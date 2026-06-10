三島のゆかり使用　塩焼そば／三島のひでき使用　醤油焼そば　新発売

エースコック株式会社

“三島のふりかけシリーズ”カップ焼そば第5弾！

「ゆかり(R)」や「ひでき(R)」をふりかけて仕上げる“夏焼そば”！

【発売日・発売地区】2026年7月6日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年7月6日より、三島食品株式会社（本社：広島県広島市 代表取締役社長：末貞操）とコラボレーションした「三島のゆかり使用 塩焼そば」「三島のひでき使用 醤油焼そば」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 毎年好評の“三島のふりかけシリーズ”とのコラボ第5弾！「ゆかり(R)」に加えて、スーパースター「ひでき(R)」が降臨！

２. 新登場の「醤油焼そば」は、醤油と昆布の旨み染み渡るひじきの「ひでき(R)」と香ばしいごま油の風味がマッチした、暑い季節の食欲をかきたてる一杯！

３. 花火やうちわのイラストを描いた夏らしさ溢れるパッケージ！

■商品名 ：三島のゆかり使用 塩焼そば、三島のひでき使用 醤油焼そば

■発売日 ：2026年7月6日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：255円（税抜）

今回は、毎回好評の爽やかな風味の赤しそ「ゆかり(R)」を使用した塩焼そばに加え、醤油と昆布の旨み染み渡るひじきの「ひでき(R)」をふりかけて仕上げる醤油焼そばの2品で新発売。どちらも暑い季節の食欲をそそる味わいに仕上げました。

【商品特長】

■商品名：三島のゆかり使用 塩焼そば

■めん：適度な弾力とコシを併せ持つめんです。(湯戻し時間:3分)

■ソース：鰹の旨みをしっかり利かせた塩だれです。ごま油の風味が広がり、具材の赤しその風味と相性抜群の食欲をそそる味わいに仕上げました。

■かやく：風味の良い赤しそ、風味豊かなごま、彩りの良いねぎを入れました。

■パッケージ：“夏焼そば”というコピーに、花火やうちわのイラストで夏らしさを表現したデザインです。さらに、ねじり鉢巻きをしたふりかけのキャラクターを入れることで、楽しく思わず共有したくなるよう工夫しました。

■商品名：三島のひでき使用 醤油焼そば

■めん：適度な弾力とコシを併せ持つめんです。(湯戻し時間:3分)

■ソース：チキンをベースに鰹や昆布の旨みを加えた醤油味です。ごま油の風味とガーリック等の香辛料が合わさり、具材の味付ひじきの風味を引き立てる食欲をそそる味わいに仕上げました。

■かやく：風味の良い味付ひじき、風味豊かなごま、彩りの良いねぎを入れました。

■パッケージ：“夏焼そば”というコピーに、花火やうちわのイラストで夏らしさを表現したデザインです。さらに、ねじり鉢巻きをしたふりかけのキャラクターを入れることで、楽しく思わず共有したくなるよう工夫しました。