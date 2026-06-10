『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』「黒田官兵衛（CV：佐藤 拓也）」本編ストーリー配信スタート！～配信を記念した豪華キャンペーン＆総選挙イベントも開催中～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の最新作『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-（読み：えいえん）』（以下、『イケメン戦国 -永縁-』）は、「黒田官兵衛（CV：佐藤 拓也）」（以下、「黒田官兵衛」）の本編ストーリーを2026年6月10日（水）12時より、配信を開始しました。

また、本編の配信を記念したプレゼントキャンペーンと総選挙イベントを開催しています。

■「黒田官兵衛」の「本編」が配信開始！

本日より、待望の「黒田官兵衛」の「本編」が配信開始しました。

また、「黒田官兵衛」の「本編PV」をイケメンシリーズ公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

【本編PV】黒田官兵衛：https://youtu.be/LG5ZEDNBYSQ

■「黒田官兵衛」の「本編」とは…

「黒田官兵衛」の本編は、第三幕を舞台にした物語です。

物語は「幸福ルート」「情熱ルート」の2つのルートに分岐し、それぞれのルートで極上のエンディングをお楽しみいただけます。

また、物語を読み進めると彼の幼少期の姿が立ち絵とスチルで登場します。

【「黒田官兵衛」本編：恋のあらすじ】

■「黒田官兵衛」本編の配信記念セットを販売中！

彼目線で描かれた長編物語に繋がる「前日譚ストーリー」や「彼とお揃いコーデ」が楽しめるアバターアイテムが入った「黒田官兵衛」の「第三幕配信記念セット」が販売開始しました。

販売期間：2026年6月10日（水）12時00分～常設販売

■フォロー＆RPで色紙が当たる！本編配信開始記念キャンペーン！

本編の配信開始を記念して、「黒田官兵衛」役の佐藤 拓也さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを開催！

本作公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストした方の中から、抽選で1名様に直筆サイン色紙をプレゼントします。

公式X：@sengoku_eien（https://x.com/sengoku_eien）

開催期間：2026年6月10日（水）12時00分～2026年6月24日（水）23時59分

■総選挙イベント「くらぶ乱世よ永遠に～終わらない夜を見せて～」開催！

6月10日（水）12時から開催する総選挙「くらぶ乱世よ永遠に～終わらない夜を見せて～」と長編配信記念姫チャレンジとの連動企画を実施しています。

長編物語を読み進めたり、茶屋をしたりすることで、「投票券」が獲得でき、推しの彼に投票することができます。また、投票を行うことで、豪華アバターアイテムや限定ストーリーが獲得できます。

皆様からの彼への投票数に応じて、彼の順位が決定します。順位毎の公約もぜひお楽しみください。

【公約の一部をご紹介！】

1位：山田シロ先生描き下ろしイラストのスチルをプレゼント／単独Pickupがちゃ開催

2位～3位：イベントの登場キャラに抜擢！さらに、描き下ろしカード、スチルのプレゼント、ボイス付きストーリーを確約

4位～9位：イベントに6人が一挙に登場／6人の描き下ろし集合イラストをご用意

10位～14位：『ほすと』な彼とのボイス付きストーリー

◆長編配信記念姫チャレンジ

期間限定で開催する長編配信記念姫チャレンジでは、「黒田官兵衛」本編を読んだり、がちゃを回したりすることで様々な特典を獲得することができます。

総選挙イベント開催期間：2026年6月10日（水）12時00分～6月23日（火）22時59分

長編配信記念姫チャレンジ開催期間：2026年6月10日（水）12時00分～10月19日（月）23時59分

■『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』とは？

本作は、十周年を迎えた『イケメン戦国』をバージョンアップしてお届けする新アプリです。本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、戦国武将と「命がけの恋」をするという世界観はそのままに、彼らを堪能できる機能が増え、様々な形で彼らとの恋をお楽しみいただけます。

キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】

織田信長 CV : 杉田 智和 伊達政宗 CV : 加藤 和樹 豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔

徳川家康 CV : 増田 俊樹 明智光秀 CV : 武内 駿輔 石田三成 CV : 山谷 祥生

真田幸村 CV : 小野 賢章 武田信玄 CV : 梅原 裕一郎 上杉謙信 CV : 三浦 祥朗

猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治 顕如 CV : 新垣 樽助 森蘭丸 CV : 蒼井 翔太

今川義元 CV : 八代 拓 毛利元就 CV : 小西 克幸 前田慶次 CV : 沢城 千春

直江兼続 CV : 中川 晃教 帰蝶 CV : 梶 裕貴 足利義輝 CV : 山下 大輝

松永久秀 CV : 坂田 将吾 黒田官兵衛 CV：佐藤 拓也 霧隠才蔵 CV：小林 千晃

千利休 CV : 堂島 颯人

■配信概要

名称 イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-

情報提供 株式会社サイバード

配信開始日 2025年8月28日（木）

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/

公式X https://x.com/sengoku_eien

公式LINE https://lin.ee/LOcUbPP

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。