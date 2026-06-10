息を吹きかけるだけで測定！無料の専用アプリで測定結果を管理できる小型アルコールチェッカー2製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、リーズナブルな小型アルコールチェッカー2製品を6月中旬より新発売いたします。



片手に収まり、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。呼気判別センサーと呼気流量検知センサーにより、測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計です。吹き込み口へのホコリなどの侵入を防ぐスライド式カバーを備え、暗い車内や現場でも画面が見やすいバックライトも搭載しています。

測定のタイミングを電子音で知らせ、息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。無料の専用アプリ“ALSmart(アルスマート)”を使うことで、測定結果のメール送信やアプリでの管理ができます。リーズナブルな価格を実現し、事業所などでの一括購入にもおすすめです。

片手に収まるコンパクトサイズのアルコールチェッカー

- 改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです(※1)。- 片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。- 吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。- 電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。- “HCS-ACS02PROWH”は、持ち運びや保管に便利な収納袋付き。車への常備や複数台をまとめて保管しやすく、管理の手間を減らします。※1：国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。※測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。※使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。▲ 製品画像(カバーを開けた状態)▲ 吹き込み口をホコリから守るスライド式のカバー付き▲ コンパクトだからカバンのポケットなどに入れて持ち運べる▲ すぐに使える電池のほかストラップが付属。HCS-ACS02PROWHは、さらに収納袋も付属

誤検知防止と不正防止機能を備え、適切な運用をサポート

- 呼気判別センサーで「正しく息が吹き込まれているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。▲ 誤検知防止、不正防止機能を備えており、安心して日々の業務に利用できます

使いやすさ、わかりやすさを追求

- センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。- 息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。- 息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。- 測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。- バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。- 本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。▲ バックライト付きで暗い車内や部屋でも測定結果をしっかり確認可能▲ 本体にストラップホールを装備し、付属のストラップなどを取り付け可能

無料の専用アプリ“ALSmart”で測定結果を記録・管理、メールで転送も可能

- 専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます(※)。- 法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。- アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。※Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

製品詳細

- 製品タイプ：吹きかけ式- センサー：アルコール測定センサー:半導体式センサー、呼気流量検知センサー:マイクセンサー、呼気判別センサー:温度センサー- 電源：単4形アルカリ乾電池×2本- センサー寿命：使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)- 呼気中アルコール濃度測定範囲：0.00mg/L～0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)- 最小表示単位：0.01mg/L- サイズ/質量：幅約33×奥行約18.6×高さ約102mm/約40g- 内容物：本体、収納袋(HCS-ACS02PROWHのみ付属)、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2- 保証期間：購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)[収納袋付き]

型番：HCS-ACS02PROWH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCS-ACS02PROWH.html

型番：HCS-ACS02STDWH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HCS-ACS02STDWH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260609-02/

ご購入はこちら

型番：HCS-ACS02STDWH

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550434911/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550434911.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550434911.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一