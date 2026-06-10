【西武渋谷店イベント限定】もちにゃん×那覇の⽼舗台湾茶カフェ「流求茶館」まるまるちんすこうコラボパッケージを発売！

株式会社ディー・ビジュアル

２０２６年７月１日（⽕）から８月３日（月）まで、西武渋谷店A館２階イベントスペースにて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』にて、沖縄・那覇市の⽼舗台湾茶カフェ「流求茶館」とのコラボレーション商品を販売することが決まりました。

画像０１ 西武渋谷店で販売される那覇の老舗茶屋「流求茶館」のちんすこう（プレーン、ごま入り）のもちにゃん限定パッケージ

地元客はもちろん、国内外の観光客からも高い人気を誇る「流求茶館」の名物スイーツ「手作りちんすこう」が、「肉球のような不思議なまるまるちんすこう」に名前を一新して、もちにゃん限定デザインパッケージで登場します。

販売商品は以下の３種類です。

・「流求茶館 肉球のような不思議なまるまるちんすこう（プレイン）」（１５個入りパック）

・「流求茶館 肉球のような不思議なまるまるちんすこう（ごま入り）」（１５個入りパック）

・「流求茶館 肉球のような不思議なまるまるちんすこうミニパック」 （プレイン+ごま入り２個入り）



従来のちんすこうのイメージを覆す、さっぱりとしながらも奥深く、まろやかな余韻が広がる“大人の味わい”と、もちにゃんならではの可愛らしいデザインが融合した、今回のイベント限定コラボレーション商品となっています。

お土産やギフトにもぴったりな特別仕様を、ぜひ会場にてお楽しみください。



また、この商品は、６月２３日～７月６日の間、西武渋谷店A館地下１階の食品売場でも販売され、７月１５日～８月３日は西武渋谷店A館４階の「365cafe」にて、もちにゃんコラボメニューでの提供も予定しております。

画像０２ もちにゃん メインビジュアル

もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。

２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では 7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版が中華圏の６０以上の配信プラットフォームで絶賛配信中。

画像０３ もちにゃんのアニメ版に登場する「流求茶館」



流求茶館とは

台湾好きな店主が、「沖縄で台湾を感じられる場所を」との想いで２００５年に誕生させた小さな台湾茶カフェ。店内では常時台湾茶、台湾フードを楽しめる他、台湾茶葉や菓子類などの物販も行う。また、コーヒーやスイーツもあり普段のカフェとして利用する客も多く、地元客・観光客問わず憩いの場として長年愛されているお店。

２０２０年より、『もちにゃん』のアニメ版に度々登場する。



流求茶館

〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 1-3-17

TEL 098-862-3031

www.ryukyu-chakan.com

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