APTO、2026年6月25日（木）～26日（金）幕張メッセにて開催「AWS Summit Japan 2026」に出展

株式会社APTO

「AWS Summit Japan 2026」について

AWS Summit Japanは、アマゾン ウェブ サービス（AWS）が主催する、クラウドとAIイノベーションの最前線を体験できる2日間の無料イベントです。最新のエージェンティックAIやサーバーレスコンピューティングといったビジネス成長を支える最先端テクノロジーが紹介され、多彩なセッションや展示を通じて、ビジネス変革の知見を得ることができます。

当社の展示概要

データにフォーカスしたAI開発プラットフォーム事業・AIコンサルティング事業を行う当社APTOのブースでは、AWS上に構築している双腕遠隔操作ロボット向けのVision-Language-Action (VLA) モデルのファインチューニングに供するフィジカルAI向けのデータ基盤の開発についてご紹介いたします。

実機ロボットを用いた模倣学習データの収集プロセスに加え、NVIDIA Isaac Simを活用したシミュレーション生成・データ拡張のデモを通して、実世界と仮想環境を組み合わせたフィジカルAIのボトルネックになっているデータ収集のハードルを乗り越えるためのData-CentricなAI開発の流れを、具体的な事例とともに体験いただけます。

イベント詳細・来場登録（無料）はこちら :https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/※イベント公式サイトに遷移します。

また、当社の取り組みの一部をAWSブログにて掲載いただいておりますので、こちらもぜひご覧ください。

AWSブログ掲載ページ :https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/data-pipline-for-physical-ai1/

イベント概要

名称：AWS Summit Japan 2026

日時：2026年6月25日（木）～26日（金） 8：30～18：30（26日は19：00まで）

スケジュール：

6 月 25 日 (木)

08:30 受付開始

10:00-11:00 基調講演

10:00-18:30 AWS Expo

10:00-18:30 Partner Expo

11:30-17:10 セッション

11:30-18:20 シアター

18:30 イベント終了

6 月 26 日 (金)

08:30 受付開始

10:00-11:30 スペシャルセッション

10:00-19:00 AWS Expo

10:00-17:00 Partner Expo

12:00-16:40 セッション

12:00-16:50 シアター

17:30-19:00 ネットワーキングレセプション

19:00 イベント終了

会場：幕張メッセ

参加費：無料（事前登録が必要となります）

イベント公式サイト：https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/(https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/)

※入場には事前登録(無料)が必要となります。イベント公式ページより登録をお願いいたします。

イベント詳細・来場登録（無料）はこちら :https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/※イベント公式サイトに遷移します。

株式会社APTO

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都千代田区岩本町２丁目４－１ 神田岩本町プラザビル504

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/