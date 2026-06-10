第20回世界歴史都市会議の聴講者を募集します

姫路市

姫路市が主催する国際会議「第20回世界歴史都市会議」を、令和8年11月10日（火）からアクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）を会場として開催します。

本会議では、「持続可能で強靭な未来に向けた文化遺産の保存と活用」をメインテーマに、世界各地から集まった歴史都市の関係者が、文化財の保存と活用について意見を交わします。

本会議における発表や議論などを広く共有するため、日本国内にお住まいの方を対象に、聴講者を募集します。会議会場と聴講会場をオンライン中継でつなぎ、スクリーンを通じてリアルタイムで国際会議を聴講していただけます。聴講者による質疑応答（日本語・英語）も可能です。また、会議は英語で進行されますが、イヤホンガイドにて日本語音声をお聞きいただけます。

詳細は会議公式ウェブサイトを通じてご確認いただき、ご関心のある方は、ぜひお申込ください。

開催概要

会議名

第20回世界歴史都市会議

メインテーマ

持続可能で強靭な未来に向けた文化遺産の保存と活用

日時

令和8年11月10日（火）から同月12日（木）まで

会場

アクリエひめじ 展示場（兵庫県姫路市神屋町１４３-２）

実施主体

主催 姫路市

共催 世界歴史都市連盟事務局（京都市）

後援 日本政府観光局（JNTO）、兵庫県、日本イコモス国内委員会

聴講者の募集概要

第20回世界歴史都市会議公式ウェブサイト :https://wchc2026-himeji.jp/定員

先着３００名

対象者

日本国内にお住まいの方

聴講日

令和8年11月10日（火）・11日（水）

聴講会場

アクリエひめじ 中ホール

参加費

無料

申込方法

公式ウェブサイト(https://wchc2026-himeji.jp/)の「聴講者募集（日本国内にお住まいの方のみ）」のページからお申込ください。

申込期間

令和8年6月10日（水）から同年10月30日（金）まで

※定員となり次第締め切ります。

会議公式ロゴ

第20回世界歴史都市会議ロゴ

左回りの螺旋は、姫路城の「螺旋式縄張り」をイメージしました。

これは、天守閣を中心として、左回りで堀が配置されている姫路城の特徴を表したもので、防御性の高いこの構造から、「強靭性」を表しています。

第20回会議を通じて、世界各都市の強靭性を未来へとつないでいくことで、全ての人々にとって安全・安心な社会が形成されることを願っています。

お問い合わせ先

本会議に関するお問い合わせ先

姫路市 観光経済局 観光コンベンション室 第20回世界歴史都市会議担当

電話番号：079-221-2064（電話受付時間：平日9:00～17:00）

Eメール：convention@city.himeji.lg.jp

会議公式ウェブサイト・参加申込に関するお問い合わせ

第20回世界歴史都市会議 運営事務局

（株式会社インターグループ内）

TEL:06-6372-9345（電話受付時間：平日10:00～17:00）

Eメール：wchc2026himeji@intergroup.co.jp

【参考】世界歴史都市会議について

世界歴史都市会議は、世界歴史都市連盟（令和7年12月末時点現在、65ヶ国・地域から137都市が加盟しており、姫路市は令和3年に加盟）が原則2年に一度開催する国際会議です。同連盟は「保存と開発」「継承と再生」など歴史都市が直面する課題の解決に尽力しており、国の枠組みを超えた都市間連携や知恵の結集により世界平和に貢献できることを目指しています。

関連ウェブサイト世界歴史都市連盟公式ウェブサイト :https://www.lhc-s.org/姫路市公式ウェブサイト :https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/0000029538.html第20回世界歴史都市会議の概要