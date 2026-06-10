アイ工務店、AI採用担当者「worktalk」を導入。24時間365日の求職者対応で自社採用を強化

マイキャリア株式会社

注文住宅事業を全国展開する 株式会社アイ工務店(https://www.ai-koumuten.co.jp/) は、採用強化の一環として、採用サイトを活用した“自社採用”を推進するため、AI採用担当者「worktalk(https://media.work-talk.jp/lp/)」を導入したことをお知らせいたします。

同社は現在、全国47都道府県すべてに拠点を展開。ナフサ不足・ウッドショック・資材価格高騰など外部環境の変化が続く中でも成長を続けており、15年連続で増収増益を継続。高性能・完全自由設計・適質価格を強みに、多くの支持を集めています。

こうした事業拡大に伴い、同社では現在、中途・新卒ともに全国規模で採用を強化。従来の人材紹介会社中心の採用だけではなく、自社ホームページを起点とした採用強化へ取り組むことで、応募前の企業理解促進や志望度形成、自社採用力向上を目指します。

■ 導入背景

年間900名超の採用に向け、“自社で採用できる仕組み”強化へ

株式会社アイ工務店 では現在、営業職・設計職・施工管理職を中心に全国で計900名規模の中途・新卒採用を推進。

一方で、採用市場の競争激化に伴い、人材紹介会社への依存や採用コスト増加、候補者との接点不足など、自社主導の採用強化に関する課題感を持っていました。

さらに、求職者の多くが応募前に企業ホームページを閲覧する一方で、従来の採用サイトでは情報提供が文字中心になりやすく、仕事内容や働き方、キャリア、評価制度などの魅力を十分に伝え切れないという課題もありました。

こうした背景から同社では、

・自社採用力の強化

・採用コストの削減

・応募導線の改善

・求職者接点の最大化

・志望度形成の強化

・採用歩留まり向上

を目的として、AI採用担当者「worktalk」を導入しました。

■ 導入によって目指すこと

今回導入した「worktalk」では、求職者が採用サイト上で気になるコンテンツを選択しながら、仕事内容や働き方、福利厚生、キャリアなどについて、端的かつ分かりやすい説明を聞くことができます。

特に、

・どのような働き方ができるのか

・勤務地は選択できるのか

・年収モデル

・評価制度

・キャリアパス

・福利厚生

など、求職者が応募前に知りたい情報を分かりやすく伝えることで、企業理解や志望度向上につなげ、ホームページからの応募数ならびに採用数の最大化を図ります。

また、中途採用だけではなく、新卒採用においても仕事内容やキャリアイメージを分かりやすく伝えることで、学生との接点強化や応募促進につなげていく方針です。

■採用強化について

中途・新卒ともに全国規模で積極採用を推進

アイ工務店では、今春、190名の新卒社員が入社。中途採用においては今期約730名の入社を予定しています。

勤務地については全国47都道府県の各エリアから選択可能で、原則転勤なし。

地域に根差して長期的にキャリア形成できる環境づくりを進めています。

また、同社では成果や役割がダイレクトに給与や昇格へ反映される明確な評価制度を導入。

「何をすれば評価されるのか」が明確であることから、若手層からも高い支持を集めています。

事業拡大に伴い、今後も中途・新卒ともに積極的な採用投資を継続し、自社採用力の強化を進めていく方針です。

採用情報

キャリア採用ページ

アイ工務店 キャリア採用ページはこちら(https://recruit.ai-koumuten.co.jp/career/)

新卒採用ページ

アイ工務店 新卒採用ページはこちら(https://recruit.ai-koumuten.co.jp/graduates/)

■ ご担当者様コメント

株式会社アイ工務店 採用育成部 部長／岡本 喬氏

「これまで当社では、人材紹介会社経由による採用が大きな割合を占めていました。

もちろん重要な採用チャネルではある一方で、中長期的には“自社で採用できる仕組み”を強化していく必要性を感じていました。

特に当社では全国で積極採用を行っており、勤務地を柔軟に選択できる環境や、地域密着で働ける点など、まだ十分に伝え切れていない魅力も多くあります。

『worktalk』を通じて、求職者の皆さまが気軽に情報収集できる環境を整備し、より多くの方に当社を知っていただければと考えています。」

■ AI採用担当者「worktalk」について

「worktalk」は、採用サイトに“AI採用担当”を配置し、24時間365日、求職者に対して採用情報をわかりやすく説明することで、応募・採用数の最大化を支援する採用支援サービスです。

企業のホームページを採用の基盤とし、人材紹介会社や求人媒体に依存しすぎない“自社主導の採用”を支援します。

求職者は、仕事内容、キャリアパス、評価制度、年収モデル、福利厚生、働き方など、自分が気になるコンテンツを選択しながら、端的かつ分かりやすい説明を聞くことができます。

また、求職者がどのコンテンツに関心を持っているかといった行動データを可視化できるため、応募につながる導線設計やコンテンツ改善を継続的に行うことが可能です。

さらに、カジュアル面談フォームの設置や一次対応業務の代行までを一体で支援することで、応募前の志望度向上や採用効率改善にもつなげています。

■ マイキャリア株式会社について

会社名：マイキャリア株式会社

代表取締役：兼平竜也

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-6-24 IBC心斎橋west2階

事業内容：自社採用支援サービス worktalk（ワークトーク）運営、

人材紹介事業、採用コンサルティング

公式HP：https://my-career.co.jp

サービスサイト：https://media.work-talk.jp/lp/