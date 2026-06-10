新世代フューチャーソウルバンド “luv” 7/20（月・祝）にFCイベント開催決定！チケプラにてFC先行受付中！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年7月20日（月・祝）に開催される、『luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯』のFC先行受付を開始したことをお知らせします。

■新世代フューチャーソウルバンド “luv”、初のFCイベントが開催決定！

2023年6月結成、メンバー全員2003年生まれの5人組新世代フューチャーソウルバンド、「luv」。90s-Y2KのNeoSoul、Acid Jazzを中心にJazz、Hip-Hopなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でるバンドです。結成わずか1年で2024年7月に「Fuwa Fuwa」でメジャーデビューし、卓越したセンスと演奏力から生み出されるパフォーマンスで注目を集めています。そんなluvが7月20日（月・祝）に『luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯』の開催を発表。6月9日（火）より、「luv official fanclub 赤裸らぶ」にてFC先行受付を開始しましたのでぜひチェックしてみてください！

本公演のチケットは「チケプラ電子チケットアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホひとつですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所さまやイベント主催者さまが許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

luv Fanclub live 追い焚き 1000℃ to 湯

●公演日程

2026年7月20日（月・祝）開場 17:30／開演 18:00

東京｜下北沢ADRIFT

●チケット料金（税込）

・全自由（整理番号付） 4,500円

●受付期間

・FC先行受付（抽選）

2026年6月9日（火）21:00 ～ 2026年6月21日（日）23:59

▶︎詳細・申込はこちら

https://tixplus.jp/feature/luv-band/fanclublive/fc-bxgw6/

▶︎luv オフィシャルサイト

https://luv-band.com/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【FCと連携したデータ分析も可能！】

ファンクラブやECサイトと同じIDで利用可能なため、チケット利用のために新規でIDを作成する手間がなくストレスのないユーザー体験を実現しながら、取得したデータを横断的にマーケティング活動に生かすことができます。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社Fanplusについて

会社名 ： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供ならびに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/ (https://ticketplus.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。