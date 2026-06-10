犬・猫向け総合ケアブランド「PeQoly(ペコリー)」インターペット大阪2026へ初出展！

株式会社Dstyleホールディングス

株式会社Dstyleホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：徳田充孝）が展開する犬・猫向け総合ケアブランド「PeQoly（ペコリー）」は、2026年6月19日（金）～6月21日（日）に開催されるペット産業見本市「インターペット大阪2026」へブース出展いたします。

PeQolyとして初となる大型展示会出展となり、ブランドコンセプトや新商品を実際に体験いただける場として展開いたします。

■PeQoly(ペコリ―)とは

Dstyle group.が、約40年にわたり人の“ココロとカラダの美と健康と豊かさ”を追求してきた知見を、ペットの“健康寿命”へ展開する犬・猫向け総合ケアブランドをつくりました。

ブランドコンセプトは、

「この子の“いつも元気”を、日々のケアで守る。」

ペットオーナーや専門家の皆さまと共に研究を重ね、ダイアナメソッドをベースにした商品開発を行っています。

国産・自然由来成分にこだわり、“安心”と“効果”を両立した、毎日続けやすいケア習慣を提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/peqoly_peqoly_official

■ブースでは新商品「PeQoly ドライシャンプー」を紹介

第一弾商品となる「PeQoly ドライシャンプー」をご紹介いたします。

水を使わず手軽に使用できる犬・猫用ドライシャンプーで、毎日のケアはもちろん、シャンプーが苦手なペットやシニア期のケアにもおすすめの商品です。

PeQolyならではの“毎日続けやすいケア習慣”をご体感いただけます。

■出展概要

イベント名：インターペット大阪2026

開催日程：2026年6月19日（金）～6月21日（日）

出展ブランド：PeQoly（ペコリー）

ホール：4

小間番号：M042

会場特典：会場限定価格をご用意しております。

■商品概要

商品名：ドライシャンプー

価格：2,980円(税込)

容量：300mL

発売日：2026年6月10日(水)

使用部位：被毛全体、顔まわり、肉球まわり、お尻周り等

使用方法：泡を手に取り、被毛になじませ、タオルでふき取る(すすぎ不要)

■株式会社Dstyle ホールディングスについて

持株会社として、グループの資産管理及び戦略とシェアードサービスを行っている会社です。

・会社名:株式会社Dstyle ホールディングス

・Dstyle group.代表 グループCEO株式会社Dstyleホールディングス 代表取締役会長兼社長：徳田充孝

・本社： 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23 Dstyle group. Building

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・Dstyleホールディングス公式ホームページ: https://www.dstyleholdings.co.jp

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/