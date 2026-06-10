データ人材の採用ミスマッチを防ぐAI評価ツール「データ人材 実務能力テスト」の提供を開始

合同会社SinkCapital

合同会社SinkCapital（以下、当社）は、データ人材採用に特化したAI評価ツール「データ人材 実務能力テスト」の提供を開始いたしました。本サービスは、採用現場における主観的な評価や採用ミスマッチの課題を解決することを目的に、当社のデータコンサルギルドが開発しました。



サービスサイト：https://www.sink-capital.com/matching-test(https://www.sink-capital.com/matching-test)

■ 背景と課題

データ人材採用に特化したAI評価ツール「データ人材 実務能力テスト」の提供を開始いたしました。

データ人材の需要が高まる一方、採用における評価の難しさを訴える企業は増加しています。

履歴書やポートフォリオだけでは実際の業務適性を見極めることが難しく、入社後のミスマッチや期待値との乖離が問題となっています。

また、採用担当者がデータの専門知識を持たない場合、面接での評価が属人的・主観的になりがちです。

当社では、ギルドメンバーを案件にアサインする際、クライアントの環境を疑似再現したテストを作成し、候補者に実施することで、マッチングの精度を高めてきました。このプロセスで蓄積したノウハウを体系化し、採用ミスマッチに悩む企業向けに広く提供を開始いたしました。

■ サービスの特徴 本サービスは、以下の3つの特徴を持ちます。

１. AIで現場関係者を再現した評価

現場のステークホルダー（上司・ビジネス担当者など）をAIで再現し、候補者とのやり取りを通じてコミュニケーション力や課題解決力を評価します。人の主観に左右されない、一貫した評価基準を実現します。

２. 実データをもとに作成したダミーデータによるテスト



お客様の実データを参考に作成したダミーデータを用いてテスト課題を作成します。業務に即したシナリオで候補者の実力を確認しながら、情報セキュリティにも配慮した設計になっています。

３. 柔軟な評価条件の設定

求める人材像に合わせて評価項目や難易度を調整可能です。ポジションごとに最適化されたテストを提供します。

■ 今後の展開

当社は今後も、データ活用に関わるあらゆる課題をギルド型組織で解決するサービスの拡充を進めてまいります。「データ人材 実務能力テスト」については、評価可能な職種の拡大や、評価レポートの自動生成機能の追加など、継続的な機能強化を予定しています。

■ お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

https://sink-capital.com/contact/form

■ 会社概要

合同会社SinkCapital

代表：本林英和

所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南一丁目5番6号 りそな九段ビル5F KSフロア

事業内容：ログ集計分析基盤設計・開発・運用実装

コーポレートサイト：https://sink-capital.com