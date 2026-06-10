【ＢＳ日テレ】『そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～』 ６月１１日（木）よる９時放送！誰もが心に宿す“あの頃”が蘇る「青春ソングの名曲」特集！

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで放送中の「そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～」。６月１１日（木）よる９時からの放送では、ゲストにブレッド＆バターを迎え、”あの頃”を思い起こさせる青春ソングをテーマに、珠玉の１時間をお届けします。

■ 熱血ドラマの挿入歌から革新的なユーミンサウンドまで！

青山新水越里歌ベイビーブー＆ハーモニックス

大人気学園ドラマ『飛び出せ！青春』の挿入歌である『青春の旅』（青い三角定規）、夏木陽介さん主演の学園ドラマ『青春とはなんだ』の挿入歌『貴様と俺』（布施明）など、昭和の熱い青春像を象徴するドラマにまつわる名曲を次々と披露。また、若き日の恋の終わりを悲しくも切なく描いた『夢の跡』（村下孝蔵）、言わずもがな誰もが知る名曲『あの日にかえりたい』（松任谷由実）など、時代を超えて歌い継がれるメロディーが、実力派アーティストたちのカバー歌唱で現代へと蘇ります。

■今回のゲストはブレッド＆バター！スティービーワンダー＆ユーミンとの超豪華秘話も披露！

番組解説の音楽評論家・富澤一誠氏がイチオシする兄弟デュオ、ブレッド＆バターが今回のゲスト！スペシャルな２曲を披露します。最初に披露される『あの頃のまま』は、青春時代の夢を諦めて堅実な人生を選ぶことと、何ものにも縛られずに自由に生きること、どちらの生き方が幸せなのかを呉田軽穂（松任谷由実）が歌詞に綴った名曲。

２曲目に披露されるのは『特別な気持ちで I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU』。世界的スーパースタースティービー・ワンダー作曲×呉田軽穂（松任谷由実）が日本語詞担当、という、まさに昭和の音楽史に輝くスペシャルな名曲。当時の超貴重で超豪華な楽曲にまつわるエピソード秘話も必見です！

■演奏曲目（曲名／原曲歌手➤カバー歌手）

あの頃のまま／ブレッド＆バター

特別な気持ちで（I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU）／ブレッド＆バター

あの日に帰りたい／荒井由実➤城 南海

夢の跡／村下孝蔵➤青山 新

貴様と俺／布施明➤ベイビーブー

カントリー・ロード／オリビア・ニュートン＝ジョン➤水越里歌

若さがあるから／小原初美＆ヤング１０１➤ベイビーブー×ハーモニックス

青春の旅／青い三角定規➤ベイビーブー×アンティアレス

ビューティフル・サンデイ／ヤング１０１➤ベイビーブー×ハーモニックス

■放送概要

番組名： そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～

放送日時： ２０２６年６月１１日（木）２1:００～２１:５４

出演者

番組MC： 太川陽介、吉川美代子

解説： 富澤一誠

ゲスト：ブレッド＆バター、青山新、アンティアレス、城南海、ベイビーブー、水越里歌、ハーモニックス（順不同）