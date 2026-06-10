【ツヴィーゼル】新作バーウェア「Age（エージ）」&「Fave（フェイブ）」を6月16日に発売

株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン父の日ギフトにもおすすめ。クラシックとモダン、2つの個性を楽しむ新しいバーウェア。

近年、自宅でカクテルやウイスキーを楽しむホームバー需要が高まる中、父の日の贈り物としても

上質なグラスへの関心が高まっています。

新シリーズ「Age」と「Fave」は、既存のバーウェアシリーズと比べて手に取りやすい価格帯。

ご自身用としてはもちろん、お酒を楽しむ方へのギフトにもおすすめのコレクションです。

この2シリーズは、それぞれ異なるカットデザインを採用しながらも、重厚感のあるフォルムと

優れた使い心地を兼ね備えています。ロングドリンク、ウイスキー、スピリッツはもちろん、

水やソフトドリンク、アイスコーヒーなど幅広い用途に対応し、さまざまなシーンで活躍します。

■時代を超えて愛されるクラシックデザイン「Age（エージ）」

Ageシリーズを見る :https://zwiesel-glas.co.jp/collections/ageFaveシリーズを見る :https://zwiesel-glas.co.jp/collections/fave

「Age」は、伝統的なカットグラスの美しさを現代に再解釈したシリーズです。

底面の星形のカッティングと優雅な装飾パターンが特徴で、往年のバーウェアを思わせるクラシカルな佇まいを表現。過去の芸術様式から着想を得たデザインは、エレガントで華やかな存在感を放ちます。

程よい重量感と手になじむ厚みが、ウイスキーやカクテルを楽しむ時間に特別な趣を添えます。

ヴィンテージ感のあるデザインでありながら、現代のライフスタイルにも調和するタイムレスな

コレクションです。

「Age」シリーズ

デザインの特徴

■ 洗練されたモダンデザイン「Fave（フェイブ）」

- 底面の星形のカッティングと優雅な装飾パターンを組み合わせたクラシックなデザイン- 過去の芸術からインスピレーションを得たデザインが、上品さや華やかさを醸し出す- 適度な重量感により、手への馴染みが良く、飲む行為そのものを特別な体験へと昇華- クリスタルガラス製：食洗機対応、チェコ製詳細を見る :https://zwiesel-glas.co.jp/collections/age

「Fave」は、モダンでクリーンなデザインが印象的なシリーズです。

直線的で洗練されたデザインは、バーシーンだけでなく、モダンなインテリアや

テーブルコーディネートにも自然に溶け込みます。

シリーズ名の「Fave」は“Favorite（お気に入り）”に由来し、毎日の一杯を気軽に楽しむための

グラスとして開発されました。シンプルでありながら個性を感じさせるデザインが、日常の時間を

豊かに彩ります。

「Fave」シリーズ

デザインの特徴

- モダン＆クリーンなデザイン：細い縦のラインとフラットなサーフェスにより洗練された表情- タイムレスかつクリアなフォルムが、飲み物そのものの色と輝きを引き立てる- 幅広いドリンクに対応する高い汎用性- クリスタルガラス製：食洗機対応、チェコ製詳細を見る :https://zwiesel-glas.co.jp/collections/fave

■ 日常使いからギフトまで幅広く活躍

両シリーズは、ウイスキーグラス、ロングドリンクグラス、オールラウンドグラス、ショットグラス

の4種をラインアップ。

ウイスキーやハイボール、カクテルはもちろん、炭酸飲料やアイスコーヒー、ノンアルコールドリンクなど幅広い用途でお使いいただけます。

クリスタルガラス製で日常使いしやすい価格帯の「Age」と「Fave」は、本格的なバーウェアを初めて揃える方にもおすすめです。

■父の日ギフトにも

毎日の晩酌を楽しむ時間をより豊かにしてくれるグラスは、父の日シーズンのギフトとしても

おすすめです。

お酒を愛する方へのギフトとしてはもちろん、ご家族やご友人と過ごす特別なひとときを彩るアイテムとして、さまざまなシーンで活躍します。

■商品概要

◆シリーズ名：Age（エージ）

◆ブランド：SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）

◆価格：各2個セット ショット 3,000円（税抜）、ショット以外 4,000円（税抜）

◆サイズ 4種

ショット（品番124298）：高さ 61mm、最大径 50mm、容量 60ml

ウイスキー（品番124299）：高さ 100mm、最大径 82mm、容量 294ml

オールラウンド（品番124300）：高さ 125mm、最大径 72mm、容量 297ml

ロングドリンク（品番124301）：高さ 148mm、最大径 77mm、容量 410ml

◆素材：クリスタルガラス

◆生産国：チェコ

◆HP : https://zwiesel-glas.co.jp/collections/age

左からショット、ウイスキー、オールラウンド、ロングドリンク

◆シリーズ名：Fave（フェイブ）

◆ブランド：SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）

◆価格：各2個セット ショット 3,000円（税抜）、ショット以外 4,000円（税抜）

◆サイズ 4種

ショット（品番124302）：高さ 61mm、最大径 50mm、容量 60ml

ウイスキー（品番124303）：高さ 100mm、最大径 82mm、容量 294ml

オールラウンド（品番124304）：高さ 125mm、最大径 72mm、容量 297ml

ロングドリンク（品番124305）：高さ 148mm、最大径 77mm、容量 410ml

◆素材：クリスタルガラス

◆生産国：チェコ

◆HP : https://zwiesel-glas.co.jp/collections/fave

左からショット、ウイスキー、オールラウンド、ロングドリンク

◆発売日：両シリーズとも6月16日（火）ツヴィーゼル公式オンラインショップ、楽天市場店にて販売開始。その後、百貨店・インテリアショップ・セレクトショップなどで販売予定です。

左からAgeシリーズのウイスキー、ショット、オールラウンド、ロングドリンクAgeシリーズのロングドリンク手前からAgeシリーズのショット、ウイスキーAgeシリーズのウイスキー左からFaveシリーズのウイスキー、ロングドリンク左からFaveシリーズのウイスキー、ロングドリンク左からFaveシリーズのウイスキー、ロングドリンク手前からFaveシリーズのショット、オールラウンド

■会社概要

ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパンは、「the table is yours（そのテーブルは、あなたの

もの）」というビジョンを掲げます 。

ZWIESEL GLAS（ツヴィーゼル グラス）、SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）、

FORTESSA（フォルテッサ）、2025年10月より加わったラグジュアリーブランド

EISCH（アイシュ）を加えた包括的なブランドとなったことにより、ツヴィーゼル・フォルテッサは、単なる食器の提供にとどまらず、グラス、カトラリー、陶磁器を組み合わせたトータルな

テーブルセッティングを通じて、プロフェッショナルの現場からご家庭まで、あらゆる食卓を個性的で忘れられない瞬間に変えることを目指します。

各ロゴ（ツヴィーゼル・フォルテッサ、ツヴィーゼル グラス、ショット・ツヴィーゼル、アイシュ、フォルテッサ）

■Information

- ツヴィーゼル公式サイト（グラス） https://zwiesel-glas.co.jp- ツヴィーゼル楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/zwiesel/- Instagram https://www.instagram.com/zwiesel_japan/?hl=ja- Facebook https://www.facebook.com/ZwieselJapan/- LINE https://lin.ee/KuUrlJa- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdkTS0S7yf67ir81hziFxpw