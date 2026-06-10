【LIPS月間トレンド賞】″気になる″を生む仕掛けに変化あり。話題化の起点となった最旬トレンドをウォッチ！【2026年6月】

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する美容プラットフォーム「LIPS（リップス）」が、トレンドの原石をいち早くキャッチし表彰する【LIPS月間トレンド賞】。

2026年5月は、SNSで話題になった商品を「実際に試してみたい」という消費者心理が、各部門で顕著に見られる月に。落ちにくさへのニーズを捉えたコスメ部門、ミニサイズ展開が新規ユーザーの後押しとなったベースメイク部門、季節ニーズと商品の魅力が重なり品薄状態が続いたスキンケア部門、リアルな接点から生まれたクチコミが話題化したヘアケア部門など、「気になる」が体験・拡散・購買へとつながる動きが印象的である。

【LIPS月間トレンド賞】は、LIPS独自のロジックを元に算出したアイテムから、美容領域のアーリーアダプターである「Project LIPS」の投票結果を合わせて選定。「LIPS」はもちろん、各SNSで話題の"トレンドの原石"をいち早くキャッチし発信するアワードである。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年6月」のポイント

今月特に注目を集めたのは、上位をリップアイテムが占めたコスメ部門。グロスとリップの魅力を掛け合わせた新感覚アイテムなどが話題。デパコス級の仕上がりを手頃な価格で叶える"高見えリップ"への関心も高く、SNS上での比較検証やレビュー投稿をきっかけに購買へとつながる動きが目立つ結果に。

■「LIPS月間トレンド賞 2026年6月」の集計について

・集計対象期間：2026年4月20日～2026年5月19日

・対象商品：上記集計対象期間内にLIPS内でクチコミ投稿された商品

・集計対象アイテム数：13,278点

【コスメ部門】1～3位をいずれもリップが独占。なかでもプチプラでデパコス級を叶える「2wayリップ」に軍配が上がる

＜１位 Laka／ラカ パーフェクトツインリップ＞

https://lipscosme.com/products/695789

「Laka」の新作は、発色が長時間続くロングラスティング処方。サテンマットな質感のリキッドルージュと、クリアなツヤを重ねるグロウグロスが一体化した2wayリップ。

単体でも重ねづけでも自在にアレンジできるデュアルテクスチャー設計が、美容界隈で話題となった。

発売直後からSNSで「デパコス級の仕上がりがプチプラで叶う」と質感検証投稿が相次いで拡散。まるでデパコスリップのような上質な仕上がりが評判となり、一気にLIPSのトレンドを席巻する。

＜２位 Dior／ディオール アディクト グラス リップスティック＞

https://lipscosme.com/products/698405

「ディオール アディクト」から誕生した、"グロス in リップスティック"の新感覚アイテム。

唇の温もりに触れると溶け出し、グロスのような立体的なツヤとみずみずしくフィットする付け心地を実現する、ジュレのような発色が特徴。LIPSをはじめとしたSNSでは、仕上がりなどのレビュー投稿が美容オタクの関心を引き寄せ、「リップなのにグロスのツヤ感がとまらない」「パッケージの存在感がレベチで可愛い」と好印象。

従来のブランドファンはもちろん、新規層双方から幅広く支持を受けていることがうかがえる。

＜３位 hince／ミラーデューグロス＞

https://lipscosme.com/products/696327

韓国コスメブランド「hince」の新作グロスは、鏡のように光を反射するリッチなツヤと、軽やかな塗り心地を両立した新感覚のリップグロス。ひと塗りで満ちるミラーのような光沢感と、重ねるほどに際立つボリューム感が印象的。

「ちゅるちゅるつやつやな唇になれる」「発色がナチュラルで赤みが出やすい肌にも使いやすい」とLIPSの専属クリエイターであるborotamaさんの投稿(https://lipscosme.com/posts/8616075)を見て試したという声も。

学校や職場などでも使いやすい、デイリーユース向けの仕上がりも幅広い層からの支持につながっているよう。

【ベースメイク部門】ミニサイズ登場で新たなファン層を獲得か。「DECORTE」の名品パウダーに熱視線が集中



＜１位 DECORTE／ルース パウダー＞

https://lipscosme.com/products/577538

「コスメデコルテ」を代表する"光フェイスパウダー"。なめらかなシルクタッチで肌にとけ込むようになじみ、輝く透明肌へと導く名品粉が、2026年4月下旬に数量限定のミニサイズで発売され注目が集まる。

「ずっと気になっていたがミニサイズが出てやっと試せた」「ミニが話題になっていて気になった」と、新規ユーザーの購入ハードルを下げることで幅広い層へのリーチを獲得。

既存ファンによるリピートと、ミニサイズをきっかけとした新規ファンの需要が重なり、絶大な支持を集め見事1位にランクイン。

＜２位 REVLON／レブロン フォトレディ アンチシャイン バーム＞

https://lipscosme.com/products/690175

2015年に発売後、2025年に企業限定で復活を果たし、今回はパッケージを一新してフォトレディシリーズの定番商品として正式ラインアップ入りを果たした言わずと知れた人気者。

皮脂を吸収してテカリを抑えるバームタイプのメイク下地で、朝のベース使いと日中のお直しの2WAYで活躍する。ソフトフォーカス効果で毛穴や凹凸もカバーし、"フォトレディ"な仕上がりへと導く。

「バームなのにサラッと仕上がる」「夏の毛穴崩れ対策(*1)に手放せない」と質感を体感した声が続出。SNSでは実際に使用したユーザーからも高評価が相次ぎ、復活を待ち望んでいたファンと新規層の双方に刺さっている様子。

*1：メイクアップ効果による

＜３位 CEZANNE／毛穴レスフィックスパウダー＞

https://lipscosme.com/products/683533

「CEZANNE」から2026年3月上旬に登場した、サラサラとした陶器肌に仕上がるフィックスパウダー。

テカリと毛穴を補正して透明感のある肌に仕上げる処方で、皮脂崩れが気になりはじめる初夏に向けて需要にぴたりと合致。LIPSをはじめとしたSNS上のクチコミを起点に認知が拡散し、「どのくらい毛穴レスな仕上がりになるか試したい」「リニューアルで気になった！」という声が続出する。

プチプラで試しやすいコスパの高さも相まって、ベースメイク悩みを抱えるユーザーの"プチプラでの解決策"のひとつとして幅広い層から支持を集めたよう。

【スキンケア部門】乾燥くすみケアorメイクキープ。季節要因の2大ニーズが顕在化する結果に

＜１位 Yunth／生VCシートマスク＞

https://lipscosme.com/products/686343

「Yunth」ブランド史上最大量(*2)の生ビタミンC(*3)をはじめ、生レチノール(*4)・生アゼライン酸(*5)の3ラインが揃う"生"美容液シートマスク「Pure Maskシリーズ」。

そのなかでもくすみ(*6)に多角的にアプローチする「生VC」タイプが最大の注目を集めた。極厚3層構造シートの貯水タンク構造でたっぷりの美容液を肌に届けるのも魅力。

実際に使用したユーザーの高評価クチコミが波及効果をもたらし、店頭でも一時品薄になるほどの人気ぶり。「夏前のくすみ(*6)ケアにぴったり◎」という声も多く、紫外線シーズン到来とともに注目が急加速したよう。

*2：2026年3月時点Yunth商品におけるアスコルビン酸配合量において

*3：アスコルビン酸（保湿）

*4：レチノール（保湿）

*5：アゼライン酸（保湿）

*6：乾燥による

＜２位 Wonjungyo／ウォンジョンヨ メイクコーティング キープミスト＞

https://lipscosme.com/products/694911

涙袋メイクの第一人者であるウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo」が初めて手掛けたメイクキープミスト。

摩擦・汗水からメイクを守る"BLOCK膜"と、表情の動きにも柔軟にフィットする"KEEP膜"の2種のベールで長時間メイクキープを叶え、薄膜ベールがキメの整ったツヤ肌を演出。ヒアルロン酸Na・セラミドNP配合(*7)で保湿ケアも叶え、手の届きやすさも支持を集める秘訣。

発売直後から店頭で売り切れが続出するほどの話題を呼んだ。「ブランドへの絶対的な信頼があるので気になった」「メイクキープミスト迷子だったのでぜひ試したい」という声が多く、ブランドの熱量がそのまま新作への期待につながったよう。

*7：すべて保湿成分

＜３位 Mマークシリーズ／アミノ酸浸透水＞

https://lipscosme.com/products/373263

松山油脂が展開する「Mマークシリーズ」のグリセリンフリー化粧水。2025年3月にリニューアルし、8種のアミノ酸配合はそのままに角質層へのアミノ酸の浸透性をさらに高めた処方で再登場。

水のようなさらさらテクスチャーで肌に素早くなじみ、乾燥肌・脂性肌・敏感肌問わず使いやすいのが特徴。

"インナードライ肌のお守りスキンケア"としてXでのバズ投稿をきっかけに5月に一気に注目を集め、「プチプラで成分がしっかりしている」「松山油脂は肌がゆらぐときに頼るブランド」と機能・ブランド信頼・コスパを評価する投稿が相次ぎ、スキンケア迷子の中で熱視線を獲得した。

【ヘアケア部門】ドライヤー時短と美髪の両立へ。「速乾ミスト」が混戦のヘアケア部門を牽引！

＜１位 Savon du Savota／サボンドサボタ 速乾＆モイストプランプ1000％ミスト＞

https://lipscosme.com/products/695219

サボテン由来の美容液成分(*8)と独自補修成分「ヘアプランパー(R)(*9)(*10)」を組み合わせた新作ヘアミスト。

タオルドライ後にひと吹きするだけでドライヤー時間を短縮しながら、うるおいとまとまりを与えるという"時短と美髪の両立"が美容オタクのニーズに刺さった様子。

2026年5月のLIPS主催のユーザー向けイベントに参加した人が商品の魅力を直接体感し、LIPSに投稿したことが大きな火付け役に。「パッケージが可愛い」「香りがいい」「速乾というワードに惹かれた」という声が相次ぐ。イベントなどの"特別な場"でユーザーの熱量を上げることの重要性を再認識。

*8：エタノール(可溶化)、オプンチアフィクスインジカ種子油、アルガニアスピノサ核油(すべて保湿)

*9：オプンチアフィクスインジカ花エキス、オプンチアフィクスインジカ種子油、オプンチアフィクスインジカ茎エキス(すべて保湿)*10：加水分解ケラチン(羊毛・カシミヤヤギ)、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)(すべて補修)



＜２位 マペペ／フィンガーフレックスブラシ＞

https://lipscosme.com/products/614909

「マペペ」のヘアブラシは、8本に分かれたブラシ面が独立して柔軟に動く「スーパーフレキシブル構造」を採用。

まるで指で頭皮をなぞるような梳かし心地が「ヘッドスパを受けているみたい」と大好評で、ドライヤー時のブローにも重宝するとして注目が集まった。

クチコミを見て使い始めたユーザーが「友達に勧めまくっている」と魅力をシェアするループが続いており、使用者からの熱量の高いクチコミが購入を後押し。見た目のユニークさも話題を呼び、ヘアケアルーティンの実力派として幅広い層に支持されているよう。

＜３位 &honey／アンドハニー プロフェッショナル システム リペア ブースターヘアトリートメント1.5＞

https://lipscosme.com/products/689625

累計販売本数1億個(*11)突破の「&honey」が初めて手掛けたサロン専売ライン「&honey Professional」のブースタートリートメント。サロン発想のiPSハチミツ美容(*12)に特化した処方で、傷んだ髪を集中補修する。

かつてはサロンでしか入手できなかったが、好評につき2026年4月20日よりオンラインストアや一部ドラッグストアでの取り扱いが解禁された。

「&honeyのシャントリが大好きだからこのシリーズも気になる」「サロン専売品がこのお値段で買えるのはすごい」という声が多く、ブランドへの信頼と贅沢な使用感の両立が受賞の決め手となった。

*11：2025年9月末時点、ブランド累計出荷個数

*12：熱・乾燥・カラー・紫外線による外的ダメージケア及びうねりケアのこと

「LIPS月間トレンド賞」6月 :https://lipscosme.com/rankings/trend_awards/2026/6「LIPS月間トレンド賞」6月についてご紹介

※本リリースには、ユーザーのクチコミを引用しています。これらは個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io