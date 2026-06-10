３ヵ月連続　ＵＮＩＣＯＲＮスペシャル 放送決定！ABEDONの還暦祭の独占生放送のほか、過去の「60祭」も放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、毎月たくさんのプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けしています。

個性豊かな５人の異才たちからなる日本を代表する唯一無二のロックバンド、UNICORN。この度、BS10プレミアムにて、UNICORNリーダーのABEDONの還暦祭として、７月30日（木）の誕生日に行うライブ「UNICORN ABEDON60祭 『アベドンクエスト60～勇者ヨシフィコ そして還暦へ～』」を、パシフィコ横浜 国立大ホールより独占生中継することが決定しました！2009年の再始動後、再び精力的な音楽活動を続け、メンバーそれぞれ独自のスタイルでファンを魅了し続けるUNICORN。

今回メンバー最年少として「60祭」大トリを飾るABEDONの記念すべきライブを、BS10プレミアムでお楽しみください！

また、今回の独占生中継を記念して、過去に還暦祝いで行った３つの「60祭」も放送するなど、７月～９月の３ヵ月にわたって「UNICORNスペシャル」の放送も決定！歴代の名曲の数々と圧巻のライブパフォーマンス、そして遊び心満載の彼らのステージにご期待ください！

独占生中継！ＵＮＩＣＯＲＮ ＡＢＥＤＯＮ６０祭『アベドンクエスト６０～勇者ヨシフィコ そして還暦へ～』

BS10プレミアムにて7月30日(木)よる 6：30《独占生中継》

個性豊かな５人の異才たちからなる日本を代表する唯一無二のロックバンド、UNICORN。

BS10プレミアムでは、UNICORNがリーダーのABEDONの還暦祭として７月30日の誕生日に行うライブを、パシフィコ横浜 国立大ホールより独占生中継！

３ヵ月連続 UNICORNスペシャル ７月～９月で放送決定！

≪過去の「60祭」３ライブも放送！≫

UNICORNが「60祭」として、過去に手島いさむ、奥田民生、EBIの

６０歳の誕生日に行ったライブも放送決定！

■ＵＮＩＣＯＲＮ ＥＢＩ６０祭「６０回目のエビだっピ」

放送日時：7月3日(金)深夜1：30 ／7月25日(土)よる10：30

《8月以降放送予定！》

■ＵＮＩＣＯＲＮ 奥田民生６０祭「Ｌｅｔ’ｓ チリチリタミー」

■ＵＮＩＣＯＲＮ 手島いさむ還暦祭「ちょうはつすることてしがごとし」