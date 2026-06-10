応募総数10,000作品以上！「第4回ドリコムメディア大賞」栄えある受賞作を発表

株式会社ドリコム「第4回ドリコムメディア大賞」受賞作品発表

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）の出版・映像ブランド「ドリコムメディア」は、小説公募新人賞「第4回ドリコムメディア大賞」の受賞作品を発表いたしました。

10,000を超える応募作品の中から、気鋭の受賞5作品が決定！

2025年10月10日から2026年1月9日まで作品募集をしておりました、小説公募新人賞「第4回ドリコムメディア大賞」の受賞作品・受賞者を発表いたしました。応募総数10,537作品の中から、受賞作として選ばれたのは5作品となります。公式サイトでは最終選考委員の各作品への講評を公開中です。

また、受賞作品は「DREノベルス」より書籍化するほか、コミカライズも予定しております。今後の展開にご期待ください。

「第4回ドリコムメディア大賞」公式サイト :https://drecom-media.jp/award

◆金賞『世界を裏で牛耳る 『悪役令嬢』──恋愛だけは迷走中』ぜんだ 夕里

・正賞（表彰トロフィー）＋副賞（賞金100万円）

・「DREノベルス」より書籍化

・コミカライズ確約・書籍化

◆銀賞『王女様「このゴムみてぇな肉はなんですの！？」』とうもろこし

・正賞（表彰トロフィー）＋副賞（賞金50万円）

・「DREノベルス」より書籍化

・コミカライズ確約・書籍化

◆銀賞『後宮妃さま、ご自愛ください ～転生食養士の癒癒慢活～』砂礫零

・正賞（表彰トロフィー）＋副賞（賞金50万円）

・「DREノベルス」より書籍化

・コミカライズ確約・書籍化

◆銀賞『転生令嬢の甘い？異世界スローライフ！ ～神の遣いのもふもふを添えて～』芽生

・正賞（表彰トロフィー）＋副賞（賞金50万円）

・「DREノベルス」より書籍化

・コミカライズ確約・書籍化

◆銀賞『異世界クイズ王 ～妖精世界と七王の宴～』ＭＵＭＵ

・正賞（表彰トロフィー）＋副賞（賞金50万円）

・「DREノベルス」より書籍化

・コミカライズ確約・書籍化

※大賞は該当作品なしとなります。

※タイトル・著者名は受賞時のものです。発売時に変更になる場合がございます。

DREノベルスとは

「きみの“期待を超える”おもしろさ」

ドリコムが贈るライトノベルレーベル。アニメ化も発表された本格ダークファンタジー『ブレイド&バスタード』や『エリスの聖杯』をはじめ、『汝、暗君を愛せよ』『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』など、ジャンルに縛られない幅広い作品をリリース。

◆DREノベルス：https://drecom-media.jp/drenovels(https://drecom-media.jp/drenovels)

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/