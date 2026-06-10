Rujie、台湾・新北市開催「孝親演唱會」に出演。日台交流をきっかけに実現したステージで2曲を披露

株式会社R2

株式会社R2は、所属アーティストRujie（ルジェ）が、2026年5月9日に台湾・新北市で開催された「孝親演唱會」に出演したことをお知らせいたします。

当日は、Kiroro「未来へ」と「Upon This Rock」の2曲を披露しました。

日台交流をきっかけに実現した台湾でのステージ

歌唱するRujie

2026年5月9日、台湾・新北市政府多功能集會堂にて開催された「孝親演唱會」に、Rujieが出演いたしました。

本イベントは、台湾の母の日にあわせて開催された文化イベントであり、日頃の感謝を伝える場として、多くの来場者が集まりました。

今回の出演は、2025年11月に一般財団法人HUG主催で開催された「BORDELESS SHIBUYA」において、台湾メンバーを日本へ招待した交流がきっかけとなり実現したものです。

一方的な海外進出ではなく、日本と台湾双方の交流の延長線上で実現した出演となりました。

写真左から、Rujie（ルジェ）、金志遙（ジン・シーヤオ）氏

BORDERLESS SHIBUYA 2025への招待を快諾し、今回のRujie（ルジェ）出演のきっかけを作った台湾人アーティストの金志遙（ジン・シーヤオ）氏。メディア企業のCEOも務め、音楽・アート・経営をマルチにこなす多才なビジネスパーソンでもある。

Kiroro「未来へ」と「Upon This Rock」を披露

当日Rujieは、Kiroro「未来へ」と「Upon This Rock」の2曲を披露しました。

「未来へ」は、母の日というイベントの背景とも重なる楽曲として、会場に温かな空気を届けました。

また、「Upon This Rock」では、Rujieがバックグラウンドに持つゴスペルを軸に、言語を越えたボーカルパフォーマンスを披露しました。

The “Borderless Music” Singerとして

Rujieは、音楽・ファッション・美容・芸術など、ジャンルを横断した表現活動を行っています。

また、自身の音楽性を、言語や国境、ジャンルを越えて感情や空気感を届ける

“Borderless Music” と位置づけ活動を続けています。

今回の台湾での出演もまた、言葉や文化の違いを越えて音楽が人と人をつなぐ場となりました。

株式会社R2およびThe Crown Productionでは、今後も“The Borderless Music Singer”として、言葉だけに依存しない表現の可能性を国内外へ発信してまいります。

イベント概要

イベント名：孝親演唱會

開催日：2026年5月9日（土）

会場：新北市政府多功能集會堂（台湾・新北市）

出演楽曲：Kiroro「未来へ」／「Upon This Rock」

アーティストプロフィール

Rujie

株式会社R2 代表取締役社長。

音楽活動を中心に、ファッション・美容・芸術などジャンルを横断した表現活動を展開。

The “Borderless Music” Singerとして、国内外で活動を行っている。

会社概要

会社名：株式会社R2

代表者：代表取締役 須原洳潔

事業内容：エンターテインメント事業／クリエイティブ事業／次世代育成・社会活動関連事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社R2

URL：https://r2-hd.com/

担当：広報 菊地