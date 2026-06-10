映像出力・高速データ通信・充電を1台に集約！コンパクトサイズで気軽に持ち運べるドッキングステーション2モデルを新発売

製品詳細

〈ブラック〉

型番：DST-030BPBK

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL: https://www.elecom.co.jp/products/DST-030BPBK.html

〈ホワイト〉

型番：DST-030BPWH

価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）

URL: https://www.elecom.co.jp/products/DST-030BPWH.html

〈シルバー〉

型番：DST-040BPSV

価格：\3,581（店頭実勢価格）\3,255（税抜）

URL: https://www.elecom.co.jp/products/DST-040BPSV.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260609-01/

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〈ブラック〉 型番：DST-030BPBK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15151548/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009919379/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550432283/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550432283.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550432283.html

〈ホワイト〉 型番：DST-030BPWH

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15151549/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009919380/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550432290/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550432290.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550432290.html

〈シルバー〉 型番：DST-040BPSV

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1QMQD23/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1QMQD23/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15151550/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009898874/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550432306/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550432306.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550432306.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一