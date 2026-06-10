注目のウェルネス技術「PEMF」を搭載 / 温熱を組み合わせ、睡眠環境やコンディショニングをサポートする「PEMF遠赤外線マット」を6月11日よりプロジェクト始動

株式会社美ガーデン

株式会社美ガーデン（本社：東京都北区）は、パルス電磁場（PEMF）テクノロジーと遠赤外線温熱機能を組み合わせたウェルネスマット「FORTUNA PEMF遠赤外線マット」を、2026年6月11日より応援購入サービス「Makuake」にて先行公開いたします。

欧米で広がるPEMFウェルネス機器を、日本の住環境・布団文化に合わせて再設計。折りたたみ収納・軽量設計・最大8時間タイマーを搭載し、寝ながら使えるPEMF温熱マットとして登場します。

『Makuake』プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/rem-1/

▼株式会社美ガーデンとは

株式会社美ガーデンは、長年にわたり業務用エステ機器をはじめとした美容機器や温熱マットの企画・開発・販売を行ってきた日本の美容機器メーカーです。

「人々が美しく、健康でいられる商品づくり」をテーマに、自宅でも手軽に取り入れやすい美容・温熱機器を展開しています。

製品開発では、自社連携工場と綿密に協力し、日本人の住環境やライフスタイルに合わせた設計を重視。機能性だけでなく、収納性や使いやすさにもこだわった商品開発を行っています。

また、企画・開発・販売までを一貫して行うことで、中間業者を介さず、品質管理と価格設定をコントロール。高品質な製品を、より手に取りやすい価格で提供できる体制を強みとしています。

公式サイト（EC）：https://www.bigarden.jp/

欧米発のPEMF機器を、現代社会の日本人に高いニーズがある睡眠環境やくつろぎ時間に向けたプロダクトとして、日本の住環境・布団文化に合わせて再設計

近年、欧米ではPEMF（パルス電磁場）を活用したウェルネス機器やコンディショニング機器が広がっています。一方で、日本の住環境では、

・サイズが大きく収納しづらい

・重量があり持ち運びにくい

・日常で使いにくい

といった課題もありました。

そこで美ガーデンでは、日本の布団文化や温活習慣に着目し、「毎日の生活に取り入れやすいPEMFマット」をテーマに商品を企画。

折りたたみ収納・軽量設計・静音リモコン・長時間タイマーなど、日本人のライフスタイルに合わせた仕様へ再設計しました。

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/rem-1/

PEMF（パルス電磁場）とは

PEMF（Pulse Electromagnetic Field／パルス電磁場）とは、一定のリズムで電磁波を発生させる技術で、磁力のように体感がほとんどない、不思議な新感覚テクノロジーです。

なぜ今、PEMFが注目されているのか

PEMFは1970年代から欧米で研究が重ねられ、近年はウェルネス施設やスポーツ施設での活用も広がっています。

日本でも「温活」「快眠習慣」への関心が高まる中、自宅で手軽にPEMF体験ができる製品への需要が急速に拡大しています。

市場背景：国内の睡眠関連市場は年々拡大。温熱・ウェルネス機器への支出も増加傾向にあり、「自宅でできるセルフケア」への関心が高まっています。

欧米のPEMF機器を「日本仕様」に再設計

欧米のPEMF機器には、日本の生活環境では使いにくい点が多くありました。

❌ 課題 サイズが大きく収納しづらい・重量があり持ち運びにくい・就寝時に使いにくい

FORTUNA PEMF 遠赤外線マット 折りたたみ収納対応・軽量設計・静音リモコン・最大8時間タイマー搭載

昔ながらの日本の布団文化・温活習慣に着目し、「毎日の生活にそのまま取り入れられるPEMFマット」を目指して開発。岩盤浴施設でも使用される6種類の天然鉱石と日本製カーボンファイバーを組み合わせ、岩盤浴のような心地よい温もりをご自宅で体感できます。

シーンで使い分ける4つのPEMFモード

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/rem-1/

PEMF リカバリーマットでは、お悩みに合わせて4つのモードを搭載しております。

岩盤浴のような温もりをご自宅で

FORTUNA PEMF遠赤外線マットは、“自宅で岩盤浴のような心地よさを体感できる温熱マット”を目指して開発されました。

マット表面には、岩盤浴施設などでも使用されている6種類の天然鉱石を採用。

温熱と組み合わせることで、包み込まれるようなやさしい温もりを追求しています。

さらに、電熱線には日本製のカーボンファイバーを使用。

遠赤外線による温熱で、体をじんわりと温め、リラックスタイムをより快適にサポートします。

また、温熱による心地よさとPEMFを組み合わせることで、毎日のコンディショニング習慣をサポートする新しい温熱マットとして開発されました。

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/rem-1/

就寝前からリラックスタイムまで、さまざまなシーンで活用

FORTUNA PEMF遠赤外線マットは、就寝時だけでなく、

・読書や映画鑑賞時

・ストレッチやヨガ前後

・寒い日の温活

・リラックスタイム

・運動後の休息時間

など、日常のさまざまなシーンで使用できます。

また、日本の寝具文化を意識し、使用後は折りたたんで収納可能。専用収納バッグ付きのため、自宅だけでなく旅行先や移動先にも持ち運びしやすい設計です。

製品概要

【製品名】FORTUNA PEMFリカバリーマット

【本体サイズ】約150cm×約50cm ※折りたたみ収納対応

【重さ】約5.5kg

【内容品】本体、コントローラー、専用収納バッグ、取扱説明書

【温度設定】25～80℃（1℃単位調整）

【タイマー】最大8時間（1時間単位調整）/PEMF最大20分

【搭載機能】PEMF（パルス電磁場）4モード、遠赤外線温熱機能

【安全対応】PSE対応・1年保証付き

【発売日】2026年6月11日 Makuake先行公開予定

【販売価格】Makuakeプロジェクトページにて公開予定

makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/rem-1/

Makuakeリターン内容

●先行販売期間

2026年6月11日(木)～2026年8月16日(日)

●リターン価格

メーカー希望小売価格 180,000円(税込)

【超早割】33％OFF 120,600円(税込) 限定15個

【早割】 30％OFF 126,000円(税込) 限定35個

【売れすぎ割】28％OFF 129,600円(税込) 限定30個

【Makuake割】25％OFF 135,600円(税込) 限定20個

公式LINE :https://lin.ee/U8KuAyh

■会社概要

企業名：株式会社美ガーデン

所在地：東京都北区志茂2-59-20 USビル3階

代表者：藤原裕敬

事業内容： 美容機器・美容雑貨・化粧品等の企画、製造、販売、輸出入など

URL（EC）：https://www.bigarden.jp/