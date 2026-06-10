KIWI design、PICO向けLBE商用アクセサリーソリューションを日本市場で展開
VR／XRアクセサリーブランドのKIWI designは、日本国内のVR施設、フリーローム型VRアトラクション、イベント、展示会、教育・企業研修などの商用利用シーンに向けて、PICOデバイス対応のLBE向けアクセサリーソリューションを展開します。
本ソリューションは、VR施設運営において課題となりやすい「バッテリー稼働時間」「長時間装着時の快適性」「音響による没入感」を総合的にサポートするものです。
P5000ウェアラブルバッテリー、A3クリップ式イヤホン、T1コンフォートストラップを組み合わせることで、安定した施設運営と、より快適なXR体験の両立を目指します。
日本のXR市場で高まる、体験品質へのニーズ
近年、日本国内では東京・大阪をはじめとする都市部を中心に、VRエンターテインメント施設、アニメIPと連動した体験型コンテンツ、没入型展示、テーマパーク、eスポーツ施設、企業研修など、XRを活用したサービスが広がりを見せています。
市場が成熟するにつれ、ユーザーがVR体験に求める基準も変化しています。
従来は「映像の美しさ」や「コンテンツの新しさ」が注目されていましたが、現在では以下のような細かな体験品質が、施設全体の評価に大きく影響するようになっています。
- 長時間装着しても疲れにくいか
- 音響まで含めて没入感を得られるか
- バッテリー切れによって体験が中断されないか
- スタッフが短時間で機材の準備・交換を行えるか
特に日本市場では、サービス品質や体験の細部に対する期待値が高く、わずかな中断や不快感が、ユーザー満足度や口コミ評価に直結しやすい傾向があります。
VR施設運営で発生しやすい主な課題
バッテリー切れによる稼働効率の低下
VR施設のピークタイムにおいて、デバイスの充電待ちは運営上の大きな課題です。
頻繁な充電やバッテリー切れが発生すると、以下のような問題につながります。
- 利用者の待ち時間増加
- 施設の回転率低下
- スタッフのメンテナンス負担増加
- 予約・案内オペレーションの乱れ
- 体験中断による満足度低下
複数台のデバイスを同時に使用するVR施設では、バッテリー管理のしやすさが、安定した店舗運営の重要な要素となります。
長時間装着による疲労感
VR体験では、ヘッドセットの重量バランスや装着感が、ユーザー評価に大きく影響します。
従来型のストラップでは、長時間の利用時に以下のような不快感が発生しやすくなります。
- 顔まわりへの圧迫感
- 前方に重さを感じる装着バランス
- 頭部や首まわりの疲労
- 利用者ごとのサイズ調整に時間がかかる
商業施設やイベント会場では、短時間で多くの利用者が入れ替わるため、装着しやすさと快適性の両立が求められます。
音響体験の不足
没入感の高いXR体験において、音響は映像と同じく重要な要素です。
特に以下のようなコンテンツでは、音の方向性や臨場感が体験価値を大きく左右します。
- ホラーコンテンツ
- アニメIP連動型コンテンツ
- ストーリー型・探索型体験
- 協力型VRゲーム
- eスポーツ・対戦型VRコンテンツ
一方で、商業施設やイベント会場では周囲の環境音の影響を受けやすく、イヤホンやヘッドホンの装着が安定しない場合、コンテンツ本来の没入感が損なわれることがあります。
KIWI designのPICO向けLBE商用アクセサリーソリューション
KIWI designは、PICOデバイスを活用する日本のXR施設・イベント運営者に向けて、商用利用に適したアクセサリーソリューションを提案します。
本ソリューションは、以下の3製品を中心に構成されています。
- P5000ウェアラブルバッテリー
- A3クリップ式イヤホン
- T1コンフォートストラップ
これらを組み合わせることで、バッテリー稼働時間、装着快適性、音響による没入感を総合的に高め、VR施設の安定運営をサポートします。
P5000ウェアラブルバッテリー：長時間運営を支えるバッテリーソリューション
VR施設運営において、バッテリー稼働時間は施設の運営効率に直結します。
KIWI designのP5000は、5000mAhバッテリーを活用したウェアラブルバッテリーソリューションです。交換しやすい構造により、充電待ちや体験中断を抑え、長時間の連続運営をサポートします。
主な特長
- 5000mAhバッテリーによる安定した電力供給
- ホットスワップに対応 20W急速充電・給電に対応
- 機械式バックル構造により交換作業を簡略化
- 高頻度利用の商用シーンに適した設計
- PICOデバイスを使用するLBE環境に対応
スタッフは複雑な確認作業を行わずにバッテリー交換を行いやすく、ピークタイムでもスムーズなオペレーションを維持しやすくなります。
A3クリップ式イヤホン：PICO 4シリーズ向けに設計された没入型オーディオアクセサリー
日本のXRエンターテインメント市場では、映像だけでなく、音響による没入感の重要性も高まっています。
A3クリップ式イヤホンは、PICO 4シリーズ向けに設計されたオーディオアクセサリーです。クリップ式構造により安定した装着を実現し、VR体験中の音声への集中をサポートします。
主な特長
- PICO 4シリーズ向け設計
- クリップ式構造による安定した装着感
- 利用者に合わせた調整に対応
- 長時間使用時の負担を軽減
- 周囲の環境音による影響を抑えやすい設計
- ホラー、アニメIP、ストーリー型体験に適した音響サポート
VR施設やイベント会場において、音響の安定性と没入感を高めることで、ユーザーの体験満足度向上に貢献します。
T1コンフォートストラップ：長時間利用と高頻度運営に適した快適設計
VR施設において、ヘッドセットの装着快適性はユーザーの滞在時間や体験後の評価に大きく関わります。
T1コンフォートストラップは、商用利用を想定し、快適性と調整のしやすさを重視したアクセサリーです。
主な特長
- 幅広で厚みのある頭頂部サポート
- 後頭部への圧力を分散する設計
- 複数の利用者が使う環境でも調整しやすい構造
- 迅速な取り付けに対応
- P5000の後部装着にも対応
- 長時間利用時の疲労感を軽減
以下のような日本国内の商用XRシーンに適しています。
- VRエンターテインメント施設
- フリーローム型VR施設
- 商業施設での体験イベント
- アニメ・ゲーム関連展示会 XRテーマ型ポップアップイベント
- 教育・企業研修
- eスポーツ・協力型VR体験
「デバイス導入」から「体験全体の最適化」へ
日本のXR市場が成長する中で、施設運営に求められるものは、単なるVRデバイスの導入にとどまりません。
ユーザーが「また体験したい」と感じるかどうかを左右するのは、コンテンツの魅力に加えて、装着感、音響、清潔感、待ち時間、スタッフの案内品質などを含めた総合的な体験品質です。
KIWI designは、PICO向けLBE商用アクセサリーソリューションを通じて、XR施設運営者の以下の課題解決を支援します。
- ユーザー満足度の向上
- デバイス稼働率の改善
- スタッフのメンテナンス負担軽減
- 店舗・イベント会場の専門性向上
- リピート利用と口コミ形成の促進
今後もKIWI designは、日本のXR市場の発展に注目し、国内パートナーとともに、より快適で安定したVR／XR体験環境の構築を目指してまいります。
KIWI designについて
KIWI designは、VR／XRアクセサリーに特化したグローバルブランドです。
より快適で、安定し、没入感のあるバーチャルリアリティ体験を提供することを目指し、主要XRプラットフォーム向けに幅広いアクセサリーを展開しています。
一般ユーザー向けのVRエンターテインメント用途に加え、商用XR、LBE、教育、展示、企業研修など、さまざまな利用シーンに対応した製品開発を行っています。
公式サイト：
https://www.kiwidesign.com/
法人・事業者向けお問い合わせ
KIWI design
BtoB事業担当
Email：info@kiwidesign.com