【6/8登壇】訪問看護管理者の安全管理セミナー｜労災防止で離職を防ぐ

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑、以下「本会」）は、2026年6月8日（月）に株式会社eWeLLが主催する「改正労働安全衛生法に基づく安全マネジメント」セミナーに、本会の産業ナース部門 部門長である高橋万由子が登壇したことをお知らせします。

■ セミナー登壇の背景と内容

「安全マネジメントの必要性は痛感しているが、原資の捻出が厳しい」「結局自社で使える具体的な対策や制度がわからない」「手続きが面倒くさそう」--。 訪問看護ステーションの経営者や管理者の皆様が抱えるこうした課題を解決するため、本セミナーでは、自社で「今」使える最新の労働安全衛生法に関する情報とその具体的な労災防止アクション・環境整備について分かりやすく解説します。 制度への理解を深め、確実なベテラン層の離職防止とリスクマネジメントへとつなげる実践的なノウハウをお伝えし、事業運営の安定化とスタッフが働きやすい環境を実現するためのヒントをご提供しました。

■ こんな方におすすめ

■ 開催概要

内容のポイント- 労働安全衛生法改正の全体像: 2026年4月に努力義務化された安全配慮義務の概要と背景を分かりやすく解説。- 労災防止の実践ノウハウ: 50代以上のベテランスタッフの事故を防ぎ、安全に長く働ける環境を作るための成功のポイント。- 課題別・具体的な活用術: 「移動・介助時のリスク軽減」「長く働ける基準作り」など、目的に合わせた具体的な解決手法。 明日からすぐにアクションを起こせる実践的な知見を提供いたしました。- 明日からすぐにアクションを起こせる実践的な知見を提供いたしました。- 費用を抑えて、法改正に伴う安全配慮義務への備えを固めたい方- 忙しくて、高年齢労働者の労災防止に関する最新情報をイチから調べる時間がない方- スタッフの負担を減らし、ベテラン層の離職防止や長く働ける環境作りを進めたい方- セミナー名：改正労働安全衛生法に基づく安全マネジメント- 開催日時： 2026年6月8日（月） 12:15～13:00 ※リアルタイム開催 （※アーカイブ配信はございません）- 参加費用：無料 開催方法：オンライン配信（Zoom）- 定員：100名様（※定員に達した場合、締め切り前に受付終了の可能性あり）- 申込締切：2026年6月8日（月） 9:00

▼ 詳細・お申し込みはこちら（外部サイト）

https://ewellibow.jp/seminar/5581/

■ 登壇者プロフィール

高橋 万由子（たかはし まゆこ）

一般社団法人 日本男性看護師會 産業ナース部門 部門長

看護大学卒業後、看護師・保健師の資格を同時に取得。大学病院の集中治療室（ICU）等で急性期医療を経験後、産業保健へ転身。サービス業やインフラ業・人材派遣事業等をはじめとする多種多様な現場において、従業員の健康管理に従事する。現在は年間約1万3,000人の健診事後措置をメインに担当。労災防止などの「リスク管理」と、治療と仕事の「両立支援」を両輪とし、多様な人材が長く安全に働き続けられるための予防的介入・体制づくりに注力している。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000177772.html

■ 本会への直接のご相談・サービス導入について

本会では、職場環境整備に向けた補助金申請支援や産業保健支援、両立支援サポートに関する直接のご依頼・ご相談を随時受け付けております。

自社の課題に合わせた個別のご提案をご希望の法人様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼ サービス詳細・お問い合わせ窓口（日本男性看護師會）

info@nursemen.net

■ 一般社団法人日本男性看護師會について（新規会員募集中）

2014年9月設立。Nursing for Nursesをモットーに看護職全体の課題解決を通し、患者を含む医療環境整備を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。女性看護師も含め、医療に関わるすべての人に開かれた団体。

現在、性別を問わず、共に医療現場をアップデートしていく仲間を随時募集しております。各種セミナーや交流会など、看護師に役立つコンテンツをご用意しています。

▶︎ 詳細・ご入会はこちらhttps://gkb.jp/s/jmns/application(https://gkb.jp/s/jmns/application)

■ 「看護職賠償責任保険」のご案内

「看護職賠償責任保険」にご加入いただけます。

・対人賠償、刑事弁護士費用も補償

・「会費＋保険代」では、業界最安価格帯（無料会員登録で加入可）

万が一のトラブルからご自身の身とキャリアを守るために、ぜひご活用ください。

▶︎ 詳細・お申し込みはこちら https://nursemen.net/hoken/(https://nursemen.net/hoken/)

■ 医療機関・企業様とのタイアップ募集について

本会では、「Nursing for Nurses（看護師のための看護）」の理念に賛同いただける医療機関や企業様とのパートナーシップを随時募集しております。

・医療機関・病院関係者様へ

看護師の採用・定着支援、現場を熟知した専門家による産業保健支援（ペイハラ対策・離職防止・メンタルケア）、働きやすい職場環境づくりのコンサルティング、現職看護師向けのリスキリング研修など、組織課題の解決をサポートいたします。

・企業様へ

看護DXの推進、医療従事者向け製品の開発・監修、共同セミナーの開催、本会ネットワークを活用したマーケティング支援など、現場視点でのソリューション提供が可能です。