KIWI design、PICO向けLBE商用アクセサリーソリューションを日本市場で展開

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

VR／XRアクセサリーブランドのKIWI designは、日本国内のVR施設、フリーローム型VRアトラクション、イベント、展示会、教育・企業研修などの商用利用シーンに向けて、PICOデバイス対応のLBE向けアクセサリーソリューションを展開します。

本ソリューションは、VR施設運営において課題となりやすい「バッテリー稼働時間」「長時間装着時の快適性」「音響による没入感」を総合的にサポートするものです。

P5000ウェアラブルバッテリー、A3クリップ式イヤホン、T1コンフォートストラップを組み合わせることで、安定した施設運営と、より快適なXR体験の両立を目指します。

日本のXR市場で高まる、体験品質へのニーズ

近年、日本国内では東京・大阪をはじめとする都市部を中心に、VRエンターテインメント施設、アニメIPと連動した体験型コンテンツ、没入型展示、テーマパーク、eスポーツ施設、企業研修など、XRを活用したサービスが広がりを見せています。

市場が成熟するにつれ、ユーザーがVR体験に求める基準も変化しています。

従来は「映像の美しさ」や「コンテンツの新しさ」が注目されていましたが、現在では以下のような細かな体験品質が、施設全体の評価に大きく影響するようになっています。

- 長時間装着しても疲れにくいか- 音響まで含めて没入感を得られるか- バッテリー切れによって体験が中断されないか- スタッフが短時間で機材の準備・交換を行えるか

特に日本市場では、サービス品質や体験の細部に対する期待値が高く、わずかな中断や不快感が、ユーザー満足度や口コミ評価に直結しやすい傾向があります。

VR施設運営で発生しやすい主な課題

バッテリー切れによる稼働効率の低下

VR施設のピークタイムにおいて、デバイスの充電待ちは運営上の大きな課題です。

頻繁な充電やバッテリー切れが発生すると、以下のような問題につながります。

- 利用者の待ち時間増加- 施設の回転率低下- スタッフのメンテナンス負担増加- 予約・案内オペレーションの乱れ- 体験中断による満足度低下

複数台のデバイスを同時に使用するVR施設では、バッテリー管理のしやすさが、安定した店舗運営の重要な要素となります。

長時間装着による疲労感

VR体験では、ヘッドセットの重量バランスや装着感が、ユーザー評価に大きく影響します。

従来型のストラップでは、長時間の利用時に以下のような不快感が発生しやすくなります。

- 顔まわりへの圧迫感- 前方に重さを感じる装着バランス- 頭部や首まわりの疲労- 利用者ごとのサイズ調整に時間がかかる

商業施設やイベント会場では、短時間で多くの利用者が入れ替わるため、装着しやすさと快適性の両立が求められます。

音響体験の不足

没入感の高いXR体験において、音響は映像と同じく重要な要素です。

特に以下のようなコンテンツでは、音の方向性や臨場感が体験価値を大きく左右します。

- ホラーコンテンツ- アニメIP連動型コンテンツ- ストーリー型・探索型体験- 協力型VRゲーム- eスポーツ・対戦型VRコンテンツ

一方で、商業施設やイベント会場では周囲の環境音の影響を受けやすく、イヤホンやヘッドホンの装着が安定しない場合、コンテンツ本来の没入感が損なわれることがあります。

KIWI designのPICO向けLBE商用アクセサリーソリューション

KIWI designは、PICOデバイスを活用する日本のXR施設・イベント運営者に向けて、商用利用に適したアクセサリーソリューションを提案します。

本ソリューションは、以下の3製品を中心に構成されています。

- P5000ウェアラブルバッテリー- A3クリップ式イヤホン- T1コンフォートストラップ

これらを組み合わせることで、バッテリー稼働時間、装着快適性、音響による没入感を総合的に高め、VR施設の安定運営をサポートします。

P5000ウェアラブルバッテリー：長時間運営を支えるバッテリーソリューション

VR施設運営において、バッテリー稼働時間は施設の運営効率に直結します。

KIWI designのP5000は、5000mAhバッテリーを活用したウェアラブルバッテリーソリューションです。交換しやすい構造により、充電待ちや体験中断を抑え、長時間の連続運営をサポートします。

主な特長

- 5000mAhバッテリーによる安定した電力供給- ホットスワップに対応 20W急速充電・給電に対応- 機械式バックル構造により交換作業を簡略化- 高頻度利用の商用シーンに適した設計- PICOデバイスを使用するLBE環境に対応

スタッフは複雑な確認作業を行わずにバッテリー交換を行いやすく、ピークタイムでもスムーズなオペレーションを維持しやすくなります。

A3クリップ式イヤホン：PICO 4シリーズ向けに設計された没入型オーディオアクセサリー

日本のXRエンターテインメント市場では、映像だけでなく、音響による没入感の重要性も高まっています。

A3クリップ式イヤホンは、PICO 4シリーズ向けに設計されたオーディオアクセサリーです。クリップ式構造により安定した装着を実現し、VR体験中の音声への集中をサポートします。

主な特長

- PICO 4シリーズ向け設計- クリップ式構造による安定した装着感- 利用者に合わせた調整に対応- 長時間使用時の負担を軽減- 周囲の環境音による影響を抑えやすい設計- ホラー、アニメIP、ストーリー型体験に適した音響サポート

VR施設やイベント会場において、音響の安定性と没入感を高めることで、ユーザーの体験満足度向上に貢献します。

T1コンフォートストラップ：長時間利用と高頻度運営に適した快適設計

VR施設において、ヘッドセットの装着快適性はユーザーの滞在時間や体験後の評価に大きく関わります。

T1コンフォートストラップは、商用利用を想定し、快適性と調整のしやすさを重視したアクセサリーです。

主な特長

- 幅広で厚みのある頭頂部サポート- 後頭部への圧力を分散する設計- 複数の利用者が使う環境でも調整しやすい構造- 迅速な取り付けに対応- P5000の後部装着にも対応- 長時間利用時の疲労感を軽減

以下のような日本国内の商用XRシーンに適しています。

「デバイス導入」から「体験全体の最適化」へ

- VRエンターテインメント施設- フリーローム型VR施設- 商業施設での体験イベント- アニメ・ゲーム関連展示会 XRテーマ型ポップアップイベント- 教育・企業研修- eスポーツ・協力型VR体験

日本のXR市場が成長する中で、施設運営に求められるものは、単なるVRデバイスの導入にとどまりません。

ユーザーが「また体験したい」と感じるかどうかを左右するのは、コンテンツの魅力に加えて、装着感、音響、清潔感、待ち時間、スタッフの案内品質などを含めた総合的な体験品質です。

KIWI designは、PICO向けLBE商用アクセサリーソリューションを通じて、XR施設運営者の以下の課題解決を支援します。

- ユーザー満足度の向上- デバイス稼働率の改善- スタッフのメンテナンス負担軽減- 店舗・イベント会場の専門性向上- リピート利用と口コミ形成の促進

今後もKIWI designは、日本のXR市場の発展に注目し、国内パートナーとともに、より快適で安定したVR／XR体験環境の構築を目指してまいります。

KIWI designについて

KIWI designは、VR／XRアクセサリーに特化したグローバルブランドです。

より快適で、安定し、没入感のあるバーチャルリアリティ体験を提供することを目指し、主要XRプラットフォーム向けに幅広いアクセサリーを展開しています。

一般ユーザー向けのVRエンターテインメント用途に加え、商用XR、LBE、教育、展示、企業研修など、さまざまな利用シーンに対応した製品開発を行っています。

公式サイト：

https://www.kiwidesign.com/

法人・事業者向けお問い合わせ

KIWI design

BtoB事業担当

Email：info@kiwidesign.com