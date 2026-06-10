Notta、AIエージェント時代に向け開発体制を強化

Ｎｏｔｔａ株式会社

Ｎｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang、以下「Notta」）は、AIエージェント時代に向けた開発体制の強化を目的に、ソフトウェアエンジニアのYan SiyuanがNottaの開発チームに参画したことをお知らせします。

Yan Siyuanは、Rust製フロントエンドフレームワーク「Yew」のメンテナーの一人として、近年の主要リリースを主導してきたエンジニアです。今後Nottaでは、AIプラットフォーム「Notta Brain」を中心に、AIエージェント体験の高度化とプロダクト開発基盤の強化に取り組みます。

背景：AIエージェント化に向け、プロダクト開発体制を強化

生成AIの活用は、単なる文字起こしや要約にとどまらず、ユーザーの業務文脈を理解し、必要な情報を整理し、次のアクションにつなげるAIエージェントへと進化しています。

Nottaはこれまで、会議や商談などの音声データを高精度に文字起こしし、要約・共有できるサービスとして、多くのユーザーの業務効率化を支援してきました。

今後は、会議データや社内資料に蓄積された知識を、AIがより自然に呼び出し、分析し、業務の中で活用できる体験が重要になります。その実現に向けて、NottaはAIプロダクト開発、Webアプリケーション基盤、ユーザー体験設計の強化を進めています。

今回のYan Siyuanの参画は、その取り組みを加速するものです。

Yan Siyuan（Matt）氏 プロフィール

Yan Siyuan（通称Matt）は、独立開発者として活動しながら、Rust製フロントエンドフレームワーク「Yew」のメンテナーの一人として、近年の主要リリースを主導してきたソフトウェアエンジニアです。

Yewは2017年の登場以来、8年以上にわたり開発が続くオープンソースプロジェクトで、GitHub上で3万2,000を超えるスターを獲得するなど、RustのWeb開発エコシステムを代表するフレームワークの一つです。

Yan Siyuanは、Yew v0.22およびv0.23のリリースにおいて、リリースブログの執筆や主要機能の実装を担当。また、ブラウザAPIをRustから扱うためのバインディング群を提供するライブラリ「gloo」のコラボレーター兼パッケージオーナーも務めており、RustによるWebアプリケーション開発とオープンソースコミュニティの発展に貢献してきました。

独立開発者として培ってきた高い技術力と、オープンソースコミュニティでの継続的な開発経験を活かし、NottaではNotta BrainのAIエージェント体験の高度化と開発体制の強化に取り組みます。

Yan Siyuanからのコメント

私はこれまで、日本、カナダ、英国など複数の国で生活してきました。その経験を通じて、言語の違いが人と人とのコミュニケーションや相互理解に大きな壁となることを実感してきました。

Nottaが提供する音声AIツールは、言語や場所を越えて、人々がより円滑に情報を共有し、理解し合うための重要な基盤になり得ると感じています。

Nottaのチームに加わり、音声と言語のテクノロジーを通じて、人々のコミュニケーションと理解を支えるプロダクトづくりに貢献できることを大変嬉しく思います。

Anthropicイベントに登壇予定

Yan Siyuanは、2026年6月10日～11日に開催されるAnthropic関連イベント「Code with Claude Tokyo」に登壇予定です。当日は、プロダクト開発で得られた知見や、AIエージェント時代におけるプロダクト開発のあり方について紹介する予定です。

【イベント概要】

イベント名：Code w/ Claude 2026 Tokyo

公式サイト：

https://claude.com/code-with-claude/tokyo

https://claude.com/code-with-claude/tokyo-extended

会期：2026年6月10日（水）～11日（木）

登壇日時：2026年6月11日（木）10:45 - 11:15

講演テーマ：Code for loved ones: Building customized software to bypass language barriers with my girlfriend(https://claude.com/code-with-claude/session/tyo-ext-code-for-loved-ones)

Ｎｏｔｔａ株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO 27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company