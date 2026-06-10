【新品発売】Teclast Android 16 タブレット 【M50T】Amazonで販売開始！7000mAh、128GB ROM、WiFi 6、13MPカメラ、薄型軽量！

GUANGZHOU SHANGKE INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED詳細を見る :https://geni.us/kahduh

モデル：Teclast M50T

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通常価格：17900円

初回発売割引価格：14900 円

新品スペック紹介

【Android 16 OS｜32GBメモリ＋128GB＋2TB拡張対応】10インチ タブレット Android 16 WiFiモデル、動画・仕事・学習までサクサク快適。TECLAST M50T タブレットは、4GB RAMに加え、最大28GBの仮想メモリ拡張に対応し、合計最大32GBメモリとして使用可能な10インチ Android タブレットです。

【7000mAh大容量バッテリー＋Wi-Fi 6対応】外出・通勤・オンライン授業に便利なWiFiタブレット。 TECLAST M50T WiFi タブレットは、7000mAh大容量バッテリーを搭載し、ローカル動画再生約7時間、電子書籍・音楽再生約9時間の長時間使用が可能。通勤・通学・旅行・出張・カフェ作業・オンライン授業など、外出先でも安心して使える10インチ タブレットです。

【10.1インチIPS大画面＋Widevine L1対応】動画・マンガ・電子書籍を大画面で楽しめるタブレット。 M50T タブレットは、10.1インチ IPSディスプレイを採用したAndroid タブレットです。16:10の見やすい画面比率と800×1280 HD解像度により、YouTube、Prime Video、Netflix、電子書籍、Web閲覧などを快適に楽しめます。

【高音質デュアルスピーカー＋13MPカメラ】オンライン会議・動画視聴・学習に最適なAndroidタブレット。 M50T Android タブレットは、Momentum IIデュアル音響設計とSmartKアンプチップを採用したステレオスピーカーを搭載し、大音量でもクリアな高音質を実現。映画鑑賞、音楽再生、ライブ配信、オンライン授業、動画視聴などをより臨場感あるサウンドで楽しめます。前面500万画素＋背面1300万画素カメラを搭載し、Zoom会議、オンライン授業、ビデオ通話、写真撮影、書類撮影などにも便利。

【薄型軽量メタルボディ＋OTG対応】TECLAST M50T タブレットは、約479gの軽量設計と約8mmの薄型メタルボディを採用した10インチ Android タブレットです。片手でも持ちやすく、バッグにも収納しやすいため、自宅・オフィス・学校・外出先などさまざまなシーンで活躍。星空グレーの高級感あるデザインで、ビジネス用タブレットとしても使いやすい仕様です。

詳細を見る :https://geni.us/kahduhTeclast

Teclast（会社「商科グループ」の子ブランド）は1999年に設立し、「デジタルライフをより多くの人に楽しんでもらいます」をコアアイデアとして、Teclast良質なタブレットとノートパソコンを中心に展開を広げ、現在では、すでに一億以上のユーザーを持つブランドに成長しております。



我々は、より多くのユーザーに信頼性の高い、個性的で、コスパの高い製品を楽しんでいただけるよう、技術革新・製品開発からプロモーション・販売まで一貫したサービスを提供します。



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