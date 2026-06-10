沖縄発、中小企業・地域店舗向けAIマーケティングOS「BOOST」シリーズを発表。第一弾「BOOST MEO」のβ版ウェイティングリスト受付を開始

株式会社CoraleonBOOST MEO（MEO-AI運用）

「世界を、地域から熱くする会社を創る。」をビジョンに掲げ、中小企業・地域・店舗事業者の集客、業務改善、経営の仕組み化を支援するマーケティング・エンタメカンパニーの株式会社Coraleon（カナ：コラレオン、本社：沖縄県沖縄市、代表取締役社長：平山璃恩）は、このたび、中小企業・地域・店舗事業者のマーケティングをAIとデータの力で再現性ある成長エンジンに変えることを目指し、店舗向けAIマーケティングOS「BOOST」シリーズを発表しました。

第一弾として、Googleビジネスプロフィールの運用を支援するMEO改善ツール「BOOST MEO」のβ版ウェイティングリストの受付を開始いたします。

「BOOST MEO」は、Googleマップ上での表示状況、検索、電話、ルート検索、口コミなどを可視化し、投稿作成・口コミ返信・改善提案までをAIで支援する店舗向けMEO改善ツールです。

さらに、今後はLINE通知等を活用し、AIが店舗ごとの状況を定期的に分析したうえで、投稿案、口コミ対応、改善タスク、集客上の異変などをオーナーや担当者へ通知するエージェンティックな運用支援機能の拡張も予定しています。日々の運用負担を軽減しながら、店舗ごとの集客状況をデータで把握し、継続的な改善につなげることを目指します。

BOOSTシリーズ全体像

■開発背景

特に小規模店舗では、MEO対策の重要性を理解していても、専任担当者を置くことが難しく、投稿、口コミ返信、写真更新、順位確認、改善判断までを継続的に行うことが大きな負担になっています。

また、MEO支援や運用代行サービスは、支援範囲によって月額数万円規模になるケースもあり、小規模店舗にとっては導入ハードルが高くなりやすいのが実情です。

Coraleonはこうした課題に対し、AIとデータを活用して、地域・店舗事業者のマーケティングを「感覚」や「担当者の頑張り」ではなく、「仕組み」として運用できる状態を目指し、BOOSTシリーズの開発を進めています。

■BOOSTシリーズについて

BOOSTは、地域・店舗事業者の集客・販促・顧客管理・改善判断をつなぐAIマーケティングOSです。

今後、以下のような領域への展開を予定しています。

１.BOOST BOARD

広告・SNS・CRM・LPなどの数値を一元管理し、施策判断に必要な情報を可視化

２.BOOST CRM

LINE・メール・MAを活用し、見込み顧客の育成やLTV向上を支援BOOST MEOGoogleビジネスプロフィールを最適化し、検索・地図経由の来店機会を増加

３.BOOST SEO

記事・検索順位・流入状況を管理し、自然検索からの集客を強化

４.BOOST CR

競合分析・訴求軸・ペルソナ・構成案をAIで整理し、広告制作を高速化

５.BOOST LP/HP

LP・HPの構成、訴求、導線を改善し、CVR向上を支援

第一弾となる「BOOST MEO」は、店舗集客の入口となるGoogleマップ・Google検索領域から支援を開始します。

６.BOOST MEOの主な機能

1. MEOダッシュボード

Googleマップ上の表示、検索、電話、ルート検索、口コミなどを可視化します。

店舗ごとの集客状況をデータで把握し、改善判断に活用できます。

2. 口コミ管理・AI返信

口コミの確認と返信文作成をAIで効率化しかつエージェンティックにレコメンド・実行を促します。

返信品質を保ちながら、対応スピードの向上を支援します。

3. AI投稿・改善提案

投稿案の作成や改善タスクの提示をAIで支援します。

「何を投稿すべきか」「次に何を改善すべきか」が分からない状態を減らし、継続的な運用を後押しします。

■導入メリット

「BOOST MEO」は、店舗のMEO運用において以下のようなメリットを提供します。

・工数削減

・投稿作成・口コミ返信をAIで効率化し、日々の運用負担を軽減状況可視化

・検索数・電話・ルート検索・口コミなどを確認

店舗ごとの改善状況を把握属人化解消担当者ごとの運用品質差を減らし、誰でも同じ基準で運用しやすい状態を実現来店機会の最大化情報整備・投稿・口コミ対応を継続し、Googleマップ経由の来店接点を強化

■BOOST MEOの特徴

BOOST MEOの特徴は、低価格 × AI運用 × 将来拡張性にあります。

一般的なMEO支援では、順位計測や口コミ管理にとどまるツール型サービスと、運用代行まで含めた高価格帯の支援サービスに分かれやすく、小規模店舗にとっては「使いこなせない」または「費用が合わない」という課題がありました。

BOOST MEOでは、小規模店舗でも導入しやすい月額4,980円からの価格設計としながら、口コミ返信AI、投稿作成支援、改善提案、レポート改善など、日々のMEO運用を前に進めるための機能を提供します。

また、LINE通知等を活用し、AIが店舗ごとの状況を定期的に分析し、必要なアクションをオーナーや担当者へ通知するエージェンティックなAI運用支援機能の拡張も含めております。

これにより、管理画面を見に行かなくても、AIから「次にやるべきこと」が届く状態をつくり、投稿の停止、口コミ返信漏れ、情報更新の遅れ、集客数値の変化などに気づきやすい運用体制を目指します。

さらに、今後は地域ごとの検索需要、競合状況、季節要因、観光・イベント需要などを分析する「地域需要分析」機能のアップデートも予定しています。MEO単体で完結するのではなく、SEO、SNS、広告、CRM、LP/HP改善など、店舗マーケティング全体へ接続していく構想です。

BOOST MEOサービス全体像

■料金プラン (β版段階における価格変動の可能性あり)[表: https://prtimes.jp/data/corp/178034/table/2_1_d0b935ae35f2cdb656dba4bbd2a43172.jpg?v=202606100351 ]

※税込表示

無料トライアル0円基本機能を7日間利用可能

なお、β版では初期導入企業として限定10社を対象に、β版期間中の利用料を無料で提供予定です。

※β版段階のため、正式提供時に価格・機能・提供条件が変更となる可能性があります。

※年間契約の場合は割引での提供を予定しています。

■β版ウェイティングリストについて

BOOST MEOでは、正式提供に先立ち、β版ウェイティングリストの受付を開始いたします。

β版では、Googleビジネスプロフィールの運用改善に課題を持つ店舗事業者を対象に、MEOダッシュボード、口コミ管理・AI返信、AI投稿作成、改善提案などの機能を順次提供予定です。

また、今後はLINE通知等を活用したAIアクション提案、地域ごとの検索需要や競合状況を分析する地域需要分析機能などのアップデートも予定しています。

また、初期導入企業として、限定10社を対象にβ版期間中の利用料を無料で提供いたします。対象企業には、実際の店舗運用における使用感や改善要望をフィードバックいただきながら、正式版に向けた機能改善を共同で進めてまいります。

対象：

飲食店、美容サロン、クリニック、宿泊施設、小売店など、Google検索・Googleマップ経由の集客を強化したい店舗事業者

申込方法：

以下のサービスページより、β版ウェイティングリストへお申し込みいただけます。

【限定10社無料】β版申込はこちらから :http://boost.coraleon.co.jp/boost-meo/

■BOOST開発メンバーコメント

地域や店舗には、まだ十分に言語化・可視化されていない魅力がたくさんあります。一方で、多くの小規模事業者は、日々の営業に追われ、Googleマップ、口コミ、投稿、SEO、SNS、広告といったマーケティング施策を継続的に運用する余力を持てていません。

BOOSTシリーズは、そうした地域・店舗事業者のマーケティングを、AIとデータの力で再現性ある成長エンジンに変えるための取り組みです。

第一弾のBOOST MEOでは、来店前の重要な接点であるGoogle検索・Googleマップ領域から、運用の仕組み化を支援します。今後は、MEOだけでなく、SEO、CRM、広告、LP/HP改善なども含め、地域事業者の集客と経営改善を支えるAIマーケティングOSへと発展させていきます。

サービス詳細はこちらから【限定10社無料】β版申込はこちらから :http://boost.coraleon.co.jp/boost-meo/