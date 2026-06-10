作家の「花房観音」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、作家の花房観音氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

花房観音氏のコメント

18歳で兵庫県豊岡市を出て京都に来て以来、長くこの街に暮らしてきました。バスガイドとして観光に関わり、39歳で『花祀り』により小説家となってからは、主に京都を舞台に書き続けています。住んでいるからこそ、よそ者だからこそ見える京都のこと。そして、心不全を経て向き合う老い、病、死のこと。自分だからこそ書ける話を、このニュースレターで綴っていきます。京都に興味がある人、旅や仕事で京都を訪れる人、そしてSNSの窮屈さに少し疲れている人へ。誰かを責めるためではなく、有益で楽しく、ときに気づきのある話を読みたい方は、ぜひ読んでいってください。

花房観音の「京都に棲む日日」：https://hanabusakannon.theletter.jp/(https://hanabusakannon.theletter.jp/)

京都、性愛、ジェンダー、旅、話題のあれこれについて、作家の花房観音がここでしか書けない話を届けるニュースレター

＜花房観音氏プロフィール ＞

作家。映画会社、旅行会社などさまざまな職を経て、2010年に第一回団鬼六賞大賞を受賞しデビュー。官能、性愛、ホラー、怪談、時代小説など幅広いジャンルを手がけ、著作は60冊以上。近年は『京都に女王と呼ばれた作家がいた 山村美紗とふたりの男』、『縄 緊縛師・奈加あきらと縛られる女たち』、『生きてりゃいいさ 河島英五伝』などの人物評伝のほか、2022年に心不全で倒れ入院した経験をもとにしたエッセイ集『シニカケ日記』も刊行。京都観光文化検定2級を所持するバスガイドでもある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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