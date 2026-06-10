【Amazon限定45％OFF】AI搭載スマートウォッチ「Anywise W1」が10,899円！GPS内蔵・Bluetooth通話・最大18日間駆動の高性能モデルを期間限定特価で販売

深圳市新义腾飞电子商务有限公司

Anywise W1限定開催

スマートデバイスブランドAnywiseは、Amazon.co.jpにて人気モデル「Anywise W1 AIスマートウォッチ」の期間限定セールを開催いたします。

2026年6月10日から6月22日までの期間限定で、通常価格19,900円（税込）のところ、特別価格10,899円（税込）にて販売。

割引率は約45％OFFとなり、数量限定・先着順での販売となります。

近年、日本国内では「AIスマートウォッチ」「GPS付きスマートウォッチ」「健康管理スマートウォッチ」「Bluetooth通話対応スマートウォッチ」への関心が急速に高まっています。

Anywise W1は、AIアシスタント機能、高精細AMOLEDディスプレイ、GPS内蔵、Bluetooth通話、170種類以上のスポーツモードなど、ハイエンドモデルに匹敵する機能を搭載しながら、1万円台前半という高いコストパフォーマンスを実現しました。

Amazon期間限定セール概要

【商品名】Anywise W1 AIスマートウォッチ

【通常価格】19,900円（税込）

【セール価格】10,899円（税込）

【セール期間】2026年6月10日～6月22日

【販売ページ】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV4DHP9B

※数量限定・先着順販売となります。予定数量に達し次第終了となる場合があります。

AIアシスタント搭載。毎日をもっとスマートに

イメージ図

Anywise W1は、次世代AI機能を搭載したスマートウォッチです。

音声アシスタント機能により、アラーム設定、スケジュール確認、天気情報の取得などを手元から簡単に操作できます。

スマートフォンを取り出すことなく情報へアクセスできるため、ビジネスシーンや外出先でも効率的なライフスタイルを実現します。

近年注目されるAIスマートウォッチ市場において、日常生活とテクノロジーを自然に融合させるモデルとして注目を集めています。

1.43インチAMOLEDディスプレイ搭載。圧倒的な視認性を実現

AIアシスタント搭載

Anywise W1は466×466高解像度AMOLEDディスプレイを採用。

約87％の高画面占有率を実現し、通知や運動データ、文字盤情報を鮮明に表示します。

さらに常時表示機能（AOD）にも対応し、時間や通知を瞬時に確認可能。

高輝度ディスプレイにより、屋外でのランニングやゴルフ、登山などでも優れた視認性を発揮します。

動画文字盤やDIY文字盤にも対応しており、自分だけのオリジナルウォッチとして楽しめます。

GPS内蔵＆170種類以上のスポーツモードで運動をサポート

DIY文字盤

Anywise W1にはGPS機能を内蔵。

ランニングやウォーキング、サイクリングなどの移動ルートを記録でき、日々のトレーニング管理をサポートします。

また170種類以上のスポーツモードを搭載し、

・ランニング

・ウォーキング

・サイクリング

・筋力トレーニング

・ヨガ

・登山

・アウトドアスポーツ

など幅広いアクティビティに対応。

スポーツウォッチやフィットネスウォッチを探している方にも最適なモデルです。

Bluetooth通話・LINE通知対応でスマホを取り出さずにコミュニケーション

GPS内蔵

高性能スピーカーとマイクを搭載し、Bluetooth通話に対応。

着信応答や発信、通話履歴確認も手元で行えます。

さらに、

・LINE

・SMS

・Instagram

・Facebook

・X（旧Twitter）

・WhatsApp

・Skype

・LinkedIn

など各種アプリ通知にも対応。

仕事中や運動中でも重要な連絡を見逃しません。

最大18日間のロングバッテリー。旅行や出張にも最適

Bluetooth通話

大容量バッテリーと独自の省電力設計により、通常使用で最大18日間の連続利用が可能。

頻繁な充電から解放され、

・旅行

・出張

・キャンプ

・登山

・アウトドア

など長期間の外出でも安心して利用できます。

毎日の充電ストレスを軽減し、快適なスマートウォッチ体験を提供します。

ビジネス・スポーツ・普段使いまで対応。交換用ベルト付き

18日間のロングバッテリー

Anywise W1には交換用ベルトが付属。

ビジネススタイル、スポーツシーン、カジュアルファッションなど用途に応じて使い分けることができます。

父の日ギフト、誕生日プレゼント、就職祝い、健康管理を始めたい方への贈り物としてもおすすめです。

高機能・高コスパを両立した2026年注目のAIスマートウォッチ

交換用ベルト付き

Anywise W1は、

・ChatGPT対応AIアシスタント

・GPS内蔵

・Bluetooth通話

・1.43インチAMOLEDディスプレイ

・常時表示対応

・170種類以上の運動モード

・5ATM防水対応

・最大18日間バッテリー

・LINE通知対応

・交換用ベルト付属

・1年間メーカー保証

といった充実の機能を搭載。

通常19,900円（税込）のモデルを、Amazon期間限定価格10,899円（税込）で購入できる特別な機会となっています。

数量限定・先着順となりますので、購入を検討されている方はお早めにご確認ください。

商品ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV4DHP9B

セール期間

2026年6月10日～6月22日

※在庫がなくなり次第終了となる場合があります。

【メーカー保証】

ご購入日より1年間のメーカー保証付き。初期不良や通常使用による不具合にも日本語サポートで対応いたします。