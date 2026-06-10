家庭用発酵器「ヨーグルティア」のタニカ電器、初の自社製造食品「タニカのあまざけ」を発売

タニカ電器販売株式会社

タニカ電器株式会社（本社：岐阜県多治見市、代表取締役：谷口雄史）は、同社初となる自社製造食品「タニカのあまざけ」を6月1日に発売いたしました。（商品ページ：https://tanica.jp/amazake/）

タニカ電器初の自社製造食品「タニカのあまざけ」

「タニカのあまざけ」は、米麹から抽出した独自の8種の酵素と、契約農家が育てた岐阜県産コシヒカリ「姫栗田沢米」を使用したストレートタイプの甘酒です。砂糖を加えず、お米由来の自然な甘みと、粒感のないなめらかでクリアな飲み心地にこだわりました。

発酵器メーカーが、なぜ甘酒をつくるのか

タニカはこれまで、「ヨーグルティア」を通じて、家庭で発酵食を手軽に楽しむための製品とレシピを提案してきました。

発酵食は、原料、温度、時間のわずかな違いによって仕上がりが変わります。だからこそタニカは、安定して発酵食づくりを楽しめるよう、長年にわたり発酵食品において大切な温度管理技術を磨いてきました。

一方で、発酵食に興味はあっても、毎日手作りを続けるのは少し大変という方も少なくありません。

「発酵のある暮らしを、もっと手軽に楽しんでいただきたい」そんな想いから、「タニカのあまざけ」は生まれました。

商品のこだわり米麹から抽出した、独自の8種の酵素「タニカのあまざけ」は、米麹や酒粕をそのまま使う一般的な甘酒とは異なり、米麹から抽出した独自の8種の酵素を使用しています。

この酵素が、お米のでんぷんやたんぱく質に働きかけ、お米由来の自然な甘みを引き出します。砂糖を加えなくてもやさしい甘さを感じられるのは、酵素の力でお米の成分を丁寧に分解しているためです。

契約農家が育てた単一原料米「姫栗田沢米」を使用「タニカのあまざけ」に使用しているのは、契約農家が育てた岐阜県産コシヒカリ「姫栗田沢米」です。標高約370mの自然豊かな地域、岐阜県恵那市笠置町で育てられたお米を使用しています。

原料米には、岐阜県産コシヒカリ「姫栗田沢米」を使用

タニカでは、複数の農家や品種を混ぜるのではなく、契約農家が育てた単一原料米を使用。お米そのものの味わいを活かすことで、砂糖を使わなくてもやさしく自然な甘さを感じられる甘酒に仕上げました。

温度を見守り、じっくり時間をかけて仕込む。

甘酒づくりにおいて大切なのは、よい原料を選ぶことだけではありません。お米と酵素の力をしっかり引き出すためには、酵素が働きやすい温度を保ち、急がず、じっくり時間をかけることが欠かせません。

「タニカのあまざけ」は、自社工場で独自に開発した温度管理機器を用いて仕込んでいます。発酵器メーカーとして培ってきた温度管理の考え方を食品づくりにも活かし、お米と酵素が働きやすい環境を整えながら、ゆっくりと甘みを引き出しています。

砂糖不使用。毎日続けやすいシンプルな甘酒「タニカのあまざけ」は、砂糖を加えず、お米が持つ自然な甘さを引き出しています。

アルコール分0.0％のため、お子さまから大人まで家族で楽しみやすく、朝の一杯、午後の間食代わり、お風呂上がり、就寝前の温かい一杯など、さまざまなシーンで取り入れていただけます。

冷やしてそのまま飲める、ストレートタイプの甘酒

商品概要

（購入ページ：https://subaruya.com/tanica-amazake/）

内容量300g、砂糖不使用・アルコール分0.0％の甘酒

商品名：タニカのあまざけ

名称：甘酒

原材料：米（国産）、酵素

使用米：岐阜県産コシヒカリ「姫栗田沢米」

米の特徴：契約農家が育てた単一原料米

内容量：300g

価格：650円（税込）

セット販売：3個セット 1,950円（税込）／6個セット 3,900円（税込・送料無料）

保存方法：要冷蔵 10℃以下で保存

アルコール分：0.0％

製造者：タニカ電器株式会社

所在地：岐阜県多治見市上野町5-5

商品紹介ページ：https://tanica.jp/amazake/

購入ページ：https://subaruya.com/tanica-amazake/

栄養成分表示 100gあたり

エネルギー：114kcal たんぱく質：2.0g 脂質：0.3g 炭水化物：25.8g 食塩相当量：0.0g

タニカ電器について

タニカ電器は、家庭用発酵器「ヨーグルティア」シリーズをはじめ、発酵食づくりを支える製品を展開してきました。

ヨーグルト、甘酒、麹調味料など、家庭で楽しめる発酵食の提案を通じて、おいしさと健やかな暮らしに寄り添うものづくりを続けています。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

タニカ電器販売株式会社 営業部

〒507-0027

岐阜県多治見市上野町5-5

TEL：0572-24-4315

E-mail：call@tanica.jp

公式サイト：https://tanica.jp/