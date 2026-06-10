【新発売】LINKAより、″かわいい″と″機能性″を兼ね備えたモバイルバッテリー「グロウチャージ」を3色展開で6/12(金)より順次発売開始

株式会社アイビビッド

設立11周年を迎えた株式会社アイビビッド（代表取締役社長：阿部寛興、所在地：東京都小金井市）は、デザインと機能性を兼ね備えたモバイルバッテリー「LINKA グロウチャージ(3色展開)」を11/13(木)より公式サイトおよび、各種ショッピングサイトで順次販売開始します。

LINKA グロウチャージは薄さ8.3mm・重さ約106gの携帯性と、マグネット式ワイヤレス充電の利便性を兼ね備えたモバイルバッテリーです。

スマートフォンに装着したまま快適に使用できるほか、最大20Wの急速充電にも対応。日常使いから旅行・出張まで、あらゆるシーンでスマートな充電体験を提供します。

1.スマートに、毎日持ち歩きたくなる 超薄型・軽量設計。

厚さ8.3mm、重さ約106gの薄型軽量設計を採用。

毎日持ち歩いても負担になりにくく、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納できる、外出先での充電をよりスマートにします。

マグネットでスマートフォンに装着できるワイヤレス充電機能を搭載。

ケーブル不要で手軽に充電できるだけでなく、充電中もスマートフォンを快適に操作できます。

移動中や外出先でもストレスフリーな充電体験を実現。

2. 外出先でもバッテリー容量が気にならない5,000mAh、速さも充分の最大20W急速充電対応。

スマートフォンを約1回フル充電できる5000mAh容量を搭載。

通勤・通学や旅行、出張などさまざまなシーンで活躍し、急なバッテリー切れへの備えとしても安心です。

さらにUSB-Cポートによる最大20Wの急速充電に対応。

限られた時間でも効率よく充電できるため、忙しい毎日の充電ストレスを軽減し、快適なモバイルライフをサポートします。

ワイヤレス充電対応スマートフォンはもちろん、USBケーブル接続によりイヤホンやモバイル機器など幅広いデバイスの充電が可能。

この1台でさまざまな充電ニーズに応える汎用性の高いモバイルバッテリーです。

これらの機能性とデザインで毎日持ち歩きたくなるようなかわいいデザインのモバイルバッテリーが完成しました。

商品情報

ブランド：LINKA

商品名：グロウチャージ

カラー：(左から)ペタルピンク、ルミゴールド、ムーングレイ

販売価格：6,600円(税込)

日本国内取扱先：LINKA公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング

*店舗により発売日が変更になる場合がございます。

LINKAの紹介

LINKAはエステサロン用機器メーカーによる、家庭用の美容機器ブランドです。サロンのようなケアを

自宅で気軽に味わえるよう、価格を抑えながらも高品質な製品をラインナップ。日常の中で負担なく使えるシンプルな機能とインテリアに調和するデザイン性の高さを特徴とした、生活に寄り添い心身を癒す美容機器を提案します。

Instagram：@linka_jp(https://www.instagram.com/linka_jp/)

会社ホームページ: https://aivivid.co.jp/web/

LINKA公式オンラインショップ: https://linka.jp/