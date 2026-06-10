「サボリーノ」×「CANDY TUNE」期間限定POPUPストアが6月12日（金）よりand ST TOKYOにてオープン！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー（本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村 和重 以下BCLカンパニー）は、タイパコスメ「サボリーノ」のPOPUPイベントを2026年6月12日(金)～2026年6月25日(木)までの期間限定でand ST TOKYOにて行います。

本POPUPストアでは、サボリーノの定番ラインナップに加え、数量限定のクールシリーズを展開。コラボ実施中の「CANDY TUNE」とのタイアップビジュアルとともに、様々な方の朝に寄り添ったスキンケアを提案します。また期間中は、メンバーが実際に着用した衣装の展示、女性誌「ar」とのタイアップビジュアルの掲出や、ここでしか手に入らない限定ノベルティがあたるイベントなど、ブランドの世界観とCANDY TUNEの魅力をリアルに体感できる様々なコンテンツをご用意しております。

■開催概要

開催期間：2026年6月12日（金）～2026年6月25日（木）

開催場所：and ST TOKYO

〒150-0011 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 WITH HARAJUKU（ウィズ原宿） 1F

営業時間：平日 11:00 - 21:00

土日祝 10:00 - 21:00

■特典内容

期間中、POPUPストアに来場いただいた方を対象としたSNSフォローキャンペーンや、対象のサボリーノ商品を購入した方に向けた購入者特典など、ここでしか手に入らない様々な限定ノベルティをご用意しております。

【SNSフォローキャンペーン】

期間中、店舗にご来場いただき、サボリーノ公式Xアカウント（@saborino_jp(https://x.com/saborino_jp/status/2061251385765888258)）をフォローしていただいた方を対象に、参加特典のプレゼントとガチャポンイベントを開催いたします。

１.参加特典： POPUPストア限定バルーン

２.ガチャポン景品：

A賞： サボリーノ 目ざまシート N（7枚入り）／お疲れさマスク N（7枚入り）各2個セット

B賞： サボリーノ 目ざまシート N（7枚入り）

C賞： サボリーノ 目ざまシート N（1枚入り）

※お一人様1日1回までの参加となります

【購入者特典】

期間中、店舗にて対象商品を1点ご購入いただくごとに、POPUPストア限定のノベルティをプレゼントいたします。

１.POPUPストア限定デザインステッカー ※計8種のうちランダムで1種プレゼントいたします

※1会計10点までのご購入とさせていただきます

限定バルーン限定デザインステッカー

■対象商品

サボリーノ 目ざまシート N / サボリーノ 目ざまシート 爽やか果実のすっきりタイプ N / サボリーノ 目ざまシート 完熟果実の高保湿タイプ N / サボリーノ 目ざまシート ボタニカルタイプ N / サボリーノ お疲れさマスク N / サボリーノ 目ざまシート ビタットC / サボリーノ お疲れさマスク ビタットA / サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック サラサラ / サボリーノ お疲れさマスク アンドブラック しっとり / サボリーノ 目ざまシート N CS26 / サボリーノ お疲れさマスク N PS26

※景品はSNSフォローキャンペーン、購入者限定キャンペーンともに1日の配布上限数に達し次第、終了とさせていただきます

■同時開催 「毎日１分*、お肌をTUNE UP!キャンペーン」第2弾

『サボリーノ』の対象製品をご購入いただいたレシートでご応募いただくと、本キャンペーンのためだけに制作された「CANDY TUNE」限定ノベルティが抽選で合計150名に当たります。

【実施期間】

2026年6月1日(月)10:00 ～ 2026年6月30日(火)18:00

キャンペーン特設サイト：https://www.bcl-brand.jp/shop/pages/sb2026no2_collabocp.aspx

※POPUPストアに展開中の製品の内、「サボリーノ 目ざまシート N CS26」「サボリーノ お疲れさマスク N PS26」については本キャンペーン対象外となります

*使用時間目安

「and ST TOKYO」とは

「and ST TOKYO」は単にモノを買う場所ではなく、「すき」とつながる場所をコンセプトにand STのフラッグシップストアとして誕生しました。人気ブランドの集結はもちろん、話題のコラボレーションや限定アイテムの展開など、訪れるたびに新しい発見をお届けします。ファッション、エンタメなどが交差するこの場所で、あなただけの新しい「すき」を探してみませんか。

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andst.tokyo/

＜TikTok＞ https://www.tiktok.com/@andsttokyo

株式会社アンドエスティ

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

アンドエスティHDグループ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/

「ar(アール)」とは

“ときめく自分らしさ”を大切にメイク・ヘア・ボディ・ファッション・ラブの“女の子のかわいい世界観”をトータルで詰め込んだ女性誌。

出版社名：主婦と生活社

発売日：偶数月12日

公式サイト：https://ar-mag.jp/

「CANDY TUNE」プロフィール

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より「原宿から世界へ」をコンセプトに、2023年3月に結成された村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未からなる7人組アイドルグループ。「カワイイ」を軸としたファッション性の高いビジュアルと、エネルギッシュなパフォーマンスが特徴で、国内外問わず人気を博している。

サボリーノとは

サボリーノは、2015年の誕生以来、ベストコスメ150冠獲得、累計出荷枚数12億枚を達成した実績を持つタイパコスメブランドです。（2025年8月時点）2024年のリニューアルでは新たにブランドメッセージ「がんばらなくても いいジブン」を掲げ、「日々のスキンケアを諦めたくない」という声に応え、洗顔からスキンケア、保湿下地までを1つで完結する「朝用マスク」を中心に、忙しい毎日をサポートし、心にゆとりを生み出す商品を提供し続けています。

【サボリーノ 公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/(https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/)

【サボリーノ公式X】

https://x.com/saborino_jp(https://x.com/saborino_jp)

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx(https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)



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