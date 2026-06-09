【保存版】旅行サイトのSEO対策完全ガイド｜サイトタイプ別の戦略やAI検索対応まで徹底解説【株式会社ipe】

株式会社ipe

SEO・LLMOコンサルティング会社の株式会社ipe（本社：東京都港区、以下ipe）は、旅行サイト向けSEO対策の実践ガイド「旅行サイトのSEO対策完全ガイド｜サイトタイプ別の戦略やAI検索対応まで徹底解説」を公開しました。

本ガイドでは、旅行サイトのタイプ（ホテル・ツアー・航空券・情報メディア）別の重点施策から、キーワード戦略・テクニカルSEO・コンテンツSEO、さらにChatGPT・Geminiなど生成AI検索（LLMO）への対応まで、実務ベースで体系的に解説しています。

なお、詳細は、ipe公式サイトの記事にて公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

■公開の背景と目的

詳細を見る :https://ipeinc.jp/media/blog/seo-travel/

旅行業界のSEOは、競争の激しいジャンルのひとつです。楽天トラベル・じゃらん・Booking.comなどの大手OTAが上位を占有する中、後発・中小サイトが勝ち筋を見つけるには、正確な戦略設計が不可欠です。

一方で、2025年以降はChatGPT・Gemini・Perplexityなど生成AIを活用した検索サービス（AI検索）の普及により、旅行ユーザーの情報収集行動が大きく変化しています。AIが検索結果の画面上で直接回答を提示するため、従来のコンテンツSEOで稼いでいたオーガニック流入が減少するリスクが顕在化しつつあります。

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援実績とLLMO/GEO分析の知見をもとに、「検索結果とAI回答の双方で選ばれるためのサイト設計」を中心に据えた実践的なガイドを整備しました。Webマーケティング担当者が施策の優先順位を正しく設定し、SEOとLLMO対策を一体で推進できるよう、各論点を網羅しています。

■Webマーケティング担当者が本ガイドで得られること

● 旅行サイトSEOの3軸（テクニカル・コンテンツ・LLMO）の全体像

● サイトタイプ別（ホテル・ツアー・航空券・情報メディア）の重点施策と差別化戦略

● ビッグワードに頼らず、ロングテールキーワードから積み上げる現実的な戦略設計

● Core Web Vitals・構造化データ・モバイル対応など、旅行サイト特有のテクニカルSEO課題

● AI検索（LLMO）に引用されるために必要なFAQ設計・構造化データ・ブランド認知強化

● 季節性コンテンツの事前公開・リライト運用など、継続的に成果を出す施策設計

■旅行サイトがSEOに取り組むべき３つの理由

1. 旅行ユーザーは「予約前」に検索エンジンで大量に情報収集するから

「東京 ホテル おすすめ」「沖縄 ツアー 比較」といったキーワードで検索するユーザーは、まさに予約を決める直前の層です。このフェーズで自サイトが表示されるかどうかが、集客の成否を分けます。

2. OTAへの依存を減らし、自社サイトの収益性を高められるから

宿泊業界における公式サイトのCVRは一般的に1～3%程度とされています。SEOで公式サイトへの流入を増やすことは、OTA手数料負担を軽減し、収益性を直接改善する手段です。

3. 良質なコンテンツの蓄積がブランド認知と指名検索を育てる

情報系キーワードでの上位表示により「信頼できるサイト」として認識されます。指名検索の増加は、AI検索対策（LLMO）においても重要な評価軸です。

■旅行サイトSEOにおける３つの施策軸

1. テクニカルSEO（土台づくり）

Core Web Vitals（LCP・INP・CLS）の改善・モバイルファースト対応・構造化データ（LodgingBusiness / TouristAttraction / FAQPage）の実装・XMLサイトマップの整備など。旅行サイトは画像が多く速度改善の余地が大きいのが特徴です。

2. コンテンツSEO（集客資産の構築）

季節ピーク1～2ヶ月前の事前公開・SERP確認を前提にしたキーワード選定・おすすめまとめ/ランキング形式コンテンツ・一次情報（現地取材・著者プロフィール）によるEEAT強化・UGC活用など。サイトタイプ別の戦略設計が特に重要です。

3. LLMO/AI検索対策（2025年以降の新潮流）

ChatGPT・Gemini・Perplexityなど生成AIを使った検索への対応。FAQ形式コンテンツの整備・構造化データの実装・ブランド認知の強化がAIに引用されるための3条件です。

■【サイトタイプ別】旅行サイトの重点施策

ホテル予約サイト

「地名×施設の特徴×利用シーン」の複合キーワードでCVRの高いロングテールを狙う。Googleビジネスプロフィールの最適化でマップパック表示を目指す。特集別まとめコンテンツで差別化を図る。

ツアー予約サイト

GW・夏休みなどの繁忙期集中型の需要構造に合わせ、サービス・ガイドページで検索意図を拾ってから予約ページへ誘導する構造を設計する。

航空券予約サイト

「出発地×到着地」キーワードを選定する前に、必ずSERPを確認する。新幹線情報が上位を占めるルートには参入余地がないため、航空券サイトが優位なキーワードに集中する。

旅行情報メディア

コラムページが上位に表示されるキーワードのみを対策する。「温泉」関連は検索ボリュームが大きくコラムが上位に来やすい狙い目キーワード。OTAの予約ページが占有するキーワードへの記事投下は避ける。

■AI検索（LLMO）と旅行サイトへの影響

旅行業界のように情報収集コンテンツでトラフィックを稼ぐサイトほど、AI検索の影響を受けやすい構造にあります。AIが検索結果で直接回答を提示するため、「〇〇 観光スポット おすすめ」「〇〇 旅行 時期」といった情報収集系キーワードへのクリック流入が減少するリスクが顕在化しています。

AIに引用されるために必要な3条件：

1. FAQ形式のコンテンツを整備

2. 現地取材・著者明記・一次情報でE-E-A-Tをさらに強化する

3.構造化データを整備する

加えて、SNS・PR・コンテンツ発信でブランド認知を高め、指名検索を増やすこと自体がLLMO対策につながります。早期に対応した競合との差は、時間が経つほど縮まりにくくなります。

■SEOのプロフェッショナル｜株式会社ipeのSEO支援

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティングです。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

■ipeのAIO（LLMO）支援

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)