【B.C STOCK】宮城舞さんコラボレーションウエアが発売

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「B.C STOCK（ベーセー ストック）」より、人気モデル・宮城舞さんとのコラボレーションウエアを発売いたします。

私服センスに定評のある宮城さんが本気で作った、この夏のワードローブ。１枚でスタイリングが決まる華やかさと、手持ちの服にも自然となじむ着回し力。その両方を叶えるために、シルエットや素材、ディテールまでこだわり抜いた全７型がラインナップいたします。宮城さんの感性を詰め込んだ特別なコレクションをぜひご覧ください。

ITEMS

特集ページを見る :https://baycrews.jp/feature/detail/18259

(01) BRA SET SHEER TEE

どんなボトムスにも合う、気の利いたブラセットTシャツ

価格：\7,480（税込）

サイズ：フリー

カラー：ホワイト、ブラック

品番：26070700124020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/cutsew/26070700124020) ]

(02) RUGGER SHIRT

1枚で今年顔、ほんのりメンズライクなラガーシャツ

価格：\6,930（税込）

サイズ：フリー

カラー：グレー、ブラウン、ボルドー

品番：26070700122020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/cutsew/26070700122020) ]

(03) MILKY OVER SHIRT

夏にちょうどいい薄手のシャツ／*接触冷感機能付き

価格：\7,920（税込）

サイズ：フリー

カラー：ブルー、グレー

品番：26050700160020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/cutsew/26050700160020) ]

(04) WOOLY PAD CAMI ONE-PIECE

Iラインのストライプワンピ

価格：\10,010（税込）

サイズ：フリー

カラー：グレー、ボルドー

品番：26040700143020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/onepiece/26040700143020) ]

(05) SCRUNCHY SKIRT

1枚でも、レイヤードしてもいいスカート

価格：\7,920（税込）

サイズ：フリー

カラー：ホワイト（フラワープリント）、ブラック（無地）

品番：26060700132020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/skirt/26060700132020) ]

(06) WOOLY BERMUDA

ウエスト調整ができるすっきりとしたバミューダ

価格：\7,920（税込）

サイズ：S、M

カラー：ベージュ、グレー、ブラック

品番：26030700107020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/pants/26030700107020) ]

(07) LINEAR JEAN by DU JOUR

夏でも履きやすい生地のミッドライズセミワイド

価格：\10,010（税込）

サイズ：34、36、38

カラー：ホワイト、サックス、ボルドー、ブラック

品番：26030700108020

[ ONLINE STORE(https://baycrews.jp/item/detail/bcstock/pants/26030700108020) ]

STORES

取り扱い店舗

B.C STOCK 札幌北広島店／越谷レイクタウン店／木更津店／JS幕張店／自由が丘店／代官山店／南町田店／横浜ベイサイド店／平塚店／御殿場店／軽井沢店／大阪門真店／神戸店／三田店／鳥栖店／オンラインストア

SHOP LIST :https://baycrews.jp/store/list?shop=0749公式オンラインストア :https://baycrews.jp/brand/detail/bcstock

SCHEDULE

販売スケジュール

2026年6月13日(土)

B.C STOCK 一部店舗・オンラインストアにて発売

*店舗は各店オープン時間より、オンラインストアは10:00 AM販売スタート

Mai Miyagi × B.C STOCK アイテム一覧(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=1&q_silbl=332312)

Instagram LIVE

2026年6月13日(土) 09:45 AM～

コラボ発売記念インスタライブが開催決定！

宮城さんご本人と一緒にコラボアイテムをご紹介いたします。

B.C STOCK公式Instagram：@bcstock.jp(https://www.instagram.com/bcstock.jp/)

宮城 舞 /Mai Miyagi

10代の頃からファッションモデルとして活躍し、現在は女の子・男の子、２児の母であり、

ママモデルとしても活動中。フェイスパック「dotdot.」のプロデュースやYouTubeなど

その活動は多岐にわたる。

YouTube：宮城の舞TV(https://www.youtube.com/@TV-kr4vc)

Instagram：@mai_miyagi(https://www.instagram.com/mai_miyagi/)

B.C STOCK

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/bcstock

Instagram：https://www.instagram.com/bcstock.jp/

X：https://x.com/bcstockjp

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、

インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/