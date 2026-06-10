【喜多方ラーメン坂内】『坂内感謝祭』 6月16日(火)～19日(金)の限定開催！「喜多方ラーメン」890円を690円でご提供！

株式会社麺食

「喜多方ラーメン坂内」をはじめ国内外で多様なジャンルの飲食店事業を手掛ける株式会社麺食(本社： 東京都品川区、代表取締役社長：中原 誠) は、「喜多方ラーメン坂内」にて『坂内感謝祭』を2026年6月16日(火)から6月19日(金)までの4日間限定で実施いたします。期間中は、看板商品「喜多方ラーメン」を通常価格から200円引きの690円(税込)でご提供いたします。

坂内の麺は独自配合の小麦粉に多くの水分を含ませた多加水麺を使用し、もちもちとした食感が特徴です。熟成を経て独特の”ちぢれ”を加え、スープをしっかりと絡ませることで噛む度に至福の味わいが広がります。また、長年の試行錯誤を経て完成された自家製の焼豚は、トロける脂身とジューシーな肉の旨味がスープに溶け込み、絶妙な厚さに切り分けることで、食べた瞬間に豊かな幸福感と満足感を感じさせます。そして豚ガラのみを使い雑味のない透明なスープは、シンプルながらも熟練の技と愛情が詰まっています。坂内のラーメンは麺、焼豚、スープの絶妙な調和により最高の一杯に仕上がります。

本イベントは、長年ご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて実施いたします。是非この機会に「喜多方ラーメン坂内」で至福の一杯をご堪能ください。

■企画概要

■2026年6月16日(火)～6月19日(金)

■関連URL：https://ban-nai.com/4676/

・販売店舗：全国「喜多方ラーメン坂内」各店

・販売価格：喜多方ラーメン 通常890円(税込) → 690円(税込)

■注意事項：

・塩・味噌ラーメンは対象外です。

・対象商品に対して坂内モバイルクーポンをはじめとするその他クーポンとの併用不可。

・お土産ラーメン、テイクアウトラーメンは対象外です。

■対象商品

喜多方ラーメン通常890円(税込) → 690円(税込)

熟成麺・スープ・焼豚の三位一体。麺は独自配合の小麦粉に多くの水分を含ませた多加水麺を使用し、もちもちとした食感です。熟成を経て独特の”ちぢれ”を加え、スープをしっかりと絡ませることで噛む度に至福の味わいが広がります。また、長年の試行錯誤を経て完成された自家製の焼豚は、トロける脂身とジューシーな肉の旨味がスープに溶け込み、絶妙な厚さに切り分けることで、食べた瞬間に豊かな幸福感と満足感を感じさせます。そして豚ガラのみを使い雑味のない透明なスープは、シンプルながらも熟練の技と愛情が詰まっています。坂内のラーメンは麺、焼豚、スープの絶妙な調和により最高の一杯に仕上がります。

■喜多方ラーメン坂内とは

ルーツとなった「坂内食堂」喜多方ラーメン

”喜多方ラーメン”は、日本三大ご当地ラーメンのひとつといわれ、「喜多方ラーメン坂内」は福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーンです。 会津盆地の気候と風土に育まれ守られてきた喜多方ラーメンの味を伝えるべく、麺、スープ、焼豚の素材に こだわり、一杯一杯を丁寧に作っています。素材にこだわり、日常食であるラーメンで“手作りの美味しさ” を日々ご提供しております。ラーメンを通じて気持ちの温もりを伝えることで、多くのお客様が心から笑顔になれるよう、今後も努めてまいります。

■株式会社麺食 会社概要

■会 社 名：株式会社麺食

■代 表 者：代表取締役社長 中原 誠

■本社所在地：東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル10階

■U R L：https://mensyoku.co.jp/

■事 業 内 容：

・飲食店開発、運営※2026年6月上旬現在国内67店舗、海外9店舗 「喜多方ラーメン坂内」国内79店舗、海外11店舗

「８８亞細亞」国内2店舗

「ヴェトナム・アリス」国内1店舗

「Bar de Ollaria（バル デ オジャリア）」国内1店舗

「Tokyo Katsu Curry」米国１店舗

「いろは」独国１店舗

・外国人人財紹介、支援事業

・卸売事業

【株式会社麺食】

『「食を通じた気持ちの温もり」を伝えることで世界中の人々を笑顔にする』という理念のもと、祖業である「喜多方ラーメン坂内」を筆頭に、アジア各国料理の多彩な店舗展開や、現地で厳選し調達した豚肉をはじめとする食材と自社開発商品の卸事業、外国人人財の紹介、事業再生への取り組みを行っています。日本 が生み出す食のコンテンツの可能性を信じ、飲食に関連する幅広い事業をグローバルに展開しています。