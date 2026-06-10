SUMMER CAMP 2026 : 4日間でプログラミングが学べる集中講習！マインクラフトに加えて、ロブロックスとAIコースが新登場！

4日間で学べるマイクラ＆ロブロックス プログラミング「サマーキャンプ2026」

株式会社YAGO

オンラインプログラミングスクール「クラスモールキッズ」は、夏休み期間中に受講できるサマーキャンプを今年も開催します。

今年は、定番のマインクラフトコースに加え、ロブロックスやAIプログラミングの新コースが登場。年長さんから高校生まで、全7コースの中からお子さまにぴったりのコースを選べます。

受講料は【超早割期間中 17,800円から】。先生1人に生徒さん4人までの少人数制で、はじめてのプログラミングでも安心して学べます。

※AIプログラミングコースは、過去に受講歴のある生徒さまへの特別案内となります。

▼サイトURL

https://kids.classmall.jp/summer-camp

▼プロモーション動画

マイクラ＆ロブロックス プログラミング SUMMER CAMP 2026 篇【クラスモールキッズ公式】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=60akevbdYhg ]

サマーキャンプのポイント！

夏休みの4日間で「できた！」を実感！

マインクラフトやロブロックスを使ってプログラミングを楽しく学べる、この夏だけの特別コース。4日間終了後にはお子さまの成長レポートもお届けします。

先生1人に生徒さん4人までの少人数制

経験豊富な先生が一人ひとりのペースに寄り添います。はじめてのプログラミングでも、安心して学べます。

送迎なし！おうちが夏休みの教室に。

暑い夏も、おうちからリラックスして受講。送迎不要で保護者さまの負担も軽減します。

参加生徒さまの声

昨年のサマーキャンプは5,000名の生徒さまにご参加いただき、95%の生徒さまより高評価をいただきました。

「はじめてのことが苦手な息子が、珍しく自分から"やりたい！"と言いました。初日を終えた後、興奮してなかなか眠りませんでした。やらせてよかったです。」（小1 保護者さま）

「毎日"もっとやりたかった"と言っていました。脱出ゲームの構想を自分で考えて取り組む姿に、成長を感じました。」（中1 保護者さま）

マインクラフトやロブロックスがはじめて、プログラミングがはじめて、パソコン操作に慣れていないという生徒さまも安心してご参加ください。

選べる7コースの紹介

１.ジュニアコース

パソコンやアルファベットがまだ難しくても安心の入門コース。マイクラの世界をみんなで冒険しながら、ブロックプログラミングに挑戦します。

対象：年長～小2 ／ レベル：ブロックプログラミング入門

２.ゲームづくりコース

ブロックプログラミングでマイクラの世界にオリジナルゲームをつくり、最終日にはみんなでプレイ！

対象：小2～小6 ／ レベル：ブロックプログラミング初級

３.コマンドスターターコース

マイクラの"コマンド"を使い、テキストプログラミングの世界に踏み出す入門コース。コマンドをやってみたかった！という生徒さんにぴったりです。 対象：小1～小6 ／ レベル：コマンド入門

４.コマンドブースターコース

コマンド経験者向けのステップアップコース。より高度なコマンドに挑戦し、オリジナルの脱出マップづくりに取り組みます。 対象：小3～高校生 ／ レベル：コマンド中級

５.コマンドエクストラコース ★新登場

コマンドの腕をさらに磨きたい生徒さん向けの上級コース。実践的なプログラミングで、本格的なマイクラの世界づくりに挑戦します。

対象：小3～高校生 ／ レベル：コマンド上級

６.ロブロックス ゲーム開発コース ★新登場

世界中で人気のロブロックスで、3Dゲーム開発に挑戦。デザインとプログラミングの両方を学べる新コースです。

対象：小4～高校生 ／ レベル：3Dデザイン初級・テキストプログラミング初級

７.AIチャレンジコース ★新登場

赤ちゃんAI「ポポ」に知識を教えて育てる冒険型コース。学習データの集め方やAIへの伝え方（プロンプト）を、マイクラのサバイバルを通じて楽しく体験します。

対象：小5～高校生 ／ レベル：AI学習入門

サマーキャンプ2026 概要

■開催期間

2026年7月4日（土）から2026年8月23日（日）

■定員

7,000名

※定員になり次第、締切とさせていただきます。

■スケジュールを選べる4日間

7/4～8/23の間で全15日程。スタート時間も選択できます。

※2日間で完結するスケジュールもあります。

■受講料

通常 20,800円～

6月14日(日)まで超早割【3,000円OFF！】

お友だちと一緒にお申し込みでさらに【2,000円OFF！】

※希望する受講スケジュールによって受講料が異なります

■準備物

Windows または Mac OS搭載のパソコン または iPad

サマーキャンプ期間中（2026年8月31日まで）に利用できる教育版マインクラフトのアカウントは、クラスモールキッズがプレゼントします。受講料以外にかかる費用はございません。

ロブロックス ゲーム開発コースはタブレットは利用できません。

お申し込み方法

■サマーキャンプ2026 特設ページ

https://kids.classmall.jp/summer-camp

■お問い合わせ方法

・電話番号：050-1809-9193

・メール：customer@classmall.jp

・公式LINE：https://page.line.me/classmall_kids

クラスモールキッズについて

クラスモールキッズは、2022年から小学生向けにプログラミングクラスを提供。これまでに世界中から延べ10,000名以上の生徒さまにご参加いただいています。

その中でも、教育版マインクラフトでプログラミングが学べる教材は継続率の高い人気コース。

初級者向けに「ブロックプログラミング」を学習できるコースと、経験者向けに「テキストプログラミング」を学習できるコースから選ぶことができます。

※受講料 月額16,940円（税込）~