、加工油脂、でん粉）、エレウテロコック抽出物（デキストリン、エレウテロコックエキス）、ムクナエキス末、イチョウ葉エキス末、植物混合抽出物（キバナオウギ茎葉エキス、デンシチニンジンエキス、マルトデキストリン）／セルロース、ステアリン酸Ca、グルコン酸亜鉛、L-テアニン、微粒酸化ケイ素、CMC
LEVANTEカンパニーについて
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 LEVANTEカンパニー広報担当 高橋
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式EC「男DAYS」
https://dan-days.jp/shop/products/h-trf001
「N1 Number One」シリーズは、主成分の配合量とエビデンスに基づく確かな設計で人気のテストステロンブースター*¹サプリメント「Testrong Pro(テストロングPRO)」から、新たに2製品を2026年6月9日よりオンラインにて発売しました。
筋トレ中・上級者が意識する「アロマターゼ問題」に着目した攻めと守りを兼ね備えた最上位モデル「Testrong Pro SHIELD」12,420円（税込）と、思考を研ぎ澄ませたクリアな毎日をサポートする次世代型ブレインフード*²発想の「Testrong Pro FLOW」7,990円（税込）の2種類です。
*2 頭を使う仕事が多い方の、不足しがちな栄養補給として。
現代の現役世代男性において、仕事（ハードワーク）とボディメイク（ワークアウト）の両立は、自己管理能力の象徴としてスタンダードになりつつあります。本製品は、登録者数14.9万人の筋トレYouTube ch「筋肉あるある」氏と医薬品メーカーがタッグを組んで共同開発し、現役世代の日々のコンディション維持をサポートします。
▼筋トレ知識YouTube「筋肉あるある」chにて製品や開発秘話についての動画を公開中
【革命の傑作】テストステロン業界を変える"PRO・SHIELD・FLOW 三種の神器"をついにお披露目！
＜製品特長＞
◼️共通：「Testrong Pro」の主要成分に、+αの成分を加える贅沢設計
いずれの製品も、ベースとして「Testrong Pro」の男性のバイタリティ溢れる毎日をサポートする主要成分（テストフェン、バイオドーパ、亜鉛、吸収をサポートするアストラジンなど）を贅沢に配合。その上で、特化成分を「+α」として追加しました。
【「Testrong Pro」とSHIELD&FLOW共通のベース成分】
攻め
テストフェン
SHIELD：700mg/日（21,000mg/本）、FLOW：300mg/日（9,000mg/本） 配合
「攻める」ベースを作るバイタリティ成分の王道。現役世代男性の臨床データも豊富な男性特化型T素材を採用しています。
バイオドーパ
SHIELD：340mg/日（10,250mg/本）、FLOW：70mg/日（2,100mg/本） 配合
やる気と集中力が必要なシーン、そして“前に進む感覚”をサポート。モチベーションの源泉にアプローチし、日々のトレーニングや前に進む感覚を支えます
吸収と整備
アストラジン
SHIELD：50mg/日（1,500mg/本）、FLOW：30mg/日（21,000mg/本） 配合
栄養吸収効率に着目した米国特許素材。アミノ酸やビタミン、植物エキス、同時に摂取した他成分のポテンシャルを引き出します。
亜鉛（栄養機能食品）いずれも6.3mg/日（187mg/本） 配合
厚生労働省が定める基準をクリアした栄養機能食品として、必要な栄養成分をしっかりと補給します。
※画像はイメージです
◼️ アロマターゼ問題に着目した最上位モデル「Testrong Pro SHIELD」
アロマターゼとは、テストステロンを女性ホルモンに変えてしまう酵素のことです。 テストステロンを増やしても、アロマターゼが一緒に増えてしまうと、まるで「穴の空いたバケツに水を注ぐ」ような状態になることで知られています。この酵素の働きやすさには大きな個人差があります。
トレーナーが日々積み重ねてきた努力の成果を無駄にせず、内側からのバランスの乱れをケアすることに着目し、理想的なバランスを内側から“SHIELD（守る）”するための先進的なアプローチです。「Testrong Pro」の主要成分配合量はそのままに、守りの成分を加えた最上位モデルです。
【SHIELD 独自の新規成分】
守りの盾
西洋カボチャ種子エキス末 200mg/日（6,000mg/本） 配合
カボチャ種子油はペポカボチャの楕円形の種子から抽出される天然の植物油です。
菊の花エキス末（ルテオリン）10mg/日 （300mg/本）
＆ セロリ種子エキス末（アピゲニン）20mg/日（600mg/本） 配合
アロマターゼと深い関係を持つ可能性が示唆されている注目成分。
◼️次世代型ブレインフード*発想サプリメント「Testrong Pro FLOW」
常にクリアな思考が求められるクリエイティブな活動やハードワークをサポートするために開発された、新しいコンセプトのサプリメントです。ここぞというビジネスシーンや、スマートな毎日を力強く支える成分を厳選し、贅沢に配合しました。
* 頭を使う仕事が多い方の、不足しがちな栄養補給として。
【FLOW 独自の新規成分】
思考のキレ
α-GPC 100mg/日（3,000mg/本） 配合
思考のキレを支え、スマートな毎日をキープするための成分。スマートワークを支えるFLOWの主役です。
エレウテロ 約100mg/日（3,000mg/本） 配合
仕事もトレーニングも、ハードワークをやり切る毎日のためのコンディションサポート
イチョウ葉エキス&テアニン 各50mg/日（1,500mg/本）配合
クリアな思考と、毎日のスムーズさを支えます。またテアニンがリラックスしたコンディションを整えます。
＜飲みやすさ・品質にも配慮＞
いずれも栄養機能食品として亜鉛を配合し、毎日の栄養設計もサポート。毎日安心して摂っていただけるよう、日本製・GMP認定の国内製造で、継続しやすい品質基準にもこだわりました。
https://digitalpr.jp/table_img/2632/136700/136700_web_1.png
「Testrong Pro（テストロングPRO）」シリーズ 商品ラインナップ
Testrong Pro：現代男性のバイタリティをサポートする、シリーズ王道モデル
NEW：Testrong Pro SHIELD：より高いパフォーマンスの維持を目指す、シリーズ最上位モデル
NEW：Testrong Pro FLOW：コンディションを整え思考のキレを引き出すブレインフード発想
新商品『Testrong Pro SHIELD』概要
商品名：Testrong Pro SHIELD
名称：フェヌグリーク種子エキス末含有加工食品
内容量：81.0g（450mg×180粒）1日6粒目安約1ヶ月分
価格：12,420円（税込）
発売日：2026年6月9日（火）より順次発売開始
販売：オンライン
公式EC「男DAYS」：https://dan-days.jp/shop/products/h-trs001
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3TL2YQ7
楽天：https://item.rakuten.co.jp/levante/h-trs001/
お召し上がり方：1日6粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。
原材料名：フェヌグリーク種子エキス末（インド製造）、還元麦芽糖水あめ、ムクナエキス末（ムクナエキス、デキストリン）、ペポカボチャ種子エキス末（ペポカボチャ種子エキス、マルトデキストリン）、菊の花エキス末、植物混合抽出物（キバナオウギ茎葉エキス、デンシチニンジンエキス、マルトデキストリン）、セロリ種子エキス末、精製シラジットエキス末／セルロース、HPC、ステアリン酸Ca、グルコン酸亜鉛、微粒酸化ケイ素、CMC、V.D
新商品『Testrong Pro FLOW』概要
商品名：Testrong Pro FLOW（テストロングプロ フロー）
名称：アミノ酸・植物エキス含有加工食品（亜鉛栄養機能食品）
内容量：57.6g（480mg×120粒）1日4粒目安約1ヶ月分
価格：7,990円（税込）
発売日：2026年6月9日（火）より順次発売開始
販売：オンライン
公式EC「男DAYS」：https://dan-days.jp/shop/products/h-trf001
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3SQVMMQ
楽天：https://item.rakuten.co.jp/levante/h-trf001/
お召し上がり方：1日4粒を目安に水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。
原材料名：還元パラチノース（国内製造）、フェヌグリーク種子抽出物、α-GPC加工食品（α-GPC（グリセロホスホコリン）（大豆を含む）、加工油脂、でん粉）、エレウテロコック抽出物（デキストリン、エレウテロコックエキス）、ムクナエキス末、イチョウ葉エキス末、植物混合抽出物（キバナオウギ茎葉エキス、デンシチニンジンエキス、マルトデキストリン）／セルロース、ステアリン酸Ca、グルコン酸亜鉛、L-テアニン、微粒酸化ケイ素、CMC
LEVANTEカンパニーについて
お客様や関わる人々が「ちょっと楽しく。もっと輝く」毎日を送れるよう、ヘルス&ビューティーケア製品の企画・開発・販売を行っています。自社ブランドとして、乳酸菌やビタミン等のサプリメントを展開し、体の内側から「美を成す」ためのヘルスケアとビューティーケアをサポートする「ビオナス」、次世代エイジングケアNMNを中心とする健康食品シリーズ「レバンテ」、妊活から子育てまでをトータルケアする「ママニック」、最新の皮膚科学とやさしさを融合したスキンケアブランド「セルニス」等を運営。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 LEVANTEカンパニー広報担当 高橋
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
公式EC「男DAYS」
https://dan-days.jp/shop/products/h-trf001