【CASETiFY】Maison Kitsune SS26 x CASETiFY

Casetagram Limited「Maison Kitsune x CASETiFY」コレクション

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY （ケースティファイ）(https://www.casetify.com/)」は、フランス発の ライフスタイルブランド Maison Kitsune とのコラボレーションによる、「Maison Kitsune x CASETiFY」2026年春夏コレクションを2026年6月8日（月）に発売します。

アイコニックな「キツネ」のロゴで世界中から愛されるMaison Kitsuneは、創設者たちのバックグラウンドであるフランスと日本の文化を融合させた独自のスタイルを展開しています。今回の2026年春夏コレクションでは、シックで遊び心あふれるキツネモチーフを取り入れ、現代的なプレッピースタイルを機能的な日常のテックアクセサリーへと落とし込みました。

「Maison Kitsune x CASETiFY」コレクション「Maison Kitsune x CASETiFY」コレクション

本コレクションでは、豊富なバリエーションのスマホケースに加え、ミニマルでありながら触り心地の良さを楽しめる、ぬいぐるみ仕様の「イヤホンポーチ」などのテックアクセサリーをラインナップ。コレクションの世界観をトータルで楽しみたい方のために、スマホケースとお揃いのテックアクセサリーがセットになった4種類の「バンドルセット」もご用意しています。

コレクション ラインナップ

スマホケース

・プリントデザイン：

-Maison Kitsune Fox Head Phone Case

カラー展開： Black / Dove White / Pastel Yellow / Soft Mint / Pure Blue

-Maison Kitsune Bandana Fox Phone Case

-Maison Kitsune Art Gallery Fox Sticker Phone Case

-Maison Kitsune Art Nouveau Stamps Phone Case

価格：9,900円（税込）～

Maison Kitsune グリップスタンドMagSafe対応

・プリントデザイン：

-Pure Blue Fox Head

-Soft Mint Fox Head

-Pastel Yellow Fox Head

-Dove White Fox Head

-Art Gallery Fox

-Bandana Fox

価格：5,500円（税込）

Maison Kitsune マグネット式ワイヤレス充電器

・プリントデザイン：

-Bandana Fox

-Signature Fox Head

-Art Gallery Fox Sticker

・MagSafe対応

価格：7,260円（税込）

Maison Kitsune Earbuds Plush Pouch

・フェイクファー仕様

・カラー展開：

-Orange

-Grey

価格：7,260円（税込）

Maison Kitsune Laptop ケース

・プリントデザイン：

-Pastel Yellow Fox Head

-Soft Mint Fox Head

-Pure Blue Fox Head

-Dove White Fox Head

-Bandana Fox

価格：9,900円（税込）

「Maison Kitsune x CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年6月8日（月）日本時間17時より発売いたします。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店をはじめ、メゾン キツネ 直営店全店と公式オンラインストアでもお買い求めいただけます。（メゾン キツネの直営店は店舗により取り扱い商品が異なります。）

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP(https://www.instagram.com/casetify_jp)、X : @CASETiFY_JP(https://twitter.com/casetify_jp)、LINE : @casetifyjp(https://lin.ee/nVY4Ni4k)) でもご確認いただけます。

また、本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからもお買い求めいただけます。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab(https://apps.apple.com/jp/app/casetify-colab/id1571080117)」をダウンロードいただくと、最新のコラボ情報をいち早くキャッチしていただけます。商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、お支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、ご購入手続きがよりスムーズに行っていただけます。

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「Maison Kitsune x CASETiFY」コレクション

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●商品内容：

スマホケース (Apple、Samsung、Googleデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合がございますこと、予めご了承ください。

●価格：

スマホケース 9,900円（税込）～

テックアクセサリー 5,500円（税込）～

●発売日：

2026年6月8日（月）

CASETiFY実店舗各店オープン時間/公式オンラインストア日本時間17時

メゾン キツネ 直営店全店*各店オープン時間/公式オンラインストア日本時間17時

*店舗により取り扱い商品が異なる

●販売場所：

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

メゾン キツネ 直営店全店、メゾン キツネ 公式オンラインストア（maisonkitsune.com)

●コレクションサイト：

https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/maison-kitsune

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CASETiFYについて

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CASETiFYは、革新的な保護機能と自由なカスタマイズで日常のアクセサリーを進化させる、グローバルライフスタイルブランドです。2011年の創業以来、全世界で2,000万台以上のスマホケースを販売し、テックアクセサリー分野で最大規模のカスタマイズプラットフォームを運営。ロサンゼルスと香港に本社を置き、世界50以上の直営店舗を展開しています。これまで、キャラクター、アーティスト、ファッションやクリエイターなど多彩なジャンルとのコラボレーションを実施し、世界中の注目を集めてきました。高い保護機能と最先端のデザインを活かし、テクノロジーを通じた自己表現の可能性を常に広げ続けています。

www.CASETiFY.com(http://www.casetify.com)

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Maison Kitsune（メゾン キツネ）について

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ファッションブランドの Maison Kitsune（メゾン キツネ）、ミュージックレーベルの Kitsune Musique（キツネ ミュージック）、カフェ・ロースタリー・バー・レストランを展開する Cafe Kitsune（カフェ キツネ）、バリのライフスタイル施設 Desa Kitsune Bali（デサ キツネ バリ）、さらにビューティ＆ウェルネスライン Kitsune Bien-Être（キツネ ビアンエートル） まで、多岐にわたる活動を展開している。設立から24年間、パリと東京を拠点とする多面的なブランドは一貫して成長を続け、自然体で国際的な影響力を高めながら、世界中に熱心なファンを獲得している。現在 Maison Kitsune はパリ、東京、ソウル、北京、バンクーバーなどに 33の直営店舗 を構える。コレクションはブランドの公式オンラインストアのほか、世界中350以上の小売店やオンラインプラットフォーム でも販売されている。