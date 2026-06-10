【BOTANIST】数量限定「フィグ＆ダージリンティーの香り」7月1日発売　夏にぴったりな 上品で透明感あふれるトレンドの香り

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】は、夏限定「フレグランスコレクション フィグ＆ダージリンティー」のヘア＆ボディーケア全6アイテムを順次発売します。

展開アイテム： シャンプー＆トリートメント・ ヘアマスク・ヘアバーム

ボディーソープ（液体）・ボディーソープフォーム・ボディースクラブ

発売日／流通：

2026年7月1日(水)より順次

[店頭] 全国のドラッグストア・バラエティショップ (一部店舗を除く)

2026年7月2日(木)より順次

[ EC ] 公式オンラインストア(https://botanistofficial.com/)、ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000135/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/40A5CD44-26AA-4FE4-9B03-58A008431854)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/botanist2.html)）等

*シゾサッカロミセス/イチジク果実発酵液（保湿成分）**乾燥による

商品特長

[１] 上品で透明感あふれる「フィグ＆ダージリンティー」の香り

優美なフィグとダージリンティーが重なり合い、上品で透明感あふれる余韻が残ります。

・TOP（泡立て、塗布時）: 爽やかなイチジクの葉の香りとティーを想起させるシトラスノートから、イチジクの果実のジューシーでクリーミーな香りへ。

・MIDDLE（洗い流し時）：ローズやジャスミンなどの上品なフローラルノートが広がり、エレガントな雰囲気を演出。

・LAST（ドライ時）：ベチバーやセダーウッドなどのウッディノートが穏やかに香り、木々の恵みを感じる洗練された香り。

[２] 夏の紫外線ダメージ*1に潤いを「フィグ発酵エキス*2×フィグセラミド*3」配合

低分子で浸透*4しやすい＜フィグ発酵エキス*1＞や、保湿の持続性がある＜フィグセラミド*2＞を配合し、 夏の紫外線による乾燥ダメージから肌と髪を守ります。

＜フィグ発酵エキス*1＞は劣化が早く廃棄されやすいイチジクを化粧品原料へと転用したアップサイクル原料*5です。

[３] 乾燥やツヤ低下を抑える「紅茶エキス*6」配合

肌の乾燥が気になる夏の保湿と皮脂ケアも兼ね備えている＜紅茶エキス*6＞を

配合し、乾燥する肌や髪に潤いを届けます。

また、マリーゴールドエキス*7やハトムギエキス*8を配合し、潤い不足を多角的にケアします。

[４] フィグとダージリンティーの香りを表現した限定デザイン

淡いパープルと柔らかなオレンジを組み合わせたカラーを採用。

重なり合う繊細なグラデーションにより、フィグとダージリンティーが溶け合うように広がる奥行きのある香りと余韻を表現しています。

*1 乾燥による2 シゾサッカロミセス/イチジク果実発酵液（保湿成分）*3 イチジク果実エキス、セラミドＡＧ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、 セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ（全て保湿成分） *4 角質層まで *5 捨てられるはずだった廃棄物や不用品を新しい製品にアップグレードすること *6 チャ葉エキス（保湿成分）*7 トウキンセンカ花エキス（保湿成分）*8 シャンプー（モイスト/・スムース）・トリートメント（モイスト/・スムース）・ヘアマスク・ ヘアバーム・液体ボディーソープ・泡ボディーソープは、ハトムギ種子エキス（保湿成分）。ボディースクラブ（デューイー）は、加水分解ハトムギ種子（保湿成分）

商品概要

■ボタニカルシャンプー・トリートメント フィグ＆ダージリンティーの香り （モイスト・スムース）

各1,540 円（税込）／シャンプー460mL・トリートメント460g

■ボタニカルヘアケアセット フィグ＆ダージリンティーの香り （モイスト・スムース）

各3,080円（税込）※全国のドラッグストア、バラエティショップのみ販売（一部店舗を除く）

■ボタニカルヘアマスク デイリーダメージリペア フィグ＆ダージリンティーの香り

1,650円（税込）／ 200g 大豆プロテイン*1により熱ダメージから守り、毛先まで補修し髪に潤いを

■ボタニカルヘアバーム フィグ＆ダージリンティーの香り

1,870円（税込）／80mL 補修しながら、ツヤ髪ニュアンスヘアを演出

■ボタニカルボディーソープフォーム モイスト フィグ＆ダージリンティーの香り

1,100円（税込）／500ｍL へたりにくい濃密泡で、潤いのあるしっとり肌へ

■ボタニカルボディーソープ モイスト フィグ＆ダージリンティーの香り

1,100円（税込）／490mL しっとりと保湿しなめらかな素肌へ、シュガースクワラン(R) *2配合

■ボタニカルボディースクラブ デューイー フィグ＆ダージリンティーの香り

1,738円（税込） ／250g 厚みのあるジェルが角質をやさしくケア。潤い保ちしっとりすべ肌へ

*1 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ダイズタンパク（毛髪保護成分）

*2 スクワラン（エモリエント成分） NIKKOL シュガースクワラン(R)は、日光ケミカルズ株式会社の登録商標です。

上品で透明感あふれるフィグとダージリンティーの香り



丘の上のフィグ果樹園。

薄い霧の向こうに、小さな灯りが見えている。

近づくと、そこには不思議なティーハウスがあった。



扉を開けると誰もいない。

テーブルには淹れたての紅茶と、

熟れたフィグが残されている。



窓の外では霧に沈む果樹園が静かに揺れ、

紅茶の透明感とフィグの甘い余韻が重なり、

記憶はゆっくりほどけ静かに広がっていく。



いつまでも消えない香りが心を満たし、

深く、長く、その余韻は残り続ける。



#フィグダージリンティー記憶に残す余韻の香り

◇ 本製品のサステナビリティへの取り組みとして、環境に配慮したパッケージ素材*を使用しています。その他、BOTANISTは「植物と共に生きる」というコンセプトのもと、様々なサステナビリティへの取り組みを進めています。

ボタニストサステナビリティサイト： https://sustainable.botanistofficial.com/

*ボトルにバイオマスPET使用（シャンプー・トリートメント、ボディーソープ（液体）：25%、ボディーソープフォーム、ボディースクラブ：20%、ヘアマスク：15%） 、ATシールに再生PET使用

BOTANIST公式

HP：https://botanistofficial.com/shop/default.aspx

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