映像出力・高速データ通信・充電を1台に集約！コンパクトサイズで気軽に持ち運べるドッキングステーション2モデルを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、コンパクトな本体に映像出力、高速データ通信、充電機能を備えた、ケーブル直付けタイプのドッキングステーション 2モデル3アイテムを5月下旬より新発売いたしました。
USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続する、コンパクトなケーブル直付けタイプのドッキングステーションです。ICカードより小さい3ポート仕様と、手のひらサイズのスリムな4ポート仕様をラインアップしました。いずれも最大4K対応のHDMI(R)映像出力、USB 5Gbps対応の高速データ通信、USB Power Delivery 100W対応の充電機能を備え、必要なポートをコンパクトにまとめています。
3ポート仕様の“DST-030BPシリーズ”は、HDMIポート、データ通信用USB-Aポートに加え、データ通信やパソコンの充電に使えるUSB Type-Cポートを装備しています。4ポート仕様の“DST-040BPSV”は、HDMIポート、データ通信用USB-Aポート×2に加え、パソコンの充電に使えるUSB Type-Cポートを装備しています。どちらもカバンやポーチに収納しやすく、外出先にも気軽に持ち運べます。
コンパクトながら映像出力・データ通信・充電に対応- USB Type-Cプラグでパソコンに接続し、コンパクトながら高精細な映像出力・大容量データの高速転送・USB Power Delivery対応充電を叶えるドッキングステーションです。
- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの高速転送ができます(※1)。
- 高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3,840×2,160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴を大画面で楽しめます(※2)。
- パソコン側が対応している場合、画面と同じ映像を表示する画面複製と、作業エリアが広がる画面拡張を選べます。
- USB Power Deliveryに対応し、最大100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です(※3)。
- 接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
- ケーブル長は約20cmで、取り回しやすい余裕がありつつも邪魔にならない、ちょうどいい長さです。
※1：USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
※2：本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
※3：製品本体にて8Wを消費するため、最大入力100W/最大出力92Wとなります。92Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
▲ 必要な拡張性をコンパクトにまとめました 写真：DST-040BPSV
▲ HDMIポートを装備し、4K映像を出力可能 写真：DST-040BPSV
▲ USB 5Gbps対応のUSB-Aポートを装備し、
高速データ通信が可能
写真：DST-030BPBK
▲ USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポートを装備し、パソコンの充電が可能
写真：DST-030BPWH
[3ポートモデル]- USB Type-Cプラグでパソコンに接続し、コンパクトながら高精細な映像出力・大容量データの高速転送・USB Power Delivery対応充電を叶える、3ポート搭載のドッキングステーションです。
カードより小さい本体に拡張性を凝縮“DST-030BPシリーズ”
- データ通信専用のUSB-Aポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
- 充電・データ転送両対応のUSB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です(※)。
- カードより小さいコンパクトサイズでバッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。
※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
※製品本体にて8Wを消費するため、最大入力100W/最大出力92Wとなります。92Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
※電力供給とデータ通信は同時にできません。
▲ 外部への映像を出力のほか、USB 5Gbpsでの高速データ通信が可能
※データ通信と充電機能は同時には使えません。
▲ ブラックとホワイトの2色をラインアップ
▲ USB Power Delivery 100Wに対応し、
パソコンの充電も可能
▲ カードより小さく、持ち運んでも邪魔にならない
[4ポートモデル]- USB Type-Cプラグでパソコンに接続し、スリムながら高精細な映像出力・大容量データの高速転送・USB Power Delivery対応充電と必要な機能を備えた、4ポート搭載のドッキングステーションです。
手のひらサイズのスリム設計に拡張性を凝縮“DST-040BPSV”
- データ通信専用のUSB-Aポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
- 充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンやタブレットなどの充電が可能です(※)。
- 手のひらサイズのスリム設計でバッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。
※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
※製品本体にて8Wを消費するため、最大入力100W/最大出力92Wとなります。92Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
※USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
▲ 外部への映像出力やUSB 5Gbps対応のUSB-A×2ポートを装備。
同時にUSB Power Deliveryによるパソコンの充電も可能
▲ 製品画像
▲ スリムサイズで小さなポケットにもすっきり収まる
環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。
THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）
主な仕様
※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。
- コネクター仕様(アップストリーム)：USB Type-Cプラグ
- USBポート(DST-030BPBK・WH)：USB Power Delivery電力供給またはデータ通信:USB Type-Cポート×1<最大入力100W>
- USBポート(DST-040BPSV)：USB Power Delivery充電専用:USB Type-Cポート×1<最大入力100W>、データ通信専用(※1):USB-Aポート
- 映像出力ポート(ダウンストリーム)：HDMI×1<対応解像度：最大4K/60Hz>
- 対応OS(※2)：Windows 11/10、macOS Tahoe 26、iPadOS 26
- 電源方式：バスパワー
- ケーブル長：約0.2m(コネクター含まず)
- 外形寸法/重量(DST-030BPBK・WH)：幅約59×奥行約40×高さ約14mm(ケーブル含まず)/約30g
- 外形寸法/重量(DST-040BPSV)：幅約85×奥行約30×高さ約10mm(ケーブル含まず)/約40.5g
※1：映像出力には対応していません。
※2：各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
■ご注意事項
- データ通信専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
- 接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。
- AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
- 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
- 接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
- 法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
製品詳細
[3ポートモデル]
〈ブラック〉
型番：DST-030BPBK
価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）
URL: https://www.elecom.co.jp/products/DST-030BPBK.html
〈ホワイト〉
型番：DST-030BPWH
価格：\2,980（店頭実勢価格）\2,709（税抜）
URL: https://www.elecom.co.jp/products/DST-030BPWH.html
[4ポートモデル]
〈シルバー〉
型番：DST-040BPSV
価格：\3,581（店頭実勢価格）\3,255（税抜）
URL: https://www.elecom.co.jp/products/DST-040BPSV.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260609-01/
ご購入はこちら[3ポートモデル]
〈ブラック〉 型番：DST-030BPBK
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15151548/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009919379/
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550432283/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550432283.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550432283.html
〈ホワイト〉 型番：DST-030BPWH
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15151549/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009919380/
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550432290/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550432290.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550432290.html
[4ポートモデル]
〈シルバー〉 型番：DST-040BPSV
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1QMQD23/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1QMQD23/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15151550/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009898874/
エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550432306/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550432306.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550432306.html
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一