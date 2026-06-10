株式会社SERT、業務用清掃ロボット「Sveabot S100 Pro M」の日本国内販売を開始

株式会社SERT

株式会社SERT（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：宇佐美 智大）は、業務用清掃ロボットメーカーSveabot社製「Sveabot S100 Pro M」の日本国内販売代理店として、販売および導入支援サービスを開始したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、産業機械、半導体製造設備、医療機器、FA設備、マテハン設備（搬送設備）、包装機械、外観検査装置など、幅広い設備の修理・保守メンテナンスを全国で展開してまいりました。

近年、多くのお客様より「清掃スタッフの確保が難しい」「夜間清掃の人員が不足している」「衛生管理レベルを向上させたい」といったご相談をいただく機会が増えています。

こうした課題を解決するため、株式会社SERTは、自律走行型業務用清掃ロボット「Sveabot S100 Pro M」の取り扱いを開始し、施設運営の省人化とDX推進を支援いたします。

現在、オフィスビル、病院、介護施設を中心に全国でデモンストレーションを実施しており、導入前に実際の清掃環境で走行性能や清掃品質をご確認いただけます。

深刻化する清掃人材不足と衛生管理への対応

少子高齢化や労働人口減少の影響により、清掃業界における人材不足は年々深刻化しています。

特に、オフィスビル、病院、介護施設、クリニック、高齢者施設では、清掃スタッフの確保に加え、高い衛生管理レベルの維持が求められており、省人化と清掃品質の両立が重要な課題となっています。

また、感染症対策への意識向上により、日常清掃に対する要求水準も高まっており、限られた人員で安定した清掃品質を維持することが求められています。

清掃ロボットは、こうした課題を解決する新たな選択肢として注目されています。

Sveabot S100 Pro Mとは

Sveabot S100 Pro Mは、掃除・吸引・モップ清掃・除菌を1台で行う自律走行型の業務用清掃ロボットです。

3D LiDAR、2D LiDAR、ラインレーザー、深度カメラ、超音波センサーなどの各種センサーにより、周囲環境を高精度に認識し、安全で安定した自律走行をサポートします。

オフィスビル、病院、介護施設、商業施設など、人の往来が多い環境においても効率的な清掃を実現します。

Sveabot S100 Pro Mの主な特長

掃除・吸引・モップ・除菌を1台で実現

掃き掃除、吸引、モップ清掃、UV-C除菌を1台で対応。

日常清掃の効率化と清掃品質の均一化をサポートします。

3D LiDAR・2D LiDAR・ラインレーザーによる自律走行

3D LiDAR、2D LiDAR、ラインレーザー、深度カメラ、超音波センサーなどを搭載。

施設内を高精度に認識し、安定した位置把握と安全な自律走行をサポートします。

3cm程度の障害物も検知・回避

人の往来や移動された什器、テーブル、椅子などを認識しながら走行。

複雑な施設環境でも安定した運用が可能です。

最大1,000平方メートル /hの高効率清掃

広い施設でも効率的に清掃できるため、オフィスビルや大型施設における日常清掃の省力化に貢献します。

ゴミから液体汚れまで対応

ホコリ、毛髪、ゴミだけでなく、こぼれた液体や足跡などにも対応。

日常清掃の品質向上に貢献します。

壁際や隅までしっかり清掃

600mm幅の両側サイドブラシを採用。

壁際や隅にたまりやすいゴミもしっかり

除去します。

UV-C除菌機能を搭載

モップを継続的に除菌し、細菌の残留や臭気発生を抑制。

病院、介護施設、クリニックなど、高い衛生管理が求められる現場にも適しています。

自動ゲート・エレベーター連携

自動ゲート通過やエレベーター自動乗降に対応。

複数フロアを持つオフィスビルや大型施設でも効率的な運用を実現します。

アプリ・PCによる一元管理

清掃スケジュール設定、稼働状況確認、清掃レポート管理、複数台管理まで対応。

施設管理者は運用状況をリアルタイムで把握できます。

SveaMapによる迅速な導入

専用3DスキャナーとSveaMapソフトウェアにより、施設内のマップ作成や清掃エリア設定を効率化。

導入時の設定負担を軽減し、スムーズな運用開始をサポートします。

株式会社SERTだからできる導入支援

株式会社SERTは、単なる販売代理店ではありません。

これまで全国で培ってきた設備保守・メンテナンスのノウハウを活かし、現地調査、導入コンサルティング、デモンストレーション、マッピング支援、操作教育、運用サポート、保守メンテナンスまでワンストップで提供いたします。

導入後も全国対応の保守体制により、お客様が安心して運用できる環境を提供いたします。

オフィスビル・病院・介護施設を中心に全国でデモンストレーションを実施中

株式会社SERTでは現在、オフィスビル、病院、介護施設を中心に全国で実機デモンストレーションを実施しております。

実際の施設環境で走行性能や清掃品質をご確認いただくことで、導入後の運用イメージや省人化効果を具体的にご検証いただけます。

施設規模や運用方法に応じたご提案も行っておりますので、導入をご検討中のお客様はお気軽にお問い合わせください。

報道関係者の皆さまへSveabot S100 Pro Mの取材、実機デモの撮影、製品画像の提供をご希望の場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。担当者より折り返しご連絡いたします。

お問合せ：https://www.sert-inc.net/contact.html(https://www.sert-inc.net/contact.html)

代表取締役 宇佐美 智大 コメント

当社はこれまで、産業機械、半導体製造設備、医療機器、FA設備、マテハン設備、包装機械、外観検査装置など、多種多様な設備の修理・保守メンテナンスを通じて、お客様の現場を支えてまいりました。

今回取り扱いを開始した「Sveabot S100 Pro M」は、深刻化する清掃人材不足への有効なソリューションであると考えています。

特にオフィスビル、病院、介護施設のお客様から多くのご相談をいただいており、現場でのデモンストレーションを通じて、清掃品質の安定化や省人化に対する高い期待を実感しております。

私たちは単にロボットを販売するのではなく、導入前のご相談から運用支援、保守サポートまでを一貫して提供し、お客様が安心して活用できる環境づくりに取り組んでまいります。

今後もロボット技術と現場対応力を融合し、施設管理現場が抱える課題解決に貢献してまいります。

株式会社SERT

代表取締役

宇佐美 智大

会社概要

会社名：株式会社SERT

代表者：代表取締役 宇佐美 智大

所在地：〒600-8216

京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル8階

事業内容

・産業機械修理・保守メンテナンス

・産業機械受託製造

（半導体製造装置、医療関係機器、FA設備、マテハン設備、包装機械、外観検査装置）

・ロボットソリューション事業

・海外ネットワークを活用した製造調達・部品調達・QCD管理支援

URL：https://sert-inc.net

本件に関するお問い合わせ先

お問合せ：https://www.sert-inc.net/contact.html(https://www.sert-inc.net/contact.html)

株式会社SERT

ロボットソリューション事業部

TEL：075-746-3807

E-mail：info@sertinc.com