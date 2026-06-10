白敬亭（バイ・ジンティン）主演！中国ドラマ「あの日の君と」のBlu-ray BOXが2026年8月26日（水）にコリタメ限定で発売決定！

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2023年に大ヒットした「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」の姉妹作となっている 中国ドラマ「あの日の君と」Blu-ray BOXが遂に2026年8月26日(水)に発売決定！

「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」でヒロインの兄カップルがメインとなる本作。

主演は「卿卿（きょうきょう）日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」「開端（かいたん）-RESET-」の白敬亭（バイ・ジンティン）と「10年先も君に恋して～A Date With The Future～」「愛がきこえる」の章若楠（ジャン・ルオナン）。

Blu-ray BOX【初回生産限定盤】特典にはフォトカード（5種）、トレーディングカード2枚（全6種のうちランダム2種）、リーフレット（8P）が封入された仕様となっています。

購入者限定抽選プレゼントキャンペーンを実施！

さらに、Blu-ray BOXにはプレゼントキャンペーン応募ハガキを同封！ご応募いただいた方の中から抽選で、豪華プレゼントが当たる購入者限定キャンペーンを実施いたします。

※応募方法およびプレゼント内容の詳細は、商品に封入されている応募ハガキをご覧ください。

Blu-ray商品情報

ジャケット写真

■商品名：あの日の君と Blu-ray BOX

■発売日：2026年8月26日（水）

■価 格：31,900円（税抜価格：29,000円）

【キャスト】

バイ・ジンティン、ジャン・ルオナン、エドワード・チェン

【収録内容】

全32話

【初回封入特典】

・プレゼントキャンペーン応募ハガキ

・フォトカード（5種）

・トレーディングカード2枚（全6種のうちランダム2種）

※無くなり次第、終了

【封入特典（初回・通常共通）】

リーフレット（8P）

※発売日、仕様、特典、ジャケット・デザイン等は都合により予告なく変更する場合がございます。

※日本配信：Netflix にて配信中

発売元：PLAY／楽天

販売元：コンテンツセブン

＜コリタメ各店舗で予約開始＞

https://www.c7-collection.com/anohino-kimito-shops

桑延（サン・イエン）役：バイ・ジンティン温以凡（ウェン・イーファン）役：ジャン・ルオナン場面写真1場面写真2場面写真3

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作品情報

＜ストーリー＞

南蕪テレビに勤めている記者の温以凡（ウェン・イーファン）は、親友の鍾思喬（ジョン・スーチアオ）に連れられバー“残業”へ。そこで思いがけず高校時代の同級生・桑延（サン・イエン）がバーのオーナーとして現れる。過去を引きずる２人は、初対面のふりをするほど気まずい再会を果たすが、偶然が重なり、一つ屋根の下で同居することに。当初は互いに気を使って距離を置いていたが、一緒に暮らすうちに、桑延は温以凡が心の傷を抱えていることに気づき、温以凡は桑延の気遣いや温かさに触れて心を開くようになる。

＜キャスト＞

桑延（サン・イエン）役：バイ・ジンティン

温以凡（ウェン・イーファン）役：ジャン・ルオナン

蘇浩安（スー・ハオアン）役：エドワード・チェン

＜スタッフ＞

監督：瞿友寧（チュウ・ヨウニン）

共同監督：姜瑞智（ジャン・ルイジー）

脚本：瞿友寧（チュウ・ヨウニン）

制作：2025年 中国

原題：難哄

●あの日から止まったままの２人の“時”が動き始める。

一途な愛が、傷ついた心を癒やすヒーリングラブストーリー。

人気小説「難哄」の実写化。2023年に大ヒットした「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」の姉妹作となっている。監督は台湾ドラマ「イタズラな恋愛白書」や「イタズラなKiss～惡作劇之吻～」シーズン１と２で知られる瞿友寧（チュウ・ヨウニン）。出演は「卿卿（きょうきょう）日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」「開端（かいたん）-RESET-」の白敬亭（バイ・ジンティン）と、「10年先も君に恋して～A Date With The Future～」「愛がきこえる」の章若楠（ジャン・ルオナン）、そして「君の心に刻んだ名前」の陳昊森（エドワード・チェン）だ。

物語は高校時代に心を通わせていた桑延と温以凡が再会するところから始まり、桑延の一途な愛が深く傷ついた温以凡の心を癒やし、過去を乗り越えて未来へと歩き出す姿が描かれている。２人の愛の物語が主軸ではあるが、家族関係や友情、職場でのトラブルなども描かれており、現代社会を生きる人に勇気を与えてくれる作品でもある。また、過去と現在を交互に行き来する演出が登場人物をより鮮やかに描き出し、繊細な演技をとらえた絶妙なカットは何度でも見返したくなるような名シーンに仕上がっている。更に、ドラマを一層盛り上げるOSTも本作の魅力のひとつ。