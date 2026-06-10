eスポーツチーム「REJECT」がロート製薬とのパートナーシップ契約を更新

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、ロート製薬株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：杉本雅史）とのパートナーシップ契約を更新し、2026年度も継続して取り組みを実施することをお知らせいたします。

REJECTとロート製薬は、2023年のパートナーシップ締結以降、ゲームコミュニティに向けたさまざまな取り組みを共同で展開してまいりました。近年、ゲームやeスポーツは、単なる娯楽や競技にとどまらず、人々の日常に深く根付いたカルチャーとして広がりを見せています。一方で、こうした領域では「その文化を理解しているか」が、企業との取り組みにおいて非常に重要視されています。

REJECTは、eスポーツチーム運営を軸に、イベント・配信・SNSコンテンツなどを通じて、日々ファンやプレイヤーと向き合いながら活動を続けてまいりました。ロート製薬とはこれまで、REJECT所属選手・ストリーマーを起用したプロモーション施策やイベント連動企画など、ゲームカルチャーとの親和性を重視した取り組みを展開しています。

今回の契約更新により、2026年度も引き続き、ゲームコミュニティに自然に受け入れていただけるコミュニケーションや取り組みを共同で推進してまいります。

【株式会社REJECT 代表取締役 甲山翔也 コメント】

2023年のスポンサーシップ締結以来、ロート製薬とともに、ゲームやeスポーツのファン・コミュニティを意識したさまざまな取り組みを展開してきました。また、単なるプロモーションにとどまらず、コミュニティの皆さまに自然に受け入れていただけるコミュニケーションのあり方についても、一緒に挑戦を続けています。今後もロート製薬とともに、ファン・コミュニティの皆さまに楽しんでいただける取り組みを展開しながら、eスポーツ・ゲームカルチャーのさらなる発展につなげていければと考えております。

【ロート製薬株式会社 コメント】

当社は、「ロートは、ハートだ。」をコーポレートスローガンに掲げ、人々の心と身体、そして社会そのものを元気にすることを目指しています。eスポーツには、競技を通じて人々のハートを熱くし、新たな一歩を踏み出す勇気を与える力があります。年齢や性別、身体能力を超えて誰もが挑戦できるその世界は、まさに多様な可能性に満ちたフィールドです。

REJECTの皆さんは、世界を舞台に挑戦を続け、その姿で多くのファンのハートを動かしています。当社は、その挑戦を支えたいという想いから、この度スポンサーシップ契約を延長いたしました。

ロート製薬は、REJECTの選手、スタッフ、サポーターの皆さまとともに、挑戦が生み出す感動や熱狂を応援し、一人でも多くの人のハートを一緒に元気にしていきます。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip