累計販売数600万パックのSmartAngel ベビーパンツから「朝まで安心」の夜用パンツが新登場！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長 大村 浩一）は、プライベートブランド「SmartAngel（スマートエンジェル）」の新商品として、「SmartAngel 夜用パンツXLサイズ、XXLサイズ」を全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて販売を開始いたしました。

SmartAngel 紙おむつは、2019年よりパンツタイプの「ベビーパンツ」を販売し、累計販売数600万パックを突破するなど、大変ご好評いただいております。この度、新シリーズとして、「SmartAngel 夜用パンツ XLサイズ、XXLサイズ」を開発いたしました。本製品は、日本製高分子吸水ポリマーを採用し、幼児の標準的なおしっこの量60ccの5回分を吸収できるように設計されているため、朝まで安心してご使用いただけます。また、XLサイズ30枚入り、XXLサイズ28枚入りともに849円（税込933円）と、1,000円を切る価格を実現いたしました。

累計販売数：SmartAngel ベビーパンツ（L、ビッグ、ゆったりBIG）」の2019年2月～2026年5月までの累計

■「SmartAngel 夜用パンツ」の特長

1、安心の吸収力

日本製の高分子吸水ポリマーを採用し、おしっこ5回分（1回あたりの尿量を60ccと想定）を吸収します。

2、モレ防止のしっかりギャザー

動いてもモレない、しっかりフィットのギャザーを採用しています。

3、特殊凸型加工で濡れてもサラッとした肌触り

おしりに触れる面に施した凸型加工により、通気性が高く、おしっこの後もサラッとした肌触りを保ちます。また、お子さまのお肌に触れる内側のシートには、やわらかな肌触りの綿パルプを使用しています。

4、ウエストにぴったりフィット

お腹周りを締めつけることなく、やさしくフィットします。

5、お知らせライン付き

交換のタイミングが一目で分かる、おしっこお知らせライン付きです。

6、お求めやすい価格

XLサイズ30枚入り、XXLサイズ28枚入りともに、849円（税込933円）と家計にやさしい価格です。

1枚あたりの価格は、XLサイズ約31円、XXLサイズ約33円です。

これからも当社は、機能性と価格の両面でご満足いただける商品開発を追求し、子育て世帯の毎日をサポートしてまいります。品質と価格への揺るぎないこだわりをもって、商品ラインナップのさらなる拡充に努めてまいります。

■商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/41_1_aa4659c389bee568a42571f5d83d9e34.jpg?v=202606100151 ]

■SmartAngel 紙おむつ ラインナップ

ベビーおむつテープ M

（6～11kg）46枚入 699円（税込768円）

ベビーパンツ L

（8～12kg）44枚入 699円（税込768円）

ベビーパンツ ビッグ

（11～14kg）38枚入 699円（税込768円）

ベビーパンツ ゆったりBIG

（12～17kg）36枚入 699円（税込768円）

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail：24028pr@nishimatsuya.jp