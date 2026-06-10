【HIROKO HAYASHI】人気シリーズ「PANIER（パニエ）」より待望のボストンバッグが新登場

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開する大人の品格と遊び心を兼ね備えた革小物やバッグを提案する「HIROKO HAYASHI（ヒロコ ハヤシ）」は、クリノリンがモチーフの人気シリーズ「PANIER（パニエ）」から新型のボストンバッグを6月10日（水）より発売いたします。

デザイナー・林ヒロ子がミラノから発信する「ヒロコ ハヤシ」は、大人の品格と遊び心を兼ね備えたバッグや革小物を提案するブランドです。

上質なレザーを使用し日本国内で仕上げたデザインは年齢・性別・国籍を問わずに愛用されています。

「パニエ」は、クリノリンをモチーフに骨組みとなる硬い革とメッシュ状にカットされた伸縮性のある革で表現したシリーズです。

※クリノリンとは・・・19世紀中期に流行った、鯨の髭や針金を使ってドーム状に膨らませる鳥かごのようなアンダースカート



シャープな縦のラインと相反する丸みを帯びた柔らかなメッシュの対比がポイント 。

ファスナーの脇と底に付いたホックで4通りに変形でき、その日の気分や荷物の量によってお好みの形にアレンジして楽しめるバッグです。



気軽に持てるデザインで、カジュアルからフォーマルまで幅広くお持ちいただけます。

【「PANIER」ボストンバッグ】

価格：各66,000円（税込）

サイズ：215×180×140mm

カラー：ベージュ、ホワイト、ブラック

ファスナーの脇と底に付いたホックで4通りの形にアレンジができます。

【「PANIER」シリーズ商品ラインナップ】

トートバッグM

価格：各69,300円（税込）

サイズ：300×370×90ｍｍ

カラー：ベージュ、ホワイト、ブラック

トートバッグL

価格：各70,400円（税込）

サイズ：320×410×100ｍｍ

カラー：ベージュ、ホワイト、ブラック

2wayショルダーバッグ

価格：各68,200円（税込）

サイズ：215×220×130ｍｍ

カラー：ベージュ、ホワイト、ブラック

ハンドバッグ

価格：各71,500円（税込）

サイズ：340×220×180ｍｍ

カラー：ベージュ、ホワイト、ブラック

【特集ページ】

https://store.world.co.jp/s/brand/hirokohayashi/topics/20260610/

【店舗リスト】

■オンラインストア http://hirokohayashi.jp/

■全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR709(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR709)

【Social Media】

■Instagram @hiroko_hayashi_official

【Brand Concept 】

大人の品格と遊び心を兼ね備えたバッグや革小物を提案するブランド。

財布は美しい手の動きを促すもの、バッグは夢と思い出を詰めるものという思いが込められています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（ワールドグループ）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ オンラインストア：https://store.world.co.jp/