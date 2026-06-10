北海道テレビ放送株式会社【水曜どうでしょう祭UNITE2026】グッズ第一弾情報が本日解禁！(C)HTB

今年9月、7年ぶりに開催となる「水曜どうでしょう祭UNITE2026」。

【前日祭】9月4日(金)、【本祭】5日(土)・6日(日)の開催を前に、一部グッズをHTBオンラインショップ、全国のローソンLoppi、Loppiオススメ(ネットショッピング)で先行発売！

2026年7月1日(水)より予約受付を開始します。

どうでしょう祭会場での当日販売については、

アリーナ席の方⇒電子チケットに表示される「座席番号」でお呼びします。

スタンド席の方⇒電子チケットに表示される「整理番号」でお呼びします。

(当日の入場順ではありません。ご了承ください。)

そこで、【先行販売で欲しいものを予めゲットして頂くのがおススメ】です！いずれも数に限りがございますが、ぜひご検討ください！

今回の“どうでしょう祭”ロゴが入ったオフィシャルTシャツとタオルをはじめ、「どうコレ」と銘打って、これまでの人気企画をモチーフにしたTシャツとタオルがずらっと並ぶのも見ものです。

いち早くゲットして、祭気分を思い切り盛り上げましょう！

【水曜どうでしょう祭UNITE2026】

＜前日祭＞2026年9月4日(金) 9時開場・11時開演～19時閉演(予定)

＜本 祭＞2026年9月5日(土)・6日(日) 各8時開場・10時開演～19時閉演(予定)

＜会 場＞大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地）

チケット好評発売中！

詳しくはこちら https://www.htb.co.jp/unite2026/

水曜どうでしょう祭UNITE2026 Tシャツ

水曜どうでしょう祭UNITE2026 Tシャツ(C)HTB

そう30年前。HTB旧社屋の屋上にはまだonちゃんもいなく…水曜どうでしょうの物語はここから始まった！まさに30周年を記念する今だからこそ、今は無きHTBの旧社屋をプリントしたノスタルジックなデザインTシャツ。ボディはメッシュ生地で、汗をかいてもドライな着心地。

■商 品 名 ：水曜どうでしょう祭UNITE2026Tシャツ

■販売価格：各4,620円(税込)

■商品仕様：［サイズ(約)］

＜M＞身丈69.5cm/身幅53.5cm/肩幅47.5cm/袖丈22cm

＜L＞身丈73cm/身幅56cm/肩幅49cm/袖丈22.5cm

＜XL＞身丈75cm/身幅59cm/肩幅52cm/袖丈23cm

＜XXL＞身丈76.5cm/身幅61cm/肩幅54.5cm/袖丈24cm

ポリエステル100％、PP袋入り

水曜どうでしょう祭UNITE2026 タオル

水曜どうでしょう祭UNITE2026 タオル(C)HTB

番組のカラーとも言える黒と赤。

シンプルに30thやHow do you like wednesday？の文字などで構成されたクールなデザイン。祭Ｔシャツとセットでの購入をお勧めします！肌触りの良いジャガード生地なので首から下げて祭を楽しもう！

■商 品 名 ：水曜どうでしょう祭UNITE2026タオル

■販売価格：2,500円（税込)

■商品仕様：［サイズ(約)］W100cm×H34cm、綿100％、PP袋入り

どうコレ Tシャツ

さらに！番組の名企画をテーマにしたTシャツとタオルがずら～っと登場！好きな企画で揃えるもよし、ビビッときたデザインで選んで合わせるもよし…。ドームをさながら“水曜どうでしょうコレクション”会場にしませんか？と、いうことで「どうコレ」開幕です！ラインナップはコチラ↓

どうコレ Tシャツ(C)HTB

「水曜どうでしょう」の人気企画が、それぞれ色合いもデザインも個性的なTシャツになりました！「原付カブ」「サイコロ」「ジャングル」…ずらっと並んだ全10種の中から、ぜひお好みの物を探してみてください。

■商 品 名 ：１.どうコレ「原付カブ」Ｔシャツ

２.どうコレ「サイコロ」Ｔシャツ

３.どうコレ「四国」Ｔシャツ

４.どうコレ「ジャングル」Ｔシャツ

５.どうコレ「夏野菜」Ｔシャツ

６.どうコレ「釣りバカ」Ｔシャツ

７.どうコレ「対決列島」Ｔシャツ

８.どうコレ「ダメ人間」Ｔシャツ

９.どうコレ「ヨーロッパ」Ｔシャツ

１０.どうコレ「一生どうでしょう」Ｔシャツ

■販売価格：１.２.３.４.７.９.１０.各3,520円（税込)

５.各5,500円（税込)

６.各4,400円（税込)

８.各2,970円（税込)

■商品仕様：［サイズ(約)］

１.３.５.６.８.９.１０.＜M＞身丈69cm/身幅52cm/肩幅46cm/袖丈20cm

＜L＞身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm

＜XL＞身丈77cm/身幅58cm/肩幅54cm/袖丈24cm

＜XXL＞身丈81cm/身幅63cm/肩幅57cm/袖丈25cm

２.７.＜M＞身丈68cm/身幅53cm/肩幅48cm/袖丈21cm

＜L＞身丈71cm/身幅56cm/肩幅51cm/袖丈22cm

＜XL＞身丈74cm/身幅59cm/肩幅54cm/袖丈23cm

＜2XL＞身丈77cm/身幅62cm/肩幅57cm/袖丈24cm

４.＜M＞身丈70cm/身幅52cm/肩幅47cm/袖丈20cm

＜L＞身丈74cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈20cm

＜XL＞身丈78cm/身幅58cm/肩幅54cm/袖丈24cm

＜XXL＞身丈82cm/身幅61cm/肩幅56cm/袖丈26cm

綿100％、PP袋入り

どうコレ タオル

どうコレ タオル(C)HTB

Tシャツに合わせて「どうコレ」のタオルも発売！こちらも人気企画をテーマに、全10種ご用意しました。肩に掛けたりイベントで掲げたり、お好みの使い方・デザインで楽しく選んでください！

■商 品 名 ：１.どうコレ「原付カブ」タオル

２.どうコレ「サイコロ」タオル

３.どうコレ「四国」タオル

４.どうコレ「ジャングル」タオル

５.どうコレ「夏野菜」タオル

６.どうコレ「釣りバカ」タオル

７.どうコレ「対決列島」タオル

８.どうコレ「ダメ人間」タオル

９.どうコレ「ヨーロッパ」タオル

１０.どうコレ「一生どうでしょう」タオル

■販売価格：１.２.３.５.７.９.各1,980円（税込)

４.６.８.１０.各2,500円（税込)

■商品仕様：［サイズ(約)］

１.７.W83cm×34cm

２.３.５.９.W85cm×34cm

４.６.８.１０.W100cm×H34cm

綿100％、PP袋入り

NEW ERA×水曜どうでしょうキャップ

世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランド「NEWERA(ニューエラ)」と水曜どうでしょうのコラボが実現！

NEW ERA×水曜どうでしょうキャップ(C)HTB

ブラックの本体に、番組ロゴの「ど」をホワイトの刺繍でレイアウトしたインパクト大な“「ど」キャップ”(１.)は、ツバ(バイザー)がまっすぐ平らなフォルムで、サイズ調整が可能なモデル「9FIFTY」を採用。

一方、「水」を本体と同じネイビーの刺繍で添えた“「水」キャップ”(２.)は、柔らかな被り心地が特徴でサイズ調整が可能な「9TWENTY」。どちらも藩士であることをさり気なく主張できる、普段使いにもってこい(？)なアイテム。新作ロケで“あの人たち”が被ったというウワサも…。

■商 品 名 ：１.NEWERA×水曜どうでしょうキャップ9FIFTY「ど」

２.NEWERA×水曜どうでしょうキャップ9TWENTY「水」

■販売価格：１.6,600円(税込)

２.4,950円(税込)

■商品仕様：［サイズ(約)］

１.58～62cm ※リアのアジャスターでサイズ調整が可能

２.57～61cm ※リアのストラップでサイズ調整が可能

［素材］

１.本体・つば部分：ポリエステル100％／つば裏部分：綿100％／刺しゅう糸：ポリエステル100％

２.本体：綿100％／刺しゅう糸：ポリエステル100％

水曜どうでしょう サイコロ型ミニポーチ「赤／白」

水曜どうでしょう サイコロ型ミニポーチ「赤／白」(C)HTB

「サイコロの旅」でおなじみの赤白サイコロが可愛らしいミニサイズのポーチになりました！カラビナ付なので、リュックやカバンなど、お好きな所に付けることができます。イヤホンや鍵、お薬など、ちょっとした物を入れるのにもとっても便利！

■商 品 名 ：

水曜どうでしょうサイコロ型ミニポーチ「赤」

水曜どうでしょうサイコロ型ミニポーチ「白」

■販売価格：各1,430円(税込)

■商品仕様：

［本体サイズ(約)］7cm×7cm×7cm

［素材］本体：ポリエステル、カラビナ：アルミ合金

カラビナ付

水曜どうでしょう 悪態セラピー巾着セット

水曜どうでしょう 悪態セラピー巾着セット(C)HTB

『21年目のヨーロッパ21ヵ国完全制覇』で語られた「あまりにもヒドいこと言われると笑っちゃう」その名も【悪態セラピー】。それを体感できる…かもしれない大・小サイズの巾着セット。目に優しいグリーン・ブルーのカラーをベースに、これまで番組で発せられた数々の悪態を惜しげもなく詰め込みました。

■商品名：水曜どうでしょう悪態セラピー巾着セット

■販売価格：1,980円(税込)

■商品仕様：2枚セット、PP袋入り

［本体サイズ(約)］大：W26.5cm×H32cm、小：W17cm×H21cm

［素材］本体：綿100％、紐：ポリエステル

水曜どうでしょう 携帯バッグ「ブラック」

水曜どうでしょう 携帯バッグ「ブラック」(C)HTB

大人気の「携帯バッグ」が今回の祭カラー・赤×黒バージョンで登場！お買い上げのグッズを入れるのにも大活躍。使わない時はコンパクトに畳めるのでとっても便利。

■商 品 名 ：水曜どうでしょう携帯バッグ「ブラック」

■販売価格：1,100円(税込)

■商品仕様：

［本体サイズ(約)］W65cm×H50cm×マチ10cm

ポリエステル100％、折り畳み収納用ポケット付、PP袋入り

水曜どうでしょう30thクリアファイル

水曜どうでしょう30thクリアファイル(C)HTB

水曜どうでしょう30thのビジュアルが、使いやすいA4サイズのクリアファイルになりました。裏側にはこれまで番組に登場した小物が散りばめられていて、記念としてはもちろん、お土産にもおすすめです。

■商 品 名 ：水曜どうでしょう30thクリアファイル

■販売価格：400円(税込)

■商品仕様：A4サイズ対応、PP袋入り

水曜どうでしょう平岸高台公園クリアファイル「夏／冬」

水曜どうでしょう平岸高台公園クリアファイル「夏／冬」(C)HTB

前枠・後枠として皆さんご存知の聖地高台公園がクリアファイルに！HTB旧社屋、そして青空に木々。よく見ると、いるじゃないですかタコ星人！ファイルの裏面にはニワトリ星人もいます！人気のキャラ達と高台公園のクリアファイルは保存用と使用の2枚が買いです！

こちらも皆さんご存知の冬の高台公園。雪の中を、滑ったり、穴に落ちたりと元気いっぱいなたっくん！そしていつも冷静な大泉校長。二人の掛け合いが今よみがえるクリアファイル。見ているだけでほっこりします！夏と冬２枚のセットでいかがでしょうか？

■商 品 名 ：

水曜どうでしょう平岸高台公園クリアファイル「夏」

水曜どうでしょう平岸高台公園クリアファイル「冬」

■販売価格：各400円(税込)

■商品仕様： A4サイズ対応、PP袋入り

水曜どうでしょう 御朱印帳

水曜どうでしょう 御朱印帳(C)HTB

水曜どうでしょうの御朱印帳が初登場。表側には番組HPでおなじみの「水曜どうでしょう龍宮城」、裏側には『四国八十八ヵ所III』に登場した「太陽さん」と「ありがたいなぁ」の文字が。黒地に金糸がキラキラときらめく、豪華でありがたいデザインの御朱印帳です。

■商 品 名 ：水曜どうでしょう御朱印帳

■販売価格：2,640円(税込)

■商品仕様：［サイズ］W10.9cm×H16cm

24折、和紙（奉書紙）、PP袋入り

水曜どうでしょう アクリルジオラマ「平岸高台公園」

水曜どうでしょう アクリルジオラマ「平岸高台公園」(C)HTB

番組の前枠後枠でおなじみの”あの公園”をアクリルジオラマ化。夏と冬、2種類の背景でお楽しみいただけます。お好きなアクスタをセットして「どうでしょう風」に飾るとGOOD！

別売りの「アロマストーンとして使える！平岸高台公園ミニ園名碑」を飾るとよりリアルに！？

■商品名：水曜どうでしょうアクリルジオラマ「平岸高台公園」

■販売価格：4,950円(税込)

■商品仕様：［サイズ］前景：W15cm×H18cm/台座：W18cm×H8.5cm/背景：W15cm×H18cm、アクリル厚3mm

4個1セット(前景1種、台座1種、背景2種)、PP袋入り

ファン待望？“どうでしょうの水”「水(みず)どうでしょう」

～共通情報～

水(みず)どうでしょう(C)HTB

※いずれも数量限定です。

■予約受付場所・受付期間

・HTBオンラインショップ https://www.htbshop.htb.co.jp/

・全国のローソンLoppi

・Loppiオススメ（ネットショッピング）https://www.hmv.co.jp/loppi/

2026年7月1日(水)正午～7月24日(金)正午

■お渡し日

2026年8月21日(金)～