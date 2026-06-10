NRIセキュア、サイバーセキュリティの最前線で働く社員に焦点をあてたショートドキュメンタリーを本日公開

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社（以下、NRIセキュア）は、特設サイト『技術の先に、守る人がいる』を本日開設しました。同サイトでは、サイバーセキュリティの最前線に立つ社員に焦点を当て、約1分のショートドキュメンタリーを順次公開します。

NRIセキュアは、「心おきなく、挑戦を」というパーパスのもと、企業・組織が安心して挑戦できる環境づくりを支援しています。その中核にあるのは、高度な技術や知見だけではなく、お客さまに向き合い、課題を見極め、確かな価値として届けていく「人」の存在です。複雑化するセキュリティリスクに立ち向かい、社会や企業の挑戦を支えるNRIセキュアのプロフェッショナルの姿をショートドキュメンタリー形式で紹介します。

特設サイト『技術の先に、守る人がいる』の詳細については、次のWebサイトをご参照ください。

https://www.nri-secure.co.jp/company/people_video(https://www.nri-secure.co.jp//company/people_video)

NRIセキュアは今後も、企業・組織の情報セキュリティ対策を支援するさまざまな製品・サービスを提供し、グローバルな規模で安全・安心な情報システム環境と社会の実現に貢献していきます。